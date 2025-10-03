清炒球芽甘藍

2025-10-03

我很喜歡球芽甘藍原型的口味與口感，

所以，把我最喜歡的口味分享給你，

炒蒜頭是我覺得最好吃的。

 

球芽甘藍本身有一點苦味，

我是喜歡的，所以直接炒，

若是不喜歡的，

如何去除其苦味?

可以先將其焯水或微波處理，再進行煸炒喔。

 

球芽甘藍非常的營養，

富含維生素C、維生素K、膳食纖維等，

有助於增強免疫力、促進腸道蠕動……。

是健康的食物喔!

 

預備食材( 1人份)

球芽甘藍

蒜末或蒜片

 

料理步驟

1. 先把球芽甘藍洗乾淨，切對半。


2. 切好蒜片或蒜末。


3. 先用油炒香蒜頭。


4. 加入甘藍一起炒。


5. 完成。

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#食物 #分享 #健康飲食 #食譜DIY #增強免疫力

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#博愛座 #優先席

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #保險 #財富 #生涯規畫 #工作職場

腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

2025-09-22
足踝扭傷示意圖。圖片／Canva
足踝扭傷示意圖。圖片／Canva

潮健康／台中行健骨科診所院長 朱家宏醫師

　

幾乎每個人都曾扭過腳踝，疼痛難耐的瞬間，往往讓人以為只是個小插曲，拍張X光或去國術館「喬一喬」便能解決。但事實上，一次不慎的扭傷，若處理不當，可能讓你從此面臨反覆疼痛與長期不穩定的困擾。腳踝是楔狀關節，上下可靈活活動九十至一百二十度，但往內或往外僅七度。一旦過度偏轉，韌帶很容易拉傷、斷裂甚至合併骨折。多數扭傷發生在外踝部位，原因在於內踝較長且韌帶強健，足踝更傾向向內彎曲，導致外踝韌帶受損，嚴重時甚至能聽見清脆的「啪」聲，那往往是前距腓韌帶受傷的信號。

　

韌帶損傷分級與風險學會急救關鍵「P.R.I.C.E.」五步驟

扭傷後第一時間的正確處理，決定了復原速度與後遺症機率。P.R.I.C.E.原則包含保護患肢、休息、冰敷、壓迫及抬高，其中保護的概念是現代醫療特別強調的重點，不只是避免加重傷勢，更是幫助患者維持正常生活功能

　

過去常用石膏固定，但台灣氣候潮濕悶熱，石膏長時間密封容易引發不適與異味，因此現在有多種護具可依受傷位置與程度選擇，部分患者甚至能不靠拐杖正常行走。確實落實P.R.I.C.E.不僅能加速消腫、促進血腫吸收，也能降低韌帶鬆弛後演變成「踝關節外側不穩定」的風險

　

韌帶損傷可分為三級：第一級為拉傷，第二級為部分斷裂，第三級為完全斷裂第二級或第三級若未妥善治療，可能導致慢性不穩定，使肌肉長期代償韌帶功能，造成痠痛與慣性扭傷。若出現嚴重腫脹與大片瘀青，幾乎可判定至少為第二級損傷，此時務必配合護具保護，必要時須考慮手術介入

　

有時醫師會讓患者站立拍X光，並非增加痛苦，而是因韌帶損傷無法直接從X光影像顯示，必須藉由站立時關節排列推測受損情況，才能制定適當治療方案。

　

　

▲朱家宏醫師解釋，有時醫師會讓患者站立拍X光，因韌帶損傷無法直接從X光影像顯示，必須藉由站立時關節排列推測受損情況，才能制定適當治療方案。

　

渥太華原則：兩問題自測骨折風險

高齡者或骨質疏鬆者扭傷時，往往骨折先於韌帶斷裂發生。渥太華原則提供兩個簡易判斷方式，幫助判斷是否需要立即拍X光

　

一、扭傷後是否能自行走四步。

　

二、除外踝前側外，按壓踝關節後側六公分範圍是否出現明顯疼痛或腫脹。

　

若上述條件皆無異常，骨折機率低，可先觀察；反之則應盡快就醫檢查。

　

