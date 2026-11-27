男女之間真的存在純友誼嗎？擅長打造療癒旅行綜藝的「羅PD」羅暎錫又有新作品啦！全新韓綜《只是異性朋友》將於11月28日在Hami Video全台獨家首播，集結李瑞鎮與韓志旼、金容建與朴貞洙，以及MONSTA X周憲與TWICE定延，3組跨世代異性好友擁有合計85年的深厚交情。這次一行人遠赴荷蘭旅行，才剛出發就遇上迷路危機，老朋友之間毫不留情的鬥嘴日常，更讓人期待不已！

《只是異性朋友》看點1. 羅PD全新旅行韓綜，3組異性好友交情長達85年

繼多部人氣旅行綜藝後，羅PD羅暎錫這次攜手申健俊打造全新節目《只是異性朋友》，邀請3組不同世代的演藝圈異性好友一起出國旅行。

《只是異性朋友》MONSTA X周憲化身旅行嚮導，帶著前輩們搭乘大眾運輸。（Hami Video提供）

李瑞鎮與韓志旼擁有20年交情，MONSTA X周憲與TWICE定延相識10年，金容建與朴貞洙更是認識長達55年的老朋友。6位成員合計85年的交情，也讓這趟旅程充滿真實的友情互動。究竟認識幾十年的異性好友，私下相處有多自在？光是預告就已經笑料不斷。

《只是異性朋友》看點2. 李瑞鎮、韓志旼20年好友互相吐槽

李瑞鎮與韓志旼因經典韓劇《李祘》結緣，這次以20年好友的身分一起旅行，兩人的相處模式也成為一大亮點。預告中，原本悠哉坐在沙發上的李瑞鎮，一見到資深前輩朴貞洙便立刻起身招呼，讓韓志旼忍不住當場吐槽：「剛剛還一副高傲姿態坐著的李瑞鎮，現在竟然站起來了，真是讓人無言！」

《只是異性朋友》李瑞鎮再度展現資深「搬運工」本色，嘴上碎念仍細心照顧前輩。（Hami Video提供）

韓志旼還化身負責查詢住宿、票券的「韓組長」，李瑞鎮則逃不掉搬運行李的命運，嘴上雖然不停碎念，身體卻很誠實地照顧大家，展現老朋友之間毫無包袱的相處默契。

《只是異性朋友》看點3. TWICE定延、MONSTA X周憲10年友情曝光

K-POP粉絲絕對不能錯過這一組！相識10年的TWICE定延與MONSTA X周憲，這次負責旅途中的開車與帶路任務，讓觀眾看見兩位人氣偶像私下最生活化的一面。沒想到一行人才剛抵達荷蘭阿姆斯特丹，負責帶路的周憲就在尋找電車搭乘處時迷失方向，6人拖著行李研究路線，連順利抵達住宿地點都成了挑戰。

《只是異性朋友》金容建搭車時低頭滑手機，宛如爸爸生活感十足的模樣讓大家備感親切。（Hami Video提供）

另一段預告中，定延負責開車，周憲在旁協助導航，車上的其他成員有人欣賞晚霞、有人呼呼大睡，還有人大聲播放手機影片，畫面宛如一家人出遊，讓周憲忍不住形容這趟旅行：「像一個家庭，又像朋友。」

《只是異性朋友》看點4. 55年友情太珍貴！73歲朴貞洙逛街體力完勝年輕人

節目中最令人羨慕的，莫過於金容建與朴貞洙長達55年的深厚交情。即使年過七旬，兩人依然保有對生活的好奇心與旅行熱情。

《只是異性朋友》韓志旼（左）興奮喊「快看右邊的夕陽」，一旁李瑞鎮卻低頭不接話，反差互動笑翻觀眾。（Hami Video提供）

73歲的朴貞洙逛美術館、購物都精力十足，反倒是陪逛的李瑞鎮與定延率先露出疲態；80歲的金容建則大方分享自己學習生成式AI的糗事，展現幽默又可愛的一面。能有一位陪伴自己走過半個世紀，到了七、八十歲還能相約出國旅行的朋友，或許就是友情最令人羨慕的模樣。

《只是異性朋友》看點5. 白天分開玩、晚上一起吃飯，最舒服的友情旅行

有別於一般團體旅行需要時時刻刻集體行動，《只是異性朋友》採用「白天各自旅行，晚上一起吃飯」的模式，讓成員能依照自己的興趣與步調探索荷蘭，晚餐時再聚在一起分享當天的趣事。

《只是異性朋友》TWICE定延（右）握方向盤載好友出遊，MONSTA X周憲坐鎮副駕駛，兩人攜手扛起旅途交通任務。（Hami Video提供）

這樣的旅行方式也讓人忍不住想起成年後最舒服的友情，不需要每分每秒黏在一起，也不必勉強配合彼此的喜好。各自享受生活，見面時依然有聊不完的話題，或許這就是長久友誼的迷人之處。