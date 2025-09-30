你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

2025-09-30 12:00 isa小眼睛

你吃過南部特有的口味「鹹甜吐司」嗎?

草莓加肉鬆，獨特的口感，

草莓的甜甜。鹹口的肉鬆，

大咬一口超級滿足，

自己做，隨時能吃到，

簡單又滿足，

快來一起做吧~

 

預備食材

吐司 1-2 片

草莓果醬 2 大匙

肉鬆 1 大匙

 

料理步驟

1. 先把吐司烤過，我用的是厚片吐司，所以我只用一片，如果用薄片的可以用兩片、然後合起來、更方便吃喔。


2. 抹上一層草莓果醬，草莓果醬不要塗太厚喔、 會太甜搶過肉鬆的味道。


3. 加上肉鬆。


4. 完成❤

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#早餐 #吐司 #健康飲食 #食譜DIY

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
往下滑看更多精彩文章
❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

2025-09-20 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

小孩似乎都怕鬼

某娃自然也沒例外

夜晚稍微有點風吹草動

就足以讓某娃神經緊繃

即便已解釋這什麼聲音

跟啥情況會導致這結果

都很難撫慰她小小心靈~><"

鬼月期間

某娃的憂慮幾乎來到顛峰

時不時就會來句鬼月的禁忌

我都客觀分析希望降低恐懼

結果某娃有次問我~

媽媽妳都不怕嗎?

我就說我又沒害過誰

且會害我的都是人耶...

可能我沒啥工作運

原以為瘋癲系的小老闆被逼走

可以開始過上好日子

結果新來的小老闆也是個妙咖

新聞稿只愛用老派雙關語

其他稿子更像強迫症似的

盡調些無關大雅的1~2個字或格式

對別人偶爾寫錯的字放大檢視

還硬要寫入考核留下軌跡

對自己的錯字卻大言不慚表示~

「副總說妳都沒看過嗎?妳要幫我看錯字。」

((標準的#副總小寶寶呢~~~))

令人髮指的是

整天副總長、副總短的就算了

倒還挺會借刀殺人

不喜歡的人就踢到別科

來一年半就踢出去2個

且還硬搶別科唯一男力

那科還明顯需要勞力

就因個人私慾被搶走了...

((是以為在後宮選妃嗎??))

第二輪被踢出去跟被她搶進來

當時都是未滿一年的新人

雙方都明確表達沒有換科意願

且跟他們面試談的工作內容明顯不符

但...從結果來看

依舊是新小老闆獲勝呢!!

((是說~以上符合勞基法嗎...))

妙的是第二輪的踢踢樂

還演了齣職場霸凌戲碼

因為發生此事，只好踢出誰

直到今日都已一年多

還時不時拉眾細說被她踢去者有多壞壞

企圖煽動他人加入她興起的這場風浪

看在旁人眼裡~真心不懂到底誰在霸凌誰??

回歸小孩都怕鬼這件事

因職場上看過太多髒東西

真心覺得有些人比鬼還恐怖

鬼就是鬼~

但人還未必是人呢

平日不做虧心事

半夜不怕鬼敲門

但很多時候沒怎樣

就有人看不順眼

甚至整天找麻煩

怎麼看都是人比較可怕囉~!!

#職場鬼故事#人比鬼更恐怖#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#禁忌 #媽媽 #工作職場 #育兒教養 #職場霸凌

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

2025-09-30 10:35 失敗要趁早 - 張念慈

全台都在關心花蓮賑災，但如果淪為誰比較有愛心的競賽，是對的嗎？我要來逆風一下。

花蓮賑災，大批鏟子超人進駐災區，讓人見證台灣人的良善和美麗。

但隨著越多人投入救災，社群輿論、名嘴風向也開始轉變走向偏鋒。

網紅、藝人不進災區，在社群上貼出聚餐照，就遭酸「沒救災還吃好料」

藝人李亮瑾就因此被攻擊，她無奈成為箭靶「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」

好喔，網紅、藝人進災區，有比較好嗎？沒有。

網友批評這些名人「作秀」、「捐太少」「擺拍」

竹北「吊車大王」胡漢龑就是其中一個被批評的對象，災情發生後，他派2台小山貓，帶著約百萬元物資前往救災，提供死者每人1萬元、傷者3000元資助。

明明做了那麼多，胡漢龑依然被酸「救災行動只是擺拍」，質疑和攻擊聲不斷。

胡漢龑氣得拍影片反擊，連飆三句「超扯超扯超扯」，痛斥名嘴「只會出一張嘴」

他強調，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，酸民如果真的有本事「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，不要只會坐在螢幕前批評「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