腳踝扭傷-2-拷貝.png" alt="">

別忽略腳掌扭傷與骨折「保護性的動」優於完全不動

多數人將注意力集中在腳踝，卻忽視腳掌同樣可能扭傷或骨折，例如第五蹠骨基部骨折、第一與第二蹠骨關節受損等。自我檢測時，應觀察最痛部位是否位於外踝前側，若痛點落在腳盤或其他位置，須警惕為其他部位受傷。扭傷後醫囑常見「三不」：不動、不踩地、不能走。然而長期靜止可能引發複雜性區域疼痛症候群（CRPS），導致神經失調、骨質疏鬆與不成比例的疼痛。朱家宏醫師建議，應在專科醫師指導下進行保護性活動與復健，以獲得最佳療效。

　

現代觀念將P.R.I.C.E.升級為P.O.L.I.C.E.，在保護、冰敷、壓迫、抬高之外，加入「適當負荷」（Optimal Loading）。研究顯示，受傷後在安全範圍內進行保護性活動，恢復效果優於完全靜止外側韌帶受損後，可透過鍛鍊腓骨長肌與短肌來強化支撐，降低再次扭傷的風險跳舞等訓練可增加肌腱反應，但須在未受傷狀態下進行。已有不穩定問題者，運動時應搭配護具或貼紮，保守治療無效時可考慮手術重建

　

一次看似普通的扭傷，可能牽動往後數十年的行動力。忽視它，或許就是讓自己從此「腳不穩」的開始；正確面對，則能讓雙足繼續穩穩支撐人生的每一步。

　

　

以上內容由足踝專科名醫朱家宏醫師著，時報出版《自己的腳痛自己救》授權《潮健康》刊登，非經授權，禁止任何形式之轉載。　

　

　

延伸閱讀：

腳踝扭傷需要照X光嗎？ 醫揭判斷準則：疼痛發生在「這6處」必檢查

以為只是小翻船！ 他腳踝痛3個月竟「三級扭傷」，醫搖頭：1部位斷裂且癒合不良

原文出處：腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#關節 #腳踝扭傷 #骨質疏鬆

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

2025-09-20

小孩似乎都怕鬼

某娃自然也沒例外

夜晚稍微有點風吹草動

就足以讓某娃神經緊繃

即便已解釋這什麼聲音

跟啥情況會導致這結果

都很難撫慰她小小心靈~><"

鬼月期間

某娃的憂慮幾乎來到顛峰

時不時就會來句鬼月的禁忌

我都客觀分析希望降低恐懼

結果某娃有次問我~

媽媽妳都不怕嗎?

我就說我又沒害過誰

且會害我的都是人耶...

可能我沒啥工作運

原以為瘋癲系的小老闆被逼走

可以開始過上好日子

結果新來的小老闆也是個妙咖

新聞稿只愛用老派雙關語

其他稿子更像強迫症似的

盡調些無關大雅的1~2個字或格式

對別人偶爾寫錯的字放大檢視

還硬要寫入考核留下軌跡

對自己的錯字卻大言不慚表示~

「副總說妳都沒看過嗎?妳要幫我看錯字。」

((標準的#副總小寶寶呢~~~))

令人髮指的是

整天副總長、副總短的就算了

倒還挺會借刀殺人

不喜歡的人就踢到別科

來一年半就踢出去2個

且還硬搶別科唯一男力

那科還明顯需要勞力

就因個人私慾被搶走了...

((是以為在後宮選妃嗎??))

第二輪被踢出去跟被她搶進來

當時都是未滿一年的新人

雙方都明確表達沒有換科意願

且跟他們面試談的工作內容明顯不符

但...從結果來看

依舊是新小老闆獲勝呢!!

((是說~以上符合勞基法嗎...))

妙的是第二輪的踢踢樂

還演了齣職場霸凌戲碼

因為發生此事，只好踢出誰

直到今日都已一年多

還時不時拉眾細說被她踢去者有多壞壞

企圖煽動他人加入她興起的這場風浪

看在旁人眼裡~真心不懂到底誰在霸凌誰??

回歸小孩都怕鬼這件事

因職場上看過太多髒東西

真心覺得有些人比鬼還恐怖

鬼就是鬼~

但人還未必是人呢

平日不做虧心事

半夜不怕鬼敲門

但很多時候沒怎樣

就有人看不順眼

甚至整天找麻煩

怎麼看都是人比較可怕囉~!!

