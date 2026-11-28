2026-11-28 16:03 巧比。針線包
《政治即生活，英文這樣學》從親子日常到選舉日的英語小教室
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以親子日常帶出英文溝通與禮貌用語。
- 重點二：女兒點餐時誤問Can you speak Chinese?
- 重點三：並整理地方選舉相關英文單字與例句。
高中畢業後就沒再認真唸書的拔拔，出國旅行總靠老婆當翻譯，沒想到鼓勵女兒用英文點餐，竟然出現意想不到的應變方式。從親子互動談語言學習與溝通，再趁地方選舉認識幾個實用的政治英文單字。
每次叨念女兒功課時，其實拔拔我都很心虛，高中畢業上大學後就沒在唸書，考試不會寫就自己出題目寫問答（幸運的是老師居然讓我過關），認真與我一直有遙遠的距離。
以往出國旅遊都靠老婆權充翻譯官，我則縮在旁邊假裝拍攝風景。有一回鼓勵女兒自己用英文去點餐，這小孩環顧櫃檯後，直接找一個華人面孔問：「Can you speak Chinese ?」 然後，任務完成了。
但，專家說這樣不禮貌，應該是：
「Do you speak Chinese ?」
若換成你們會怎麼說呢？
語言很重要，不會就要隨機應變，反正溝通表達有很多方式，像我之前比手畫腳一樣在峇里島的村落問到廁所（會想知道嗎？）
趁著今天地方大選的日子，分享一下相關的單字吧，政治即生活，努力學習。
英語單字小教室：
任期：term
國民：citizen
選舉權：right to vote
公民投票：referendum
票匭：ballot box
選票：ballot
候選人：candidate
投票所：polling station / polling place
例句：
➊ The president was directly elected by citizens aged 20 or older for a second term.
那位總統由年滿20歲的人民直接選舉產生，連任第2任期。
➋ Exercising the right to vote in a referendum ensures that your voice is heard.
公民投票時行使投票權，能確保你的心聲被聽見。
以上英文詞彙與例句，取自 我的新北市「英語小教室」粉專
精華 FAQ
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作者以自己不擅長英文、出國常靠妻子翻譯的經驗開場，再寫女兒嘗試用英文點餐的過程，讓讀者從生活情境理解語言學習與溝通的重要。
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女兒看到華人面孔時直接問「Can you speak Chinese ?」，文章指出較自然且有禮貌的說法應是「Do you speak Chinese ?」，重點在於提問方式與語氣。
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文中列出 term、citizen、right to vote、referendum、ballot box、ballot、candidate、polling station 或 polling place 等詞，並用例句說明投票與公投相關表達。
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