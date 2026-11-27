2026九合一地方公職人員選舉暨全國性公民投票明（28日）正式登場！準備好要行使神聖的公民權利了嗎？提醒選民，出門前務必檢查隨身物品，千萬別因為一時大意誤觸《公職人員選舉罷免法》，否則不僅選票飛了，還可能面臨高額罰鍰甚至刑責。以下為您整理最完整的「1128投票懶人包」，出發前趕快筆記！

● 投票時間幾點到幾點？

明天（11月28日）全台投票時間為上午8時至下午4時。建議民眾避開上午與中午的排隊尖峰時段，並務必在下午4時前抵達戶籍地指定的投開票所排隊。

國民身分證：絕對必帶！忘記帶的話，拿健保卡、駕照或護照通通不能代替，直接無法領票。

印章：忘記帶沒關係，現場可用「簽名」或「按指印」代替。

投票通知單：沒帶也能投，但帶著能幫選務人員更快核對名冊、加速流程。

● 這些「穿搭禁忌」千萬別踩雷想展現對候選人的支持，今天（27日）晚上10點後就得先收起來！

投票日當天，身上穿著的服飾、帽子、配戴的口罩或隨身包包，嚴禁印有政黨、政治團體、候選人的標誌、圖像、號次、姓名，或是公投案宣傳圖文。此外，競選飄帶、徽章等應援小物也禁止帶入；中選會主委游盈隆更特別提醒，民眾應避免刻意穿著與特定候選人有密切聯想的服飾（如特定品牌或球衣）以免引發爭議。若違規穿戴競選標誌且不聽制止，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

● 投票所內外「4大NG行為」

手機沒關機：手機及攝影器材不得帶入投票所（已關機者除外），若在場內響起或震動，最高罰30萬元。

亮票、拍選票：圈選後請向內摺好投入票匭，亮票或用手機拍選票最高面臨2年刑責或20萬元罰金。

自備私章蓋票：務必使用現場提供的「圈選工具」，拿自己印章或原子筆畫記會直接變廢票。

投票日線上線下拉票：28日凌晨0時起，禁止在臉書、IG、Threads或LINE群組發文、轉傳拉票訊息，違者最高罰100萬元（政黨或候選人最高200萬元）。