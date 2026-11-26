AI重點 文章重點整理： 重點一： 李多慧與徐乃麟合體拍攝綠金十週年形象廣告。

李多慧與徐乃麟合體拍攝綠金十週年形象廣告。 重點二： 兩人重現國民健康操與不錄了梗，現場笑聲不斷。

兩人重現國民健康操與不錄了梗，現場笑聲不斷。 重點三：徐乃麟連拍數小時仍有體力，展現跨世代敬業感。

如果要票選今年最意想不到的同框組合，這一組應該會直接衝上前幾名吧！韓籍啦啦隊女神李多慧，最近竟然和綜藝大哥徐乃麟一起出現在鏡頭前，而且兩人不是在綜藝節目裡鬥嘴，而是一起跳「國民健康操」，光看這個設定就忍不住想點進去看。

兩人這次是受邀合體拍攝台灣綠金 GREENGOLD的 10 週年形象廣告。一邊是甜美又有舞蹈實力的年輕女神，一邊是說話犀利、主持經驗豐富的綜藝圈大前輩，鏡頭還沒開拍，反差感就已經滿到溢出來。

乃哥親自翻玩「不錄了」，大前輩的梗自己玩最好笑

說到徐乃麟，很多人腦中第一個浮現的就是那句紅遍全台的「不錄了」。這次乃哥完全放下大哥包袱，不但大方自嘲當年的名場面，還在拍攝時親自重現這個經典迷因。

願意拿自己的名場面開玩笑，其實是最有綜藝感的一種自信。觀眾早就把「不錄了」當成共同語言，由本人親自出手，笑點和親切感都直接加倍，也難怪現場工作人員笑翻，直呼只有多慧治得了乃哥。

跟不上女神節拍！乃哥手足無措的反差萌

拍攝現場可以說是笑聲不斷。面對舞蹈實力滿點的李多慧，平時主持游刃有餘的乃哥，難得露出手足無措的一面，一邊努力跟上女神的節拍，一邊又忍不住作勢要喊「不錄了」，逗得李多慧頻頻笑場。

李多慧則是發揮招牌的甜美笑容，耐心帶著乃哥一起比劃復古感十足的國民健康操。一個認真教、一個努力學，畫面像極了年輕晚輩帶長輩跳舞的溫馨日常，卻又因為兩人的身分落差，多了好幾層笑點。

李多慧與徐乃麟在片場默契十足，一起擺出招牌動作。

國民健康操＋18 銅人，回憶殺一次到位

這次的企劃還藏了不少讓人會心一笑的彩蛋。除了國民健康操，兩人也幽默致敬台灣人共同記憶裡的經典 18 銅人橋段。對熟悉這些畫面的觀眾來說，是滿滿的回憶殺；對年輕一輩來說，則是透過女神的演繹重新認識這些「上一代的經典」。

讓不同世代的人看到同一個畫面，卻各自笑在不同的地方，這大概就是跨世代組合最迷人的地方。

連拍好幾小時不喊累，乃哥體力不輸年輕人

除了搞笑，兩人的敬業態度也讓現場印象深刻。拍攝當天剛好遇上換季，天氣忽冷忽熱，李多慧頂著長時間帶妝的緊湊行程，在高清鏡頭前依然維持甜美好氣色。

而徐乃麟即使在棚內連拍好幾個小時，也絲毫不見倦容，體力完全不輸年輕人，讓工作人員直呼完全看不出已經升格當阿公！乃哥也分享，自己平常除了長時間錄影，私下還有不少朋友聚會行程，忙碌程度一點都不輸年輕人。

兩人在棚內一連工作數小時。聊到應援、錄影兩頭跑時包包裡會放什麼，擔任品牌美膚代言人的李多慧點名「冰晶番茄」與「肽白」。徐乃麟則說，自己的行程除了棚內錄影，還常有朋友聚餐，他也把自己代言的「薑黃PLUS」列為日常補給品。 有興趣的話，台灣綠金官網目前也有十週年活動，還能參加iPhone 18 Pro 抽獎~

李多慧俏皮眨眼、徐乃麟帥氣比手勢，跨世代組合反差感十足。