法國籍網紅吉雷米也是受害者，他連日在花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，被抨擊作秀、擺拍

他委屈的說，沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

我不懂，到底這些網友、名嘴，是希望大家多做一點事，還是希望大家不要再做事？

光明正大的攤在陽光下，做了被罵；默默低調做愛心，卻被說沒有做被罵。

請問，以後還有誰想做？

我很欽佩這些願意在花蓮災情中，默默付出的每個人，對於願意前往的人，我只有滿滿的敬意和感謝。

比起責罵願意付出的人「做得不夠多」，我們先反省自己「我們做的有比對方多嗎？」「我們做的有比對方好嗎？」

如果幫助災民也要被檢討「不夠好」，那還有誰敢站出來？

花蓮的賑災，真正需要的不是誰愛心更多的比較，而是大家一起少一點指責、多一點行動。

每一份心意，不論大小，對災民而言都是珍貴的支撐。

當我們放下「比誰更有愛」的執念，專注在「怎麼真正幫助受災的人」，這才是社會最美麗的良善。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#颱風 #災情 #樺加沙颱風 #花蓮堰塞湖

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

2025-09-25 08:05 女子漾／編輯張念慈
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖

老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被長輩視為「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤，原本靠年金與存款過著樸實安穩的日子，卻在替孫子支付6年學費後，因女兒的一句話，退休生活差點崩塌。

編輯推薦

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的中本良子女士（化名），丈夫過世後已獨居15年。她靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金與1700萬日圓（約新台幣343萬元）的積蓄過日子，偶爾動用存款支付大筆支出，生活雖簡單卻無虞。

轉折發生在6年前。當時女兒與女婿希望兒子翔太能就讀私立中學，但以夫妻收入難以負擔，便向良子開口：「媽媽，可以幫忙支援一點嗎？」良子雖然心裡盤算開銷不小，但「為了可愛的孫子」最終壓過了憂慮，她點頭答應。自此，每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的支援成為固定支出。

對她而言，這筆錢並不輕鬆。為了節省開銷，她放棄旅行，與朋友聚餐的日子也漸漸消失。六年下來，存款從1700萬日圓跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），晚年的不安逐漸浮現。就在孫子即將高中畢業時，女兒再度開口：「翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽幫忙了。」

這句話，讓良子愣在電話那頭。拒絕，可能會被視為不支持孫子；答應，則可能掏空自己僅存的退休保障。握著電話的她，臉色瞬間蒼白。

專家指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著教育費與物價飆升，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

專家提醒：金援前務必設限

財經專家夏韻芬在《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》書中提醒，退休金是人生最後的安全網，「孩子的學業可以延後，父母的退休卻不能延後」。她建議長輩在考慮資助之前，務必先思考以下五件事：

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫
理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。夏韻芬有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。

據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。

夏韻芬看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#年金 #媽媽 #聚餐 #過世 #情緒勒索

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27 20:00 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #保險 #財富 #生涯規畫 #工作職場

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
往下滑看更多精彩文章
你知道你在噴誰嗎？網怒噴「阿伯」腦殘滾出台灣 真相揭露，萬人集體翻車！

