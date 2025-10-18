2025-10-18 11:30 isa小眼睛
黑嚕嚕 讓你看不透的神祕料理
你是不是跟我一樣好奇，
什麼是「黑嚕嚕」，
其實就是黑色皮蛋做的料理啦，
簡單來說，
就是絞肉炒皮蛋，
雖然名字很新奇，
但是真的很好吃喔，
一定要試試這道「皮蛋炒肉末 (黑嚕嚕)」。
預備食材
粗的豬絞肉 330 克
皮蛋 2 顆
蒜片 1 大匙
薑末 1 茶匙
紅辣椒 1 大匙
米酒 1 大匙
蠔油 1 茶匙
香菜末 1/4 茶匙
油
--醃料-----
蠔油 1 大匙
米酒 1 大匙
太白粉 1 茶匙
白胡椒粉 1 茶匙
料理步驟
1. 我買的是這個，全聯的(粗)絞肉。也有細的，全看個人口感來挑選。
2. 皮蛋，其實沒有特別要推薦的，是家附近的超商買的
3. 準備醃肉，太白粉跟白胡椒粉都是1茶匙
4. 蠔油跟米酒都是1大匙(您可以依照自己口味斟酌修改)
5. 把肉抓醃一下
6. 皮蛋一顆切四瓣，再把每一瓣切四塊，也可以再更小一點。或是到時候用鍋鏟切一下也行。
7. 備辛香料，辣椒跟蒜切片，一般蒜都切蒜末，但我想要看得見的，所以切片，您可以自行決定。薑末、蔥末、香菜，也切一點香菜末(香菜最後我沒全放喔，大概圖片一半量)。
8. 先用油爆香蒜、薑、辣椒 (不吃太辣的可以跟我一樣，把辣椒籽挑掉)。
9. 放入絞肉翻炒兩下，不需要熟，就兩下
10. 然後放入皮蛋(不愛皮蛋的可事先把皮蛋蒸熟，皮蛋味道就會比較淡)，然後最後加入一茶匙蠔油，跟一大匙米酒。
11. 拌炒到全熟後，鍋子熄火，加入蔥花拌炒一下
12. 最後撒上香菜幾許，完成❤
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數