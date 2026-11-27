AI重點 文章重點整理： 重點一： KiiiKiii 以〈Pop Off Pop Off〉回歸，融合 Hyperpop 與 Synth-Pop

KiiiKiii 以〈Pop Off Pop Off〉回歸，融合 Hyperpop 與 Synth-Pop 重點二： MV 遠赴義大利拍攝，結合地中海景色與復古電腦視窗後製。

MV 遠赴義大利拍攝，結合地中海景色與復古電腦視窗後製。 重點三：五位成員舞台表現穩定，今年熱度更逼近新生代女團一線。

Hi there，在KiiiKiii今年憑著第二張迷你專輯《Delulu Pack》(2026) 中的〈404 (New Era)〉(2026)，獲得了第一首熱門單曲後，在年中又迫不及待地再次回歸，或許是為了維持熱度，也或許是為了延續話題，但無論什麼原因，他們在8月推出的迷你專輯《WhyKiiiKiii》(2026)，無疑又獲得了不錯的成績，主打曲〈Pop Off Pop Off〉(2026) 更是端出了 K-Pop 近期少見的風格，以2010年代所盛行的 Hyperpop，再搭配上一些夏日標誌性的 Synth-Pop，就產生了這首獨特的〈Pop Off Pop Off〉。

老實說一開始我沒料到 KiiiKiii 會這麼快就再次展開回歸活動，儘管距離前一張迷你專輯已經過了半年多，但原以為他們會乘著〈404 (New Era)〉所形成的討論度繼續宣傳，不過如今看來是很明智的決定，前首單曲的爆紅，也帶動了新歌的熱度，尤其 KiiiKiii 五位成員的表現力也因為先前的成功，而獲得了更有自信的態度，因此在表現〈Pop Off Pop Off〉這樣一首需要更加張揚一些的歌曲時，可以看出他們詮釋得非常到位。

在歌曲當中所帶有的2010年代氛圍，由十分年輕的 KiiiKiii 五人來詮釋，本就是一項蠻有挑戰性的事，姑且不說他們根本沒有經歷過那個年代的舞曲輝煌，在 K-Pop 來說也較少有這樣奔放自由的呈現，比較常有的是在規劃好的框架中去展現熱情，因此現在這個時代和2010年代之間的拉扯，出現在 KiiiKiii 身上讓人覺得蠻有趣的，特別是他們屬於夏日風情的那份熱烈活力，講所有的元素都交融了在一起，結合起來的效果倒是蠻不錯的。

為了呈現真實的奔放感及夏日風情，〈Pop Off Pop Off〉的這部 MV 大老遠地跑到了義大利拍攝，果然在其中的所有場景都是這麼地有氣氛，街道、海攤、大自然風景等獨到的地中海風情，可不是輕易就能夠找到替代品的，所以以這樣的大費周章去搭配〈Pop Off Pop Off〉之後，產出的影片果真都非常有感覺，而且還要搭上在影片裡所加上了大量後製，諸如屬於十幾年前的電腦視窗模板，又把整部影片的沉浸感加分了不少。

在被這首〈Pop Off Pop Off〉吸引之後，我就一直蠻期待看到 KiiiKiii 的打歌舞台，因為在錄音室版本的歌曲當中運用了大量的合成音效，連成員們的歌聲也都經過了後製處理，因此我很期待聽到現場的聲音會如何呈現。KiiiKiii 在打歌舞台上的表現力算蠻穩定的，即便歌聲聽得出來因應舞蹈而選擇對嘴呈現，但總歸也是拿掉了合成器後製的聲音，沒想到拿掉了電音之類的效果後，這首歌聽起來確實還別有風情呢。

KiiiKiii 在今年的表現，已經足夠讓他們站上新生代女團的一線熱度了，從年初的〈404 (New Era)〉到如今的〈Pop Off Pop Off〉就能讓他們持續好一陣子的討論度，接下來或許就要思考如何延續今年的成功，畢竟現今女團的競爭依舊激烈，除非既有的同代對手之外，新人也同樣不斷湧現，KiiiKiii 能不能在同代團體中追上同公司師姐團IVE的地位，這實在非常讓人感興趣啊！

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🎧《WhyKiiiKiii》官方收聽連結：orcd.co/kiiikiii_whykiiikiii

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