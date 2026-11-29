AI重點 文章重點整理： 重點一： 選後藍綠各取三席，社會卻仍陷入對立情緒。

選後藍綠各取三席，社會卻仍陷入對立情緒。 重點二： 社群情緒與標籤化立場，放大選舉中的撕裂感。

社群情緒與標籤化立場，放大選舉中的撕裂感。 重點三：民主成熟不在同色一致，而在尊重不同選擇。

11/28是台灣2026年九合一選舉的日子，六都首長選舉最終由藍綠各取得三席，開票結果有贏有輸，那一夜卻沒有人真正歡欣。

在兩大政黨長期競逐下，其他政治力量雖然持續存在，也努力尋求自己的發展空間，但這次的選舉，似乎又回到了藍綠分裂的狀態，不是你死就是我活。

在全球經濟環境不穩定的情況下，人們仍為了物價、房價與生活開支奔波忙碌，許多人只能依賴媒體報導與社群推播來認識政治。每個人都覺得自己是明智的，也都努力捍衛自己的選擇。

曾聽過一個說法就是：如果只有一個選項，那就沒有選擇；有兩個選項，那可能只是被迫選擇；只有當出現三個以上的可能，讓人們能夠自由比較與判斷時，才更接近真正的自由選擇。

然而，民主真正值得思考的，或許不只是我們有多少選項，而是當別人選擇了與自己不同的道路時，我們還能不能尊重對方。

情緒，正在成為這個時代最容易傳播的訊息

有人說，選前帶有情緒的社群文章，往往比理性分析更容易被分享。

每天滑過的貼文裡，有多少是情緒，有多少是事實？圖／Pixabay

一篇讓人憤怒、激動、感到委屈或受到威脅的貼文，總比平鋪直敘的政策分析更引人注意；

畢竟，誰會特別想分享一篇毫無情緒、沒有鮮明立場的文章呢？

於是，當情緒成為傳播的力量，能夠掌握議題、操作情緒與媒體聲量的人，也可能在選舉中取得更大的影響力。

問題是，當我們每天接收大量經過情緒包裝的資訊，是否還有時間停下來思考：這件事情真的如此嗎？我所看到的，是完整的事實，還是別人希望我看見的那一部分？

當立場變成標籤

更值得擔心的是，這些情緒不會隨著開票結束而消失。

在對立的氛圍裡， 雙方都覺得自己看見了真相，卻很容易把立場不同的人，歸類為無知、愚昧，甚至認為對方根本不值得溝通。

捍衛自己的選擇，沒有錯。但如果捍衛的方式，是不斷否定別人的思考能力，甚至連人格都一起否定，那麼政治就不再只是公共議題，而成為撕裂社會關係的原因。

把對方視為真正的家人，結局可以不一樣

想法不同，依然可以並肩看同一片風景。圖／Pixabay

可是，我們不妨想想，一個家庭裡，可能有人支持藍，有人支持綠，有人認同第三勢力，也有人根本不關心政治。我們會因為這些不同，就認定彼此不再是家人嗎？

真正的家人，不是因為擁有相同的想法才走在一起，而是即使彼此有不同的價值觀、生活經驗與選擇，依然願意互相尊重、互相包容。

選舉會結束，生活要繼續

撐著不同的傘，終究走在同一條街上。圖／Pixabay

選後的日子，我們還是要與家人吃飯、和朋友相處、與同事合作，一起面對生活中的各種難題，但為了立場不同，就讓原本親近的人漸行漸遠，甚至失去更認識彼此的機會，不是很可惜嗎？

民主的成熟，不在於所有人最後都支持同一個政黨，而在於即使意見不同，我們依然能夠坐在一起，好好說話。監督執政者是公民的責任，而尊重與自己意見不同的人，則是民主最深厚的修養。

這篇文章，希望能為選後的社會留下一點點溫柔的縫隙。

少一點標籤，多一點理解；當我們不再急著把彼此推向對立的兩端，這片土地才有機會長出真正成熟且自由的選擇。

我們可以有不同的顏色，但不必讓彼此的心，也跟著分成兩半。