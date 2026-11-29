AI重點 文章重點整理： 重點一： 《偽裝戀愛》以女扮男裝翻轉性別刻板印象。

《偽裝戀愛》以女扮男裝翻轉性別刻板印象。 重點二： 薛仁雅與任時完女強男柔互動火花十足。

薛仁雅與任時完女強男柔互動火花十足。 重點三：劇情加入救贖元素，描寫雙向治癒與成長。

薛仁雅與任時完主演，近期剛播畢且引起不少討論度的話題韓劇《偽裝戀愛》，改編自人氣網路小說與網路漫畫《為什麼不知道是女人？》，講述一個敏感又缺乏被愛的財閥三世，與變裝成為他隨行秘書的鐵壁女刑警，從對立到互助，進而微妙關係的辦公室驚悚愛情劇。

看似又一齣偽BL劇風格，觀影後實則沒有洋裝的「BL感」，反倒是欲顛覆你對性別的刻板印象，「誰說女孩子就要玩芭比娃娃，男生就一定要保護女生？」豆瓣評分一度高達 9.1 分，男女主雙向治癒故事更好磕。值得一提，小說結局與劇版內容與結局有所出入，看完劇後的你，最喜歡哪一版？(以下有部分小雷，請酌量閱讀)

女扮男裝議題回鍋 遙想《我的咖啡王子》、《原來是美男》、《成均館緋聞》

還記得早年那些經典韓劇《我的咖啡王子》、《原來是美男》、《雲畫的月光》、《成均館緋聞》，以及台劇《花樣少年少女》、《愛上巧克力》，因為女扮男裝產生誤會，刻苦銘心卻又多份趣味的愛情故事嗎？疫情前後復仇爽劇、漫改劇、奇幻劇如雨後春筍般襲來，且ＢＬ劇興起，女扮男裝的類型題材，宛如突消失在市場中。

正所謂老梗更好嗑，《偽裝戀愛》播出後引起觀眾討論，紛紛讚許薛仁雅男人裝扮的模樣英氣逼人，播映期間IG單段期間漲粉約 77 萬。即便剛開播時網友對於任時完特意改變的聲線感到質疑，但男女主角火花滿滿，質疑的聲音逐漸變少，也了解男主角傲嬌又可憐的戲劇人設。喜歡看到男主角從抗拒，到接受自己是同性戀的事實（雖然是誤會），男主角像貓咪一樣傲嬌發瘋的模樣，著實多份爆笑感。

▲ 任時完在劇中的角色，與貓咪一樣傲嬌。（圖：翻攝tvN drama FB）

女A男O未嘗不可？顛覆性別羅曼史更好嗑

誰說女生一定要玩芭比娃娃當公主，男生一定要MAN不落淚成為黑騎士？《偽裝戀愛》最有趣的一部份，要你甩開對於性別的刻板印象。姜在熙的MAN力十足，搭配尹伊俊嬌中帶點細膩感，正所謂人生中一定會找到懂你的人，兩人就是不可或缺的存在，天生的一對！姜在熙像女騎士一樣，來拯救柔弱王子尹伊俊了。

▲ 薛仁雅飾演的黑騎士，要來拯救俊貓任時完了。（圖：翻攝tvN drama FB）

劇中人物完美地詮釋角色，甚至任時完演出時還刻意將聲線提高，喘摩難搞又敏感的尹伊俊一角，腳色更為立體。薛仁雅本有男相的韻味，這次搖身一變成為英勇的帥氣小子，吸引眾人目標，不得不佩服選角人的好眼光。

拋開「有罪之人」枷鎖 雙向治癒拯救對方

原劇名為《我的有罪之人》，起初以為是警察為了將壞人繩之以法反倒卻愛上對方，才取作此名。隨著故事逐漸展開發現，姜在熙與尹伊俊有各自的傷痛，過去沒有在第一時間救下最重要的人（學長、媽媽），因此將自己視為是有罪之人。為了救贖，才有了第11集的槍戰戲。那一刻，為了心愛之人奮不顧身拯救對方，終將放下執念，終成為「無罪之人。」





姜在熙曾經問「假如我真的是女生，你會愛上我嗎？」尹伊俊則回「你就是你啊，不用做那些假設！」這件事，也是眾多BL劇想呈現的意涵，愛情與性別無關，只是單純愛上靈魂的那個你。

▲ 尹伊俊認為性別不是重點，你就是你！（圖：翻攝tvN drama YT）

愛的本質是看見，很喜歡兩人確認自己在對方心中關係後，為了愛情直球對決，不拖泥帶水快速進展。尹伊俊在記者會現場回應「我是不是同性戀，就要看同性秘書是哪個性別了！」戲劇中段，尹伊俊生氣並非是姜在熙的欺騙，而是話通一半以為自己被甩了!?所以話不要只聽一半啊，十分烏龍。

值得一提，漫畫中男主角很快就發現女主角是女生，比對劇版到第八集尾端才發現真相，看到尹伊俊發瘋的模樣，以及死黨兼愛情軍師金施賢笑虧他，真的很謝謝編劇改動原劇情。

薛仁雅X任時完展現超強CP感 金正賢搞笑又重情的演技更加分

不得不佩服戲劇的選角，剪短髮的薛仁雅意外與任時完竟有夫妻相，合襯的面相搭配互補的角色個性(女強男柔)，小狗與小貓的組合，讓人能快速進入劇情。尹伊俊對於姜在熙的愛(原以為是男生)，從驚訝、抗拒，到接受主動求愛，以及因為擔心害怕獨自推開姜在熙，最後合力對抗，也贏得在熙媽媽的芳心，整個情感發展是循序漸進不突兀。

▲ 剪短髮的薛仁雅意外與任時完竟有夫妻相，CP感十足。（圖：翻攝tvN dramaIG）

至於金正賢，真的是本劇最大亮點之一，絲毫不知道他可以如此搞笑!?前三集看似間諜亦正亦邪的模樣，到後來發現金施賢真正的目的；作為財閥鬥爭與愛情進度的過場，陰沉又不時搞笑的演技，金施賢讓整個劇也撐起來了。

▲ 金正賢在劇中搞笑又深情。（圖：翻攝tvN drama 臉書）





此外，《偽裝戀愛》更找來《社內向親》與薛仁雅組CP的金旻奎，以及女主角金世正出演，讓人眼睛一亮。