#職場鬼故事#人比鬼更恐怖#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#禁忌 #媽媽 #工作職場 #育兒教養 #職場霸凌

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

2025-09-30

全台都在關心花蓮賑災，但如果淪為誰比較有愛心的競賽，是對的嗎？我要來逆風一下。

花蓮賑災，大批鏟子超人進駐災區，讓人見證台灣人的良善和美麗。

但隨著越多人投入救災，社群輿論、名嘴風向也開始轉變走向偏鋒。

網紅、藝人不進災區，在社群上貼出聚餐照，就遭酸「沒救災還吃好料」

藝人李亮瑾就因此被攻擊，她無奈成為箭靶「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」

好喔，網紅、藝人進災區，有比較好嗎？沒有。

網友批評這些名人「作秀」、「捐太少」「擺拍」

竹北「吊車大王」胡漢龑就是其中一個被批評的對象，災情發生後，他派2台小山貓，帶著約百萬元物資前往救災，提供死者每人1萬元、傷者3000元資助。

明明做了那麼多，胡漢龑依然被酸「救災行動只是擺拍」，質疑和攻擊聲不斷。

胡漢龑氣得拍影片反擊，連飆三句「超扯超扯超扯」，痛斥名嘴「只會出一張嘴」

他強調，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，酸民如果真的有本事「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，不要只會坐在螢幕前批評「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

法國籍網紅吉雷米也是受害者，他連日在花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，被抨擊作秀、擺拍

他委屈的說，沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

我不懂，到底這些網友、名嘴，是希望大家多做一點事，還是希望大家不要再做事？

光明正大的攤在陽光下，做了被罵；默默低調做愛心，卻被說沒有做被罵。

請問，以後還有誰想做？

我很欽佩這些願意在花蓮災情中，默默付出的每個人，對於願意前往的人，我只有滿滿的敬意和感謝。

比起責罵願意付出的人「做得不夠多」，我們先反省自己「我們做的有比對方多嗎？」「我們做的有比對方好嗎？」

如果幫助災民也要被檢討「不夠好」，那還有誰敢站出來？

花蓮的賑災，真正需要的不是誰愛心更多的比較，而是大家一起少一點指責、多一點行動。

每一份心意，不論大小，對災民而言都是珍貴的支撐。

當我們放下「比誰更有愛」的執念，專注在「怎麼真正幫助受災的人」，這才是社會最美麗的良善。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#颱風 #災情 #樺加沙颱風 #花蓮堰塞湖

清炒球芽甘藍

清炒球芽甘藍

#健康飲食 #食譜DIY #增強免疫力 #食物 #分享

isa小眼睛 2025.10.03 2
中秋烤肉怎麼吃才不長肉？掌握 5 大烤肉守則 吃得健康不怕胖

中秋烤肉怎麼吃才不長肉？掌握 5 大烤肉守則 吃得健康不怕胖

#中秋節 #麥得飲食 #體重 #中秋烤肉 #烤肉 #健康飲食

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.03 22
迎接國際女孩日！ 9m88 × Kotex 靠得住 與800位國中生共度一堂最有趣的月經課！

迎接國際女孩日！ 9m88 × Kotex 靠得住 與800位國中生共度一堂最有趣的月經課！

#月經教育 #校園 #Kotex #青春期 #歌手

女子漾／編輯呂雅恬、張念慈 2025.10.03 23
「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

#捷運 #優先席 #白髮 #療癒 #穿搭

女子漾／編輯張念慈 2025.10.03 74
缺鈣會怎樣？什麼時間點補鈣最有效？營養師：10大補鈣食物

缺鈣會怎樣？什麼時間點補鈣最有效？營養師：10大補鈣食物

#食物 #膳食纖維 #骨質疏鬆

潮健康 2025.10.03 11
痘疤治療沒效果？醫師解析成因與治療考量

痘疤治療沒效果？醫師解析成因與治療考量

#皮膚 #保養品 #雷射

潮健康 2025.10.03 4
考試、升職想補腦力？營養師：6大補腦食物推薦+4 大護腦好習慣

考試、升職想補腦力？營養師：6大補腦食物推薦+4 大護腦好習慣

#食物 #補腦 #脂肪

潮健康 2025.10.02 18
膠原蛋白怎麼吃吸收更好？三種新吃法讓補充更有效率！

膠原蛋白怎麼吃吸收更好？三種新吃法讓補充更有效率！

#保養 #咖啡 #皮膚

潮健康 2025.10.02 6
為什麼臉型會鬆弛？救得回來嗎？醫師：說明筋膜拉提重建V臉

為什麼臉型會鬆弛？救得回來嗎？醫師：說明筋膜拉提重建V臉

#筋膜 #臉型 #脂肪

潮健康 2025.10.02 12
優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

#博愛座 #優先席

張忘形 2025.10.02 3195