你知道你在噴誰嗎？網怒噴「阿伯」腦殘滾出台灣 真相揭露，萬人集體翻車！

2025-09-18 08:42 失敗要趁早 - 張念慈

媒體識讀沒學好，萬名網友被打臉了！

最近在脆上有一篇圖文引起廣大討論，文章和圖片都非常簡單，但轉折卻很驚人。

事情是這樣的，有一位阿伯在脆上貼了一張照片，照片裡是白髮蒼蒼的男子在馬路上，旁邊是一塊看起來很普通的大石頭。

男子的圖說這樣寫：

在米國(美國)的路邊就看得到1.5億年前的恐龍骨頭，在臺灣跑到山溝裡只能挖個海膽和貝殼什麼的…


哇嗚！這篇圖文一出，網友立刻起而攻擊，留言需相當精彩，分享立刻破千。

很多人覺得他是沒唸書的阿伯，嘲諷他「腦殘」、「大哥別去美國了，多讀點書」狠酸譏諷不留情面。

有人專家魂上身，開始義正嚴詞指正「有了解過台灣這個島嶼生成的時間點嗎？1.5億年前還是海底」

還有一堆人直接開幹「滾回中國啦！」「台灣不歡迎你！」「不喜歡就滾出台灣！」不管文章根本沒說台灣不好，就玻璃心碎滿地。

這篇脆文，締造了196萬的流量，立刻火爆。結果，真相揭露後，大批網友紛紛收回留言，默默消失。

原來，你以為人家是路人，這個路人根本是大老！

這個「需要多讀書」的阿伯是台灣的「化石先生」蕭語富。

蕭語富是台灣古生物挖掘清修第一人，更是恐龍、古生物挖掘與修復公司CEO，論文全都發表在國際權威刊物。

三十多年來，蕭語富完成上萬件大大小小的化石清修，包括全球唯一一件懷孕竊蛋龍化石、台灣目前最古老的脊椎化石「潘氏澎湖鱷」，還有長毛象、全世界最完整三角龍頭骨……等。 

這樣的資歷，說他沒念書？

這樣的成就，說他門外漢？

就有網友點評：一群下級鬼，你噴得可是柱啊！

整個情節翻轉，其實最有趣的地方是，蕭語富的資歷，一直都清清楚楚的寫在個人資訊欄。

但大批辱罵、人身攻擊的網友，根本沒有查證，就開始自high。

最後的結果是：你以為別人是丑角，其實自己才是丑角本人！

所以各位阿，媒體識讀是不是真的很重要？

來來來，以後網路發表留言時，我們都要記住「停看聽」三個關鍵：

1.停：不要因為朋友說這樣，你也跟著不明究裡表態，請務必保留自己的清醒判斷。

2.看：不要單憑一篇文章就以為自己知道一切，多看幾篇查證觀察，理解來龍去脈。

3.聽：聽聽別人怎麼說？正面、反面說法？耳聰目明才有辦法走得長遠。

最後，請記得，就在算網路世界裡，別人看不到你，也請做個善良的人。

不要以貌取人，不要先入為主，所有現實社會中該有的禮貌，也請統統保有。

為別人多留一點路，就是為自己多留一點路。

=

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈 

🎯Podcast：失敗學。學失敗

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#白髮 #高鐵 #媒體識讀

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

最新文章

你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

#健康飲食 #食譜DIY #早餐 #吐司

isa小眼睛 2025.09.30 3
鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

#超人 #花蓮 #台北 #鏟子超人

DailyView網路溫度計 2025.09.30 601
吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

#樺加沙颱風 #颱風 #花蓮堰塞湖 #花蓮 #災情

張念慈 2025.09.30 2148
痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟

痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟

#肌膚 #皮膚 #雷射

潮健康 2025.09.30 70
過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

#食物過敏 #皮膚 #腹瀉

潮健康 2025.09.29 256
上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

#理財 #財富 #工作職場 #存錢 #基金配置

Genie｜覺知理財｜數位遊牧 2025.09.29 36
魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

#魚油 #金屬 #禁忌

潮健康 2025.09.29 14
酪梨沙拉吐司 酪梨吐司 輕食料理

酪梨沙拉吐司 酪梨吐司 輕食料理

#健康飲食 #食譜DIY #酪梨 #吐司 #土司

isa小眼睛 2025.09.29 17
「媽媽，你回來看弟弟好不好？」天災奪命再現！12歲男童一家四口罹難揭男童遺願

「媽媽，你回來看弟弟好不好？」天災奪命再現！12歲男童一家四口罹難揭男童遺願

#樺加沙颱風 #颱風 #媽媽 #過世 #花蓮

張念慈 2025.09.29 615
蜂蜜酪梨吐司 輕食料理

蜂蜜酪梨吐司 輕食料理

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #酪梨 #吐司

isa小眼睛 2025.09.28 24
18+