2026-11-29 22:32 司徒建銘
現場直擊！Wing Stars 一粒、李樂、妡0等七位成員穿上婚紗出席畢業典禮
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Wing Stars為7位離隊成員舉辦畢業典禮，主題是回望初心、飛向未來。
- 重點二：一粒、李樂、妡0等人穿婚紗登台，輪流獻上專屬粉絲舞台演出。
- 重點三：現場球迷與成員紛紛落淚，彼此以祝福與應援傳承離別時刻。
台鋼集團桂田文創旗下啦啦隊 Wing Stars以「回望初心 × 飛向未來」為主軸，為七位即將離隊的成員一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯及圈圈舉辦畢業典禮。典禮上，七位女孩們換上婚紗禮服，輪流帶來專屬個人與粉絲之間的舞台演出，藉此向公司與粉絲朋友們，傳達紀念過去彼此一起創造的美好應援時光，現場滿是球迷與粉絲的不捨與祝福，透過口號、應援物，為彼此加油打氣。
「回望初心 × 飛向未來」這場隆重溫馨的「畢業典禮」，開場由Wing Stars帶來熱鬧的舞蹈表演，接著由啦啦隊女孩輪流向今晚畢業典禮上的主角一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈表達內心裡的祝福與不捨，許多成員講著講著就流下淚水，台上的女孩以及台下許多球迷也都跟著紛紛拭淚。
以葉保弟的應援曲聞名全台的一粒(趙宜莉)自正式公佈畢業決定，將告別Wing Stars的應援舞台，令不少粉絲們感到震撼。滿心感謝每個人的一粒表示：希望未來可以變的越來越好，請大家記得，當我變好的時候，你們都是我的一部分。
台鋼集團桂田文創特別為7位女孩規劃打造專屬的畢業舞台，象徵啦啦隊女孩們將會持續把這份榮耀與精神傳承下去，同時也向球迷與粉絲致上最深的感謝。
精華 FAQ
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典禮以「回望初心 × 飛向未來」為主軸，目的是替7位即將離隊的成員舉辦告別與致敬活動，同時感謝她們長期與球迷共同創造的應援回憶。
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參與畢業典禮的7位成員是一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯及圈圈。她們換上婚紗禮服，輪流上台呈現個人與粉絲之間的專屬舞台。
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現場充滿不捨與祝福，許多成員和球迷都因感動落淚。大家透過口號、應援物與舞台演出互相打氣，並強調會把這份榮耀與精神持續傳承下去。
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