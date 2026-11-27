AI重點 文章重點整理： 重點一： 週末長時間滑社群短影音，反而容易造成大腦疲勞。

週末長時間滑社群短影音，反而容易造成大腦疲勞。 重點二： 報復性熬夜追劇、整天癱著不動，都會打亂身心節奏。

報復性熬夜追劇、整天癱著不動，都會打亂身心節奏。 重點三：高油高糖飲食與精神內耗，會讓休息變成更深層消耗。

編輯/李明真撰文

姐妹們，有沒有過這種慘痛體驗？週末兩天明明哪裡也沒去，在家從早到晚癱在沙發上滑手機、追劇、打手遊，結果到了星期天晚上準備收心時，不僅覺得腰痠背痛，內心還充滿了「明天又要上班」的無盡空虛與疲憊？這種看似舒服的耍廢其實是「假放鬆」，它不僅無法充電，反而會把妳的精力榨得一乾二淨。今天就來跟妳盤點6種坑人的假放鬆陷阱，快看看妳中了幾槍！

瘋狂滑社群短影音 停不下來的螢幕黑洞

以為躺在床上刷IG Reels或TikTok是放鬆嗎？錯！大腦其實正在被海量的零碎資訊疲勞轟炸。妳的手指一滑就是兩小時，看似在休息，實際上看完只會覺得超級疲憊，甚至因為看到別人的完美生活而默默緊張起來。

報復性熬夜追劇 天亮才睡

平日工作壓力大，好不容易到了週末夜晚，總覺得捨不得睡，非得把想看的神劇一口氣追完。這種打亂生理時鐘的「報復性熬夜」，隔天睡到中午起床時，迎來的往往是沉重的疲倦感。

好不容易到了週末夜晚，非得一口氣追劇。這種打亂生理時鐘的「報復性熬夜」，隔天睡到中午起床時，迎來的往往是沉重的疲倦感。圖/123RF圖庫

在床上癱整天不動

整整兩天窩在床上或沙發上當軟骨頭，維持同一個姿勢不動，妳以為是在寵愛身體，實際上卻讓身體變得僵硬，心裡卻因為缺乏動能而產生沉重的無力感。

瘋狂網購血拼下單 買完卻心靈空虛

壓力一大就想上網購物，把購物車塞滿再一鍵結帳。雖然下單的那幾秒鐘感覺超紓壓，但等到幾天後收到一堆不見得真正需要的包裹，看著瘦了一圈的錢包和需要整理的紙箱，心理負擔反而加倍放大。

壓力一大就想網購，雖然下單的那幾秒鐘感覺超紓壓，但等到幾天後看著瘦了一圈的錢包，心理負擔加倍放大。圖/123RF圖庫

狂吃高油高糖垃圾食物

週末犒賞自己的方式就是狂嗑鹹酥雞、珍奶和甜點？雖然嘴巴和胃獲得了短暫的滿足，但高糖高油的食物讓人覺得提不起勁，還順便多囤了好幾公斤的罪惡脂肪。

腦袋停不下來的精神內耗

躺在床上雖然沒做事，但腦子裡卻像跑馬燈一樣，開始回想上週開會時老闆說的那句話、擔心明年的工作規劃、甚至胡思亂想一些有的沒的。這種身體在休息、靈魂在緊張的精神內耗，讓妳疲憊。

結語

親愛的，真正的休息不是什麼都不做，也不是用錯誤的方式繼續消耗身心。學會遠離這些假放鬆的陷阱，去散個步、曬曬太陽、泡個熱水澡，或是做一件讓自己專注且平靜的事。把流失的元氣真正補回來，才能帶著輕盈自信的姿態，迎接每一個閃閃發光的新挑戰！

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