年度壓軸科幻鉅作《沙丘：第三部》（沙丘3）再釋出最新「捍衛家族篇」預告！由「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪，如今已成為統治宇宙的暴君，卻面臨一場攸關家族存亡的暗殺行動，就連昔日愛人荃妮（辛蒂亞 飾）也捲入其中。除了傑森摩莫亞以全新身分回歸，羅伯派汀森、安雅泰勒喬伊也將成為最終章的關鍵人物。第三波預售票正式開賣，更有全新特典海報等著影迷收藏！

《沙丘3》看點1. 甜茶成為宇宙暴君，昔日愛人竟捲入暗殺危機

曾經肩負家族使命的保羅亞崔迪，在《沙丘：第三部》中已成為統治宇宙的暴君。然而，坐擁至高權力的他，卻即將面臨一場暗殺行動，甚至連昔日深愛的荃妮也涉入其中。

圖片來源：華納兄弟

最新預告揭開亞崔迪家族的生死危機，權力、愛情與家族命運相互交織，讓保羅迎來人生最艱難的一戰。曾經並肩作戰的兩人，如今將如何面對彼此？也成為最終章令人期待的情感看點。

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《沙丘3》看點2. 傑森摩莫亞死而復生，以全新身分守護亞崔迪家族

讓影迷念念不忘的傑森摩莫亞回來了！曾在首集飾演鄧肯艾德侯的他，這次將以甦亡人「海特」的身分重返《沙丘》宇宙。

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最新預告中，保羅甚至將家人的安危託付給海特。昔日忠心耿耿的戰友，如今以不同身分重新站在保羅面前，兩人將如何延續過往的羈絆，也為劇情增添更多懸念。

《沙丘3》看點3. 首度使用IMAX底片攝影機，導演自信超越前作

為了替《沙丘》系列畫下震撼句點，導演丹尼維勒納夫這次大膽挑戰不同攝影技術，首度使用IMAX底片攝影機拍攝《沙丘》系列電影。

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奧斯卡得獎攝影指導萊納斯桑德格倫透露，劇組歷經數月測試，運用IMAX 65毫米底片、數位攝影及16毫米底片，甚至使用原本專為光學聲軌錄製設計的黑白底片，藉由不同拍攝媒材呈現角色的情緒與故事氛圍。丹尼維勒納夫也對最終章深具信心，自豪表示：「我認為自己在第三部做出了更好的作品！」

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《沙丘3》看點4. 片場規模超越4座小巨蛋，王座大廳耗時5個月打造

這次《沙丘：第三部》的場景製作規模同樣驚人，光是在匈牙利布達佩斯使用的室內攝影棚與戶外搭景場地，合計就超過8.5萬平方公尺，相當於4座以上的台北小巨蛋。保羅亞崔迪的帝國王座大廳，更耗時整整5個月才完工。

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電影中的建築也藏有不少細節，修女會建築以蜘蛛卵及顯微鏡下的人體細胞為設計靈感，保羅的宮殿則刻意打造如迷宮般錯綜複雜的走道，呼應角色日益封閉的內心。除了感受大銀幕的視覺震撼，影迷也能透過場景細節解讀人物心境。

《沙丘3》看點5. 羅伯派汀森、安雅泰勒喬伊加入，豪華卡司再升級

《沙丘：第三部》再度集結好萊塢夢幻卡司，提摩西夏勒梅、辛蒂亞、佛蘿倫絲普伊、哈維爾巴登、蕾貝卡弗格森等熟悉面孔悉數回歸。

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安雅泰勒喬伊也將正式以保羅的妹妹「厄莉婭亞崔迪」身分登場，而曾演出《暮光之城》、《蝙蝠俠》的羅伯派汀森則首度加盟系列，飾演神秘且關鍵的新角色「司凱特利」。加上傑森摩莫亞、納寇亞沃夫摩莫亞及艾達布魯克，光是演員陣容就足以讓影迷期待不已。

《沙丘3》第三波預售票開賣，限定特典海報必收藏

《沙丘：第三部》第三波預售活動正式開跑，片商同步推出全新「命運對峙款」特典海報，購買第三波預售票即有機會獲得。等了這麼久，保羅亞崔迪的命運終於即將迎來最終章。當愛情、權力與家族利益產生衝突，他究竟會如何抉擇？就等電影上映揭曉答案。