AI重點 文章重點整理： 重點一： Mabe美寶854L對開門冰箱主打大容量與左右分區設計。

Mabe美寶854L對開門冰箱主打大容量與左右分區設計。 重點二： 右冷藏左冷凍，搭配層架與蔬果抽屜，收納更有條理。

右冷藏左冷凍，搭配層架與蔬果抽屜，收納更有條理。 重點三：具LED照明、全新鮮流與快速冷卻功能，兼顧實用與外觀。

有時候陪朋友逛家電，真的會不小心逛到自己也開始心動☺️

前陣子陪朋友挑選新冰箱，原本只是想幫忙看看，沒想到一路從容量、外型、內部收納看到開門方式，才發現原來挑冰箱學問還真不少！

說真的，冰箱是家裡每天都會使用的家電，尤其對於習慣自己採買食材、偶爾會一次買齊生活用品的人來說，冰箱好不好用，真的會直接影響日常生活的便利性。

我自己在陪朋友挑選的過程中，特別在意的就是容量夠不夠、冷藏與冷凍的空間好不好分配，以及拿取食材時是不是直覺又順手。

這次看到Mabe美寶854L對開門冰箱開箱，第一眼就被它俐落的不鏽鋼外觀吸引，而實際了解內部空間與分區設計後，更讓我覺得這款冰箱很值得分享。

如果你也正在尋找大容量冰箱，或是想知道對開門冰箱到底好不好用，不妨跟著Karen一起看看！

挑選冰箱不能只看外型，容量與收納才是日常生活的關鍵

不知道大家有沒有這種經驗？

明明只是去超市買幾樣東西，結果推著購物車逛一圈，最後結帳時才發現買了一大堆。蔬菜、水果、肉品、飲料、冷凍食品，每一樣都是日常會用到的東西，但回家之後才開始煩惱：冰箱到底還有沒有位置？

