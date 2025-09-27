順暢 養生 香蕉芝麻糊

媒體識讀沒學好，萬名網友被打臉了！

最近在脆上有一篇圖文引起廣大討論，文章和圖片都非常簡單，但轉折卻很驚人。

事情是這樣的，有一位阿伯在脆上貼了一張照片，照片裡是白髮蒼蒼的男子在馬路上，旁邊是一塊看起來很普通的大石頭。

男子的圖說這樣寫：

在米國(美國)的路邊就看得到1.5億年前的恐龍骨頭，在臺灣跑到山溝裡只能挖個海膽和貝殼什麼的…

哇嗚！這篇圖文一出，網友立刻起而攻擊，留言需相當精彩，分享立刻破千。

很多人覺得他是沒唸書的阿伯，嘲諷他「腦殘」、「大哥別去美國了，多讀點書」狠酸譏諷不留情面。

有人專家魂上身，開始義正嚴詞指正「有了解過台灣這個島嶼生成的時間點嗎？1.5億年前還是海底」

還有一堆人直接開幹「滾回中國啦！」「台灣不歡迎你！」「不喜歡就滾出台灣！」不管文章根本沒說台灣不好，就玻璃心碎滿地。

這篇脆文，締造了196萬的流量，立刻火爆。結果，真相揭露後，大批網友紛紛收回留言，默默消失。

原來，你以為人家是路人，這個路人根本是大老！

這個「需要多讀書」的阿伯是台灣的「化石先生」蕭語富。

蕭語富是台灣古生物挖掘清修第一人，更是恐龍、古生物挖掘與修復公司CEO，論文全都發表在國際權威刊物。

三十多年來，蕭語富完成上萬件大大小小的化石清修，包括全球唯一一件懷孕竊蛋龍化石、台灣目前最古老的脊椎化石「潘氏澎湖鱷」，還有長毛象、全世界最完整三角龍頭骨……等。

這樣的資歷，說他沒念書？

這樣的成就，說他門外漢？

就有網友點評：一群下級鬼，你噴得可是柱啊！

整個情節翻轉，其實最有趣的地方是，蕭語富的資歷，一直都清清楚楚的寫在個人資訊欄。

但大批辱罵、人身攻擊的網友，根本沒有查證，就開始自high。

最後的結果是：你以為別人是丑角，其實自己才是丑角本人！

所以各位阿，媒體識讀是不是真的很重要？

來來來，以後網路發表留言時，我們都要記住「停看聽」三個關鍵：

1.停：不要因為朋友說這樣，你也跟著不明究裡表態，請務必保留自己的清醒判斷。

2.看：不要單憑一篇文章就以為自己知道一切，多看幾篇查證觀察，理解來龍去脈。

3.聽：聽聽別人怎麼說？正面、反面說法？耳聰目明才有辦法走得長遠。

最後，請記得，就在算網路世界裡，別人看不到你，也請做個善良的人。

不要以貌取人，不要先入為主，所有現實社會中該有的禮貌，也請統統保有。

為別人多留一點路，就是為自己多留一點路。

