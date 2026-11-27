AI重點 文章重點整理： 重點一： Disney+《再婚皇后》改編自破30億點閱網漫，卡司與製作規格豪華。

Disney+《再婚皇后》改編自破30億點閱網漫，卡司與製作規格豪華。 重點二： 娜菲爾面對渣夫索本修提離婚，反手要求與海因里再婚展開反擊。

娜菲爾面對渣夫索本修提離婚，反手要求與海因里再婚展開反擊。 重點三：10集劇版大幅濃縮原著，結局收太快，許多名場面留待第二季。

Disney+ 奇幻宮廷大作《再婚皇后》（韓語：재혼 황후）正式收官，這部改編自全球累積破 30 億點閱的現象級網漫，開播前就因為神仙陣容把期待值拉到最滿。這部顏值與演技雙雙在線、卻在結局讓人覺得「好像還沒看過癮」的豪華宮鬥劇！

《再婚皇后 》預告：

頂級主創攜手神仙卡司：遠赴德捷實景拍攝的奢華宮廷

《再婚皇后》的幕後班底與演員陣容簡直是夢幻等級！本劇由曾執導《聽見你的聲音》、《皮諾丘》的趙秀沅導演，聯手《怪物》、《壞媽媽》導演深娜瑌共同執導，劇本則由《驅魔麵館》編劇呂芝娜與《勇敢的市民》編劇玄忠烈操刀。最難得的是，劇組沒有循慣例將西方奇幻背景本土化，而是直接遠赴德國施萊斯海姆宮與捷克布拉格等地實景拍攝，打造出極具視覺震撼的歐式皇室美學。

主演群更是把質感拉到頂點！由「氣場女神」申敏兒飾演完美皇后「娜菲爾」、朱智勛化身東大帝國皇帝「索本修」、李鍾碩出演深情又神祕的西王國王子「海因里」，以及李世榮挑戰心機黑化的逃亡奴隸「菈絲塔」，光看這四位一線大咖同台飆戲，就已經讓人完全移不開視線！

霸氣女王的絕地反擊：同意離婚，但請批准我再婚！

故事背景設定在虛構的東大帝國，聰慧冷靜、極具政治遠見的皇后娜菲爾，與自幼一起長大的皇帝索本修，原本是眾人眼中最登對的政治伴侶。然而，索本修卻在狩獵場救下了美艷的逃亡奴隸菈絲塔，不僅打破「一生不納後宮」的承諾將她帶進宮，甚至為了給腹中私生子名分，狠心向娜菲爾提出離婚！

面對丈夫的無情背叛，娜菲爾沒有哭鬧挽留，而是在法庭上冷靜點頭同意離婚，緊接著拋出震撼彈——當眾宣布「請批准我與敵對西王國的王位繼承人海因里再婚！」這場震驚大陸的皇室風暴，不僅讓索本修當場傻眼，也正式拉開了娜菲爾脫離渣夫、在西王國重啟女王人生的爽快序幕。

劇版與原著漫畫大不同：節奏大幅濃縮，撒糖與報應留伏筆

（以下涉及大結局劇透，還沒追完的朋友請先避雷！）

由於原著小說與漫畫篇幅非常龐大，劇版 10 集在改編上做了相當程度的濃縮與調整；首先，部分配角設定有所更動（例如娜菲爾忠心耿耿的護衛阿勒提那在原著是女性，劇版則改為男性）。

其次，原著中許多經典名場面在第一季結局都還來不及展開！像是漫畫迷最期待的「娜菲爾與海因里盛大婚禮與甜蜜吻戲」、娜菲爾意外撞見「海因里從藍鳥變回全裸人類」的爆笑名場面，以及反派菈絲塔被廢后幽禁、索本修痛失所愛後墜樓失憶的慘烈報應，在劇版第 10 集都以輕描淡寫或開放式彩蛋帶過，只演到海因里再度化身藍鳥飛向娜菲爾準備坦白身分就畫下句點。

人妻私心評：我的本命朱智勛渣到讓人牙癢癢！整體超好看但結局收太快

平心而論，人妻覺得《再婚皇后》真的非常好看！服裝、場景與配樂完全是電影級別，追起來爽度十足。特別要提一下朱智勛，想當年我們可是看著他在《宮》裡面演傲嬌深情的王世子入坑的，這次雖然在劇中升格當上了「皇帝」，但他詮釋的索本修實在太渣、太理直氣壯了，那種雙標又自以為是的眼神，連我這個多年鐵粉都看得恨得牙癢癢，只能說他演技真的太強大！

不過美中不足的是，10 集的篇幅對於這麼龐大的故事來說實在有點不夠看，最後一集收尾感覺太快，不管是娜菲爾跟海因里的婚後撒糖，還是渣男與綠茶的最終下場都還沒演到最高潮就結束了，讓人看完意猶未盡！拜託 Disney+ 一定要原班人馬趕快拍第二季，人妻還想看皇后在西王國繼續幸福發光啊！

💡 推坑人妻最終評分：8.2 / 10

如果你喜歡看大女主冷靜反擊、撕碎渣男偽善面具的爽劇，這部《再婚皇后》絕對不會讓你失望。雖然結局收得讓人有點空虛，但光是看四位頂級演員同台飆戲就已經值回票價！

選角與演技：9.0/10（申敏兒女王氣場全開，朱智勛渣到讓人入戲太深，李鍾碩與李世榮火花十足）

視覺與美術：8.8/10（歐洲實景城堡與華麗禮服質感爆棚，宛如韓版《柏捷頓家族》）

劇情完整度：6.8/10（前段宮鬥節奏極佳，但 10 集收尾過於倉促，許多關鍵名場面留待第二季）

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