由「偶像劇教母」柴智屏監製出品的年度話題台劇《我們的藍調時光》，即將於12月3日在Netflix全集數重磅上架！為感謝拍攝期間澎湖鄉親的熱情力挺，柴姐昨（26日）特別率領主演張鈞甯、鄭人碩與安心亞重返澎湖舉辦兩場首映拍照會。現場不僅互動熱烈，鄭人碩更為了催出高流量，當場霸氣放話「睡覺也開著、電費我埋單」，瞬間點燃全場氣氛！

圖片來源：米神國際

為了替新劇造勢，張鈞甯與安心亞特地快閃澎湖6小時。張鈞甯笑說，一落地就迫不及待先衝去吃海鮮，大讚當地人超幸福。這次她在劇中挑戰演出患有精神疾病的角色，原本每天都要擺出一張苦瓜臉，卻因為澎湖美食太多、鄉親太熱情，害她拍戲時心情好到每天上戲前都得硬把笑臉逼成哭臉。

飾演潛水教練的安心亞則感性表示，拍戲期間看遍澎湖海底「薰衣草森林」等絕美景色，讓她學會與遺憾共處。被粉絲問到為何沒獻聲原聲帶？她幽默回應想專注演員身分，「美好歌聲先隱藏」，還反問歌迷：「是不是以為張惠妹唱的主題曲〈不情之請〉是我唱的？」逗樂全場。

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挺著微恙嗓音客串主持人的鄭人碩，坦言拍戲時一度想把戶籍遷到澎湖，更豪邁喊話：「12月3日直接開著不要關，睡覺也開著，電費我埋單！」映後不少鄉親好奇追問劇中KTV與海灘取景地，鄭人碩與柴智屏也揭秘劇組為閃避人潮與東北季風，僅在澎湖搶拍50天，部分場景其實是「澎湖門口配台北新莊內景」的神剪輯，成功瞞過在地人眼睛！

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《我們的藍調時光》集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信、王柏傑等金獎級華麗卡司，描繪高中同學闊別25年後重逢、直面人生傷痕的動人故事，12月3日將在Netflix正式上線。