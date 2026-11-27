2027年陸劇光看卡司就讓人等不及了！騰訊視頻年度待播片單集結多位人氣演員，田曦薇繼《逐玉》張凌赫之後，迎來新搭檔宋威龍；王鶴棣、孟子義挑戰書迷敲碗已久的重生復仇大作，楊洋與陳都靈再續《左耳》緣分，白鹿更要挑戰錯愛入獄、黑化復仇的角色。究竟哪一部會成為2027年的爆款陸劇？以下精選7部令人期待的待播陸劇，趕快加入追劇清單！

2027待播陸劇推薦1.《大唐辟珠記》田曦薇、宋威龍

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

田曦薇根本是古裝男神收割機！繼《逐玉》張凌赫、《嫁金釵》閆桉之後，這次搭檔宋威龍，還找來《星漢燦爛》導演費振翔執導，改編自作家飯卡的同名小說，將古裝愛情、懸疑探案與江湖冒險融為一體。

故事講述大唐公主寶珠遭人陷害，命懸一線之際，被神祕盜墓賊韋訓救下。為了尋找失散的兄長，寶珠與韋訓踏上旅程，沿途接連遭遇離奇案件，也逐漸揭開背後的陰謀。身分天差地遠的兩人，究竟會擦出什麼樣的火花？光是想像田曦薇與宋威龍的古裝同框畫面，就讓人忍不住想追！

宋威龍。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦2.《將門獨后》王鶴棣、孟子義

《將門獨后》。圖片來源：微博

《墨雨雲間》、《雁回時》的劇迷看過來！《將門獨后》改編自千山茶客的人氣小說《重生之將門毒后》，原著累積大批書迷，王鶴棣與孟子義的組合更是話題十足。

《將門獨后》。圖片來源：微博

孟子義飾演的沈妙前世錯付真心，賠上自己與家族的一切，重活一世的她決心親手討回公道，卻遇上極難看透的小侯爺謝景行（王鶴棣 飾）。當兩個同樣聰明、心思深沉的人相遇，誰會先動心？誰又會先交出真心？腹黑男主搭配狠得下心的大女主，喜歡雙強CP、重生逆襲題材的觀眾，這部絕對不能漏掉。

《將門獨后》。圖片來源：微博

《將門獨后》。圖片來源：微博

《將門獨后》。圖片來源：微博

《將門獨后》。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦3.《歸鸞》張凌赫、林允

《歸鸞》。圖片來源：微博

看慣張凌赫高冷貴公子的模樣，這次他要徹底打破以往形象！《歸鸞》改編自團子來襲的同名小說，張凌赫化身帶有市井氣息的蕭厲，搭檔林允演繹亂世中的愛情。

林允飾演的大梁貴女溫瑜，因國家陷入危機而被迫踏上聯姻之路，途中遭遇變故，意外與蕭厲產生交集。原本毫無關聯的兩個人，在顛沛流離的日子裡逐漸成為彼此的依靠。落難美人與亂世梟雄的組合，既有身分差距帶來的情感拉扯，也有家國與愛情之間的艱難抉擇，喜歡宿命感愛情的觀眾可以先收藏。

《歸鸞》。圖片來源：微博

《歸鸞》。圖片來源：微博

《歸鸞》。圖片來源：微博

《歸鸞》。圖片來源：微博

《歸鸞》。圖片來源：微博

《歸鸞》。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦4.《等風熱吻你》楊洋、陳都靈

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

當年看《左耳》留下的青春遺憾，這次有機會彌補了嗎？楊洋與陳都靈再度合作，演出改編自唧唧的貓同名小說的《等風熱吻你》，主打破鏡重圓與久別重逢的愛情題材。

許星純（楊洋 飾）是一名性格內斂的法醫，付雪梨（陳都靈 飾）則是活在鎂光燈下的女明星。曾經深愛彼此的兩人，分手多年後因案件再度相遇，才發現那些年刻意埋藏的感情始終沒有消失。明明還愛著對方，卻誰也不敢輕易靠近，這種想愛又不敢愛的情感拉扯，恐怕又要讓劇迷心碎一地！

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦5.《開到荼蘼》白鹿、常華森、高海寧

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

白鹿這次不演甜妹，要挑戰一場愛情與人性的復仇大戲！《開到荼蘼》改編自亦舒同名小說，與《玫瑰的故事》、《承歡記》出自同一位原著作者，更由曾執導《東宮》的李木戈擔任導演。

白鹿飾演的王韻娜曾經相信愛情，卻因一段感情跌入人生谷底，甚至遭遇牢獄之災。當她好不容易迎來重新開始的機會，過去的戀人卻再次出現，將她捲入更加複雜的情感關係。曾經為愛付出一切的女人，這次還會相信愛情嗎？背叛、慾望與復仇交錯的劇情，光看故事設定就有一股濃濃的狗血神劇氣息。

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

《開到荼蘼》。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦6.《司宮令》丁禹兮、宋祖兒

《司宮令》。圖片來源：微博

宮廷裡的一道菜，竟然也可能藏著驚天祕密！丁禹兮與宋祖兒攜手演出的《司宮令》，改編自米蘭Lady的同名小說，將古代美食與宮廷懸案結合，為古裝愛情劇增添不少新鮮感。

宋祖兒飾演擁有一身好廚藝的孤女吳蒖蒖，為了調查母親死亡的真相，冒用他人身分進宮，並與背負沉重過往的皇子趙皚（丁禹兮 飾）產生交集。兩人在各自隱藏祕密的情況下逐漸靠近，還得共同面對宮廷中的重重危機。丁禹兮細膩的情感演技，加上宋祖兒靈動的古裝形象，這對新CP的化學反應令人期待。

《司宮令》。圖片來源：微博

《司宮令》。圖片來源：微博

《司宮令》。圖片來源：微博

《司宮令》。圖片來源：微博

《司宮令》。圖片來源：微博

2027待播陸劇推薦7.《玉蘭花開君再來》楊紫、歐豪

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博

繼《國色芳華》、《家業》之後，楊紫再次挑戰女性成長題材！《玉蘭花開君再來》以上海錦江飯店創辦人董竹君的真實人生為故事基礎，描繪一名女性如何突破時代與婚姻的束縛，為自己闖出一片天地。

出身貧寒的少女阿媛，年少時被迫進入青樓賣藝，曾經以為婚姻能改變自己的命運，卻發現人生仍有許多難關必須獨自面對。歷經感情與家庭的考驗，她憑藉自己的能力在商界站穩腳步。楊紫這次的角色年齡跨度超過40歲，相當考驗演技。比起甜蜜愛情，更令人期待的是女主角如何在人生一次次跌落谷底時，重新找回選擇生活的勇氣。

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博

《玉蘭花開君再來》。圖片來源：微博