2026-11-29 22:42 司徒建銘
2026 Wing Stars 暨應援團長年度徵選揭曉！梁家瑀、林靚潔等女孩脫穎而出
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Wing Stars年度徵選最終決選名單正式揭曉，18位啦啦隊女孩入圍。
- 重點二：應援團長徵選由6位決選者競爭，最終曾滽敬與李俊瑋獲資格。
- 重點三：梁家瑀、陳佳琪等6人脫穎而出，成為WING STARS新成員。
台鋼集團桂田文創舉辦「2026 Wing Stars 暨應援團長年度徵選《Wings to the Stars》」最終決選入圍名單的啦啦隊女孩包括林靚潔、黃安妤、沈鈺婕、莊子葶、陳寶兒、王品淳、孫培芸、李意甯、李容萱、侯安璇、吳鳳婷、林宸羽、阮琦雯、梁家瑀、陳學靜、陳佳琪、葉文欣、吳瑋庭；入選應援團長的部分，則是由李俊瑋、張安柔、林庭旭、賴仁為、曾滽敬、李瑀芩6位進行最終決選。
「2026 Wing Stars 暨應援團長年度徵選《Wings to the Stars》」從最初徵選到決選，歷經層層考驗與激烈競爭，最終進入決賽的18位啦啦隊女孩，在舞台上拿出看家本領，憑藉著獨特的才藝，拼舞技、彩帶舞、芭蕾舞、歌唱、變魔術等，吸引評審目光，搭配著現場上百名粉絲的熱情應援聲，紛紛展現出自己最亮眼的一面。
應援團團長徵選部分，李俊瑋、張安柔、林庭旭、賴仁為、曾滽敬、李瑀芩 6位實力堅強的決選者，在舞台上與Wing Stars成員共同合作展演，拿出最激昂熱情的應援能量，最終由曾滽敬、李俊瑋獲得應援團長資格。
WING STARS部分，在策略長孫協志宣佈下，由梁家瑀、陳佳琪、黃安妤、林靚潔、侯安璇、沈鈺婕取得最終資格，為未來WING STARS注入全新的視覺震撼與應援活力。
精華 FAQ
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啦啦隊女孩共有18人進入最終決選，最後由梁家瑀、陳佳琪、黃安妤、林靚潔、侯安璇、沈鈺婕取得WING STARS資格；應援團長則由曾滽敬與李俊瑋脫穎而出。
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18位決賽女孩在舞台上展現舞技、彩帶舞、芭蕾舞、歌唱與變魔術等才藝，結合現場粉絲熱情應援，讓評審看見各自特色與舞台魅力。
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應援團長共有李俊瑋、張安柔、林庭旭、賴仁為、曾滽敬、李瑀芩6人參與最終決選，並與Wing Stars成員合作展演，最後由曾滽敬、李俊瑋獲得資格。
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