尤其家裡如果有習慣一次採買、喜歡準備不同食材的生活習慣，冰箱容量真的不能太小。

所以這次陪朋友挑選冰箱，我第一個注意的就是容量。

Mabe美寶854L對開門冰箱，總容量達到854公升，其中冷藏室558L、冷凍室296L，左右分區的設計，讓冷藏與冷凍各自擁有獨立空間。

這樣的容量配置，對於有大量食材收納需求的家庭來說，是相當值得考慮的選擇。

我自己很喜歡這種空間分配清楚的設計，畢竟冰箱不是只要塞得下東西就好，能不能把食材分類放好、拿取時是否方便，才是每天使用時真正有感的地方。

左右對開門冰箱設計，右邊冷藏、左邊冷凍，使用直覺又方便

這款Mabe美寶冰箱讓我特別有好感的地方，就是它的左右對開門設計。

右邊是冷藏室，左邊是冷凍室，兩個空間各自獨立，分區非常清楚。

其實我一直覺得，家電設計不一定要有多複雜的功能，能夠讓使用者一眼看懂、順手操作，就是很實際的加分。

像這種Side-by-Side對開門冰箱，不需要反覆翻找或思考食材應該放在哪個區域，冷藏食材往右邊，冷凍食品往左邊，日常使用的邏輯非常簡單。

尤其是當冰箱裡放了不同種類的食材，分區清楚就能讓收納更有條理。

對我來說，這也是挑選大容量冰箱時很重要的一個細節。畢竟容量再大，如果內部空間不好整理，最後還是可能變成食材大集合⋯

854L超大容量冰箱，558L冷藏＋296L冷凍，收納空間更充裕

再來就是這款冰箱的容量配置。

Mabe美寶854L不銹鋼對開門冰箱，總容量854L，冷藏室558L、冷凍室296L。

冷藏空間可以放置日常採買的蔬菜、水果、飲品、乳製品及各類食材；冷凍空間則能依照自己的習慣，分類收納肉品、海鮮、冷凍食品等。

我覺得大容量冰箱最大的優點，就是能夠依照不同食材的特性安排位置，不需要每次採買回家，都先煩惱冰箱要怎麼塞。

而且這款冰箱採用強化玻璃層架，不論冷藏室或冷凍室都有配置，搭配不同空間的分類收納，日常整理上也更有彈性。

另外還有蔬菜專用抽屜，可以將蔬菜集中放置，減少食材在存放過程中的碰撞與損傷。

這種看似簡單的收納設計，其實很符合一般家庭的生活需求。

明亮LED照明與Total Fresh Flow全新鮮流技術，冰箱內部設計也很講究

冰箱內部的照明也是我會注意的小細節。

有些冰箱內部空間比較深，食材放得多時，難免會有看不清楚的情況。

Mabe美寶854L冰箱配置LED照明，打開冰箱門時，可以更清楚看見內部食材的位置，找東西也比較方便。

另外，這款冰箱還搭載Total Fresh Flow全新鮮流技術，透過均勻循環，讓冷藏空間維持良好的冷度分布。

對於冷藏室容量比較大的冰箱來說，空間內的冷度分布也是值得留意的設計。

我覺得挑選冰箱不能只看外觀或總容量，內部設計同樣重要。畢竟每天開開關關、拿取食材的次數不少，這些細節才是實際生活中會一直接觸到的地方。

不鏽鋼外觀搭配內嵌式把手，現代廚房也能兼顧美感

身為平常對生活美感有一點要求的人，我承認自己挑家電多少也會看外型。

畢竟冰箱通常是廚房裡體積比較大的家電之一，外觀好不好看，真的會影響整體空間的視覺感受。

這款Mabe美寶854L冰箱採用簡約俐落的Inox不鏽鋼質感，搭配Pocket內嵌式把手，整體線條看起來相當簡潔。

沒有太多繁複的裝飾，反而呈現出一種低調、耐看的現代家電風格。

不論是偏向簡約風、現代風，或是喜歡不鏽鋼家電的廚房空間，都能作為搭配參考。

它的機身尺寸為高178 × 寬91 × 深87公分，購買前記得先確認家中預留的擺放空間，以及電梯、走道、門框與轉角是否足以讓冰箱順利搬運進屋。

這點真的不能省略，畢竟大型家電不是買回來才開始研究尺寸，事前確認才能避免後續搬運上的麻煩。

開門警報、Turbo Cool與Turbo Freeze，實用功能一次了解

除了容量、收納與外觀，這款冰箱也具備幾項值得留意的功能。

首先是開門警報，當冰箱門沒有妥善關閉時，可以透過警報提醒使用者，對於日常頻繁開關冰箱的家庭來說，是一項實用的提醒設計。

另外還有Turbo Cool與Turbo Freeze功能，分別對應冷藏與冷凍相關的快速冷卻、冷凍需求，實際操作方式與適用情境，建議依照原廠使用說明為準。

除此之外，還有Sabbath模式，提供不同使用需求的設定選擇。

我自己認為，挑家電不需要追求功能越多越好，而是要回到自己的生活習慣，看看哪些設計真的用得到。

像這款冰箱，最吸引我的仍然是854L大容量、左右分區，以及清楚直覺的收納方式，這些才是日常生活中最容易感受到的便利性。

Mabe美寶854L對開門冰箱值得選購嗎？Karen的挑選心得

這次陪朋友挑選冰箱，讓我重新整理了一下自己對冰箱的選購標準。

以前可能會先看品牌、外觀，接著比較價格，但現在我會更在意它能不能符合實際生活需求。

像是家裡平常採買的食材多不多？冷凍食品會不會囤貨？冷藏與冷凍空間是否足夠？內部層架好不好分類？這些都是購買前值得仔細思考的問題。

而這款【Mabe美寶】854L不銹鋼大容量對開門冰箱，讓我印象最深刻的，就是它把空間與使用動線規劃得相當清楚。

右邊冷藏、左邊冷凍，854L總容量搭配558L冷藏室與296L冷凍室，再加上蔬菜抽屜、LED照明、強化玻璃層架及Total Fresh Flow全新鮮流技術，整體設計相當符合重視食材收納與空間規劃的家庭需求。

如果你正在尋找一台854L大容量對開門冰箱，希望冷藏與冷凍能夠清楚分區，也喜歡簡約不鏽鋼外觀，那麼Mabe美寶這款冰箱確實值得列入選購清單。

說真的，家電不一定要買最複雜的，而是要選一台能融入生活、讓每天使用都順手的產品。

畢竟生活的質感，很多時候就藏在這些每天都會使用的小細節裡。

以上為Karen陪朋友挑選冰箱的產品體驗與設計觀察分享，實際商品規格、功能及使用方式請以原廠公告為準。