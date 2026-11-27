AI重點 文章重點整理： 重點一： 庶女夏雲依裝瞎8年蟄伏，為替冤死母親復仇。

庶女夏雲依裝瞎8年蟄伏，為替冤死母親復仇。 重點二： 李菲飾冷面少將程明知，與女主先婚後愛共鬥宅門。

李菲飾冷面少將程明知，與女主先婚後愛共鬥宅門。 重點三：劇情主打宅鬥權謀反轉，復仇爽感強、節奏緊湊。

由李菲、王俊筆主演的宅鬥古裝短劇《庶女》火熱開播！講述庶女「夏雲依」裝瞎八年，隱忍蟄伏決心替冤死的母親復仇，與程府少將軍「程明知」結盟，在勾心鬥角的內宅中步步為營、聯手制敵。

類型：宅鬥古裝、先婚後愛

播出平台：LiTV

一個為了生存而裝瞎八年的庶女，嫁入將軍府後，在宅鬥與權謀的夾縫中，一步步揭開母親被害真相，最終為自己和所有被冤屈的人討回公道。

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王俊筆裝瞎設局！卑微庶女絕地逆襲

《庶女》展現了現代劇迷最愛的女強人復仇設定，即使是庶女也不需要等待男主角的救援，總可以化被動為主動迎刃而解各種困境。王俊筆在劇中飾演裝瞎的庶女「夏雲依」，藏鋒蟄伏審時度勢，表面無害實則內心堅強，身子可軟、手段也可狠，角色塑造立體，讓觀眾看了也不乏味，甚至會好奇究竟一個卑微的庶女要如何在凶險的宅鬥生存！

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李菲、王俊筆「先婚後愛」冷面少將太寵妻！

《庶女》的看點，除了夏雲依在後宅的生存之道，她與冷面將軍「程明知」先婚後愛的甜虐情感戲也讓人心動。原先是結盟之誼的兩人，在朝夕相處下日久生情。尤其是程府有人故意為難夏雲依時，程明知總是會適時挺身而出。看著程將軍平常一副生人勿近的樣子，護起妻沒想到那麼好嗑！

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在劇中雙強夫婦默契十足、甜份超標，看官方微博釋出的拍攝花絮，也可以感受到李菲、王俊筆搭配十分契合，甜蜜幾乎要溢出螢幕了呢！

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宅鬥劇看不膩！復仇爽度集集攀升

看劇最怕前面太悶，看了幾集就想棄劇。《庶女》雖然夏雲依初始身分較卑微，卻禁不得一點委屈！足智多謀的她，總是會先將計畫安排好，當反派想要設局陷害她時，都可以反手套路對方，就算真的受欺負，有仇也會當場報，讓觀眾直呼看了太解氣！

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《庶女》開播後獲得許多好評，因劇情緊湊、爽感強，讓許多觀眾都表示「太好看！完全停不下來！」「才更新10集馬上就追平！不夠看！」如果喜歡宅鬥權謀古裝、雙強CP聯手開撕敵人，《庶女》絕對是你近期短劇首選。

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陸短劇《庶女》線上看：點我立即看