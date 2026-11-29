AI重點 文章重點整理： 重點一： 翁倩玉以不到2分鐘致詞，示範精準溝通的力量。

翁倩玉以不到2分鐘致詞，示範精準溝通的力量。 重點二： 她用親身經歷提醒珍惜父母與把握當下的時刻。

她用親身經歷提醒珍惜父母與把握當下的時刻。 重點三：短句金句與真誠故事，比冗長感謝更打動人心。





—— 短短兩分鐘，沒有冗長致詞，卻讓人感動，也留下金句

金馬獎得獎人上台，最常聽到什麼？

感謝導演、感謝製片、感謝經紀公司、感謝所有工作人員、感謝家人、感謝朋友……

感謝的人很多，致詞時間卻有限。當名字一個一個唸完，台下的人、電視機前的觀眾，可能真的無感。

翁倩玉的致詞，卻讓人印象深刻。

76歲的她，相隔54年再度拿下金馬獎。短短不到兩分鐘，沒有冗長的感謝名單，卻讓導演林孝謙感動到落淚。

她說，演完《陽光女子合唱團》學到一件事：

「父母的愛無限，他們的時間有限。」

我們很匆忙，一直趕時間、趕工作，卻忘記跟父母說謝謝。

不要忘記說「我愛你」，不要錯過這個機會。

「昨天是歷史，明天是將來，今天是最重要的。」

她的致詞，發人深省。

▋第一，感謝，不必一拖拉庫

得獎致詞，很多人都想感謝所有人，深怕漏掉誰，得罪誰。

結果，一個一個點名感謝，講了很多人，但我們都不認識，台下很無感。電視機前的觀眾，也可能覺得冗長。

翁倩玉示範，短短兩分鐘，感謝金馬獎評審、觀眾，團隊以及爸爸媽媽。

其實，一句謝謝所有團隊，足夠表達感謝。

精準溝通，不是把所有想說的話都說完，而是知道什麼最重要，讓聽的人記得住。

▋第二，親身經歷，比大道理更有說服力

翁倩玉70多歲時，還在照顧90多歲的母親。母親於去年11月辭世。

她以自己的生命經歷，提醒大家珍惜父母、珍惜當下。

當她說「父母的愛無限，他們的時間有限」，這句話特別有力量。

因為她真的走過、經歷過。

溝通最有力量的地方，就是把自己的故事、自己的體會說出來，讓別人感同身受。

▋第三，金句讓人記住

「昨天是歷史，明天是將來，今天是最重要的。」

短短一句話，讓人停下來想想。

提醒我們珍惜當下，保持感恩的心。

好的金句，不需要刻意製造，而是把生命中最深刻的體會，用簡單的話說出來。

這就是精準溝通的力量。

▋翁倩玉的兩分鐘，給所有得獎人的啟示

感謝，不必一一點名。

故事，不必講得很長。

金句，不必刻意製造。

真誠，來自真正的生命體會。

不是說得多，而是說得準。

說出最重要的事，讓聽的人記得住、感受得到，甚至願意帶著這句話，改變自己的生活。

翁倩玉的兩分鐘，值得所有得獎人學習。

也值得每一個上台致詞的人，學習如何在有限的時間裡，說出真正有影響力的話。

▋看完《陽光女子合唱團》，你哭了沒？

翁倩玉在《陽光女子合唱團》飾演一名紅星，面對老公外遇、生下自閉兒，最後決定用毒藥毒死自己和兒子，留下女兒。沒想到她卻獲救，女兒一度無法原諒她。

入獄後，她擔任合唱團指揮「玉英奶奶」，陪伴獄中女性，被評審讚譽為全片的「定海神針」。

當年我在電影院看這部電影，哭到痛哭流涕，也被她的兩首主題曲，A-Lin演唱的〈幸福在歌唱〉與洪佩瑜演唱的〈再見的時候〉深深感動。

如今看到翁倩玉拿下最佳女配角，真的實至名歸！

▋我和翁倩玉的緣分

2018年，8年前，我擔任新竹縣文化局長，邀請翁倩玉來新竹展出亞洲當代版畫。

她不只會唱歌、演戲，還會畫畫，多才多藝，讓自己的生活過得精采。

當年和她互動，非常親切。

▋學習翁倩玉的健康美麗

翁倩玉，76歲，依然拍戲、穿禮服、舉辦演唱會，永遠的國際巨星。

看到她，我真的希望，未來的我們到了76歲，也能像翁倩玉一樣，健康、美麗、自在，依然有熱情，依然有能力做自己喜歡的事。

珍惜當下，懂得感恩。

風華依舊。