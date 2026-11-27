還沒搭上迪士尼探險號的粉絲，現在可以先在家過過癮！Disney+全新紀錄片《迪士尼探險號：駛向新程》將於11月28日正式上線，帶領觀眾直擊迪士尼遊輪旗下首艘以亞洲為母港、規模最大的遊輪誕生歷程。七大夢幻主題區域究竟是如何打造的？瓦力與伊芙如何登上音樂劇舞台？就連船上餐廳的背景音樂都藏有巧思，這次將一一揭開平常旅客看不到的幕後秘密！

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

一座海上迪士尼是如何誕生的？直擊德國造船幕後

一座能在海上移動的迪士尼夢幻世界，究竟需要多少人的努力才能完成？《迪士尼探險號：駛向新程》將鏡頭帶往德國造船基地，記錄遊輪的建造歷程，見證七大主題區域、娛樂設施與各式沉浸式體驗如何一步步化為現實。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

片中也深入幻想工程師、創意設計團隊及演職人員的工作日常，公開船上每一處細節背後的設計巧思，以及迪士尼招牌服務的培訓過程，讓觀眾看見夢幻假期背後不為人知的付出。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

瓦力、伊芙首次登上舞台！獨家音樂劇幕後曝光

搭乘迪士尼遊輪最不能錯過的就是百老匯風格舞台表演！紀錄片特別公開迪士尼探險號專屬原創音樂劇《Remember》的幕後製作過程，帶領觀眾直擊演員排練、創意構思與舞台設計。最令人期待的，莫過於皮克斯動畫《瓦力》中的瓦力與伊芙首次登上舞台！兩個深受粉絲喜愛的機器人角色，如何在現實舞台上重現動畫中的感動，也讓人更加佩服迪士尼娛樂團隊的創意。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

連餐廳背景音樂都有巧思！亞洲文化融入遊輪設計

為了迎接亞洲旅客，迪士尼探險號也將不同的亞洲文化融入船上體驗，紀錄片走進以印度文化為靈感打造的快餐廳Mowgli’s Eatery，記錄印度當地音樂人如何運用傳統樂器，重新演繹迪士尼動畫《森林王子》的經典旋律，為餐廳量身打造專屬配樂。原來旅途中那些容易被忽略的背景音樂，也經過一番精心設計，下次登船用餐時，不妨仔細聆聽這些藏在耳邊的驚喜。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

鋼鐵人小勞勃道尼驚喜現身，親自為遊輪命名

漫威迷也有驚喜可以期待！紀錄片以2026年3月迪士尼探險號抵達新加坡並舉行命名典禮的歷史性時刻作結，以「鋼鐵人」一角深受全球影迷喜愛的奧斯卡得主小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），更以遊輪守護大使的身分親臨現場為其命名，共同見證迪士尼遊輪正式開啟亞洲新篇章。

迪士尼探險號7大主題區域，登船前先認識

迪士尼探險號集結迪士尼、皮克斯與漫威的經典故事，打造宛如海上主題樂園的夢幻度假空間。船上共有7大主題區域，包括迪士尼奇想花園（Disney Imagination Garden）、玩具總動員廣場（Toy Story Place）、舊京山街道（San Fransokyo Street）、城鎮廣場（Town Square）、尋路者海灣（Wayfinder Bay）、迪士尼探索之礁（Disney Discovery Reef）及漫威英雄匯（Marvel Landing），各區皆融入不同經典角色與故事元素，讓旅客彷彿走進熟悉的電影世界。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

迪士尼探險號新增蘭卡威航程，2027年旅遊清單先收藏

目前迪士尼探險號以新加坡為母港，主要提供三晚及四晚航程，船上除了精彩的娛樂表演、特色餐飲與遊樂設施，也設有專為兒童、成人及家庭打造的休閒空間。自2026年12月31日起，部分四晚航程還將停靠馬來西亞蘭卡威，讓旅客多了探索不同城市風光的機會。

《迪士尼探險號：駛向新程》劇照。圖片來源：Disney+提供

如果已經把迪士尼探險號列入2027年旅遊清單，不妨先透過這部紀錄片做功課，等到實際登船時，說不定會發現更多藏在船上的小巧思與驚喜！