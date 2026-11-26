陸劇男神光靠高顏值已經不夠！近年觀眾追劇越來越重視演員能否撐起角色，像是《藏海傳》肖戰的隱忍復仇、《蓮花樓》成毅的虐心演技，以及《長相思》檀健次的深情眼神，都讓劇迷留下深刻印象。這次女子漾綜合2026年陸劇市場討論、代表作品與角色表現，精選10位兼具人氣與演技話題的陸劇男演員。究竟誰能拿下冠軍，成為劇迷心中的實力派男神？

陸劇演技派男神TOP10：宋威龍｜《驕陽似我》展現成熟魅力，深情眼神讓人淪陷

陸劇《驕陽似我》 圖片來源：微博官方

宋威龍憑藉《下一站是幸福》、《以家人之名》等作品累積人氣，俊朗外型與清冷氣質，讓他成為陸劇高顏值男神代表。不過，早期他的演技也曾受到討論，部分觀眾認為情緒表達較為單一，因此後續作品能否帶來突破，始終受到關注。

圖／《驕陽似我》官方微博

在《驕陽似我》中，宋威龍飾演經歷人生挫折的林嶼森，角色既有成熟穩重的一面，也會在喜歡的人面前展現溫柔與耐心。相較於過往較偏少年感的角色，這次他透過沉穩的語氣與情感互動，呈現不同的男主角魅力。雖然演技評價仍有不同聲音，但《驕陽似我》確實讓宋威龍再次成為陸劇觀眾關注的焦點。

《野狗骨頭》宋威龍。圖片來源：官方微博

陸劇演技派男神TOP9：王鶴棣｜《蒼蘭訣》霸氣封神，反差魅力讓觀眾忘不了

《蒼蘭訣》

王鶴棣憑藉《蒼蘭訣》中的東方青蒼人氣大漲，劇中角色外表冷酷、行事霸道，卻在遇見小蘭花後逐漸展現柔軟的一面。王鶴棣將角色的強勢氣場與戀愛時的反差結合，尤其是面對情感轉折時的神情變化，讓東方青蒼成為他的代表角色之一。

《以愛為營》王鶴棣。圖片來源：官方微博

之後王鶴棣陸續主演《以愛為營》、《大奉打更人》等作品，嘗試現代霸總與古裝喜劇等不同題材。王鶴棣具有鮮明的個人風格，加上角色討論度高，是近年陸劇市場不能忽略的人氣男演員。

許七安《大奉打更人》 – 王鶴棣飾。圖／Disney+

陸劇演技派男神TOP8：張凌赫｜《逐玉》人氣再攀高峰，從溫柔仙君變身霸氣侯爺

《逐玉》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

張凌赫近年接連主演《寧安如夢》、《度華年》、《愛你》等作品，逐漸建立古裝與現代劇雙線發展的演員形象。其中《寧安如夢》飾演的謝危，性格偏執又充滿心機，與《蒼蘭訣》中的溫柔長珩形成鮮明反差，也讓觀眾看見他挑戰不同角色的企圖心。

《寧安如夢》。圖片來源：微博

2026年《逐玉》播出後，張凌赫再度成為話題人物。他飾演的謝征隱藏真實身分，既有日常生活中的溫柔，也有戰場上的果斷氣勢。根據《網路溫度計》2026年7月公布的90後男星網路聲量調查，張凌赫位居第一，顯示《逐玉》帶來的市場關注相當可觀，未來能否持續挑戰更複雜的人物，也值得期待。

《逐玉》張凌赫來台遭拒！粉絲別哭，9部必看陸劇一次收藏，從《蒼蘭訣》帥到《寧安如夢》。圖片來源：微博

陸劇演技派男神TOP7：楊洋｜《微微一笑》經典難超越，挑戰修仙劇尋求突破

楊洋出道多年，憑藉《微微一笑很傾城》、《全職高手》、《你是我的榮耀》等作品，成為不少觀眾心中的經典陸劇男神。他的外型清俊、氣質沉穩，尤其適合詮釋自信、能力出眾的角色，也讓肖奈、于途等人物成為他的代表作。

《你是我的榮耀》。官方微博

近年楊洋陸續挑戰《特戰榮耀》、《凡人修仙傳》等不同題材，希望讓觀眾看見偶像劇之外的演出面貌。其中《凡人修仙傳》飾演的韓立，是一名依靠謹慎與毅力逐漸成長的修仙者，人物性格與過往完美男神設定有所差異。雖然楊洋部分作品曾因表演方式引發爭議，但多年累積的代表角色與市場知名度，仍讓他在陸劇男演員中占有一席之地。

圖片來源：《凡人修仙傳》官方微博

陸劇演技派男神TOP6：白敬亭｜《開端》演技受肯定，《難哄》深情到讓人心疼

圖片來源：白敬亭微博

白敬亭早期以青春校園劇受到關注，之後在《開端》中飾演肖鶴雲，與趙今麥共同陷入不斷重複的時間循環。劇中角色需要經歷恐懼、懷疑與生死抉擇，白敬亭透過自然的表情與情緒轉換，讓人物反應更貼近現實，也展現出不同於青春偶像劇的表演能力。

圖片來源：《難哄》官方

而《難哄》中的桑延，則讓白敬亭再次圈粉。角色表面嘴硬又愛逞強，內心卻始終放不下多年來的感情。他在面對溫以凡時，經常透過短暫的沉默與眼神流露心疼，讓情緒表達更有層次。從懸疑劇到都市愛情，白敬亭能夠掌握不同故事的節奏，也讓他逐漸累積穩定的觀眾好感。

白敬亭坦言《不眠日》是自己從影以來動作戲最多的一部。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

陸劇演技派男神TOP5：劉宇寧｜《折腰》霸氣圈粉，從歌手轉型演員獲得關注

《折腰》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

劉宇寧最初以歌手身分受到關注，後來逐漸投入戲劇演出，透過《長歌行》、《一念關山》等作品累積演員經驗。他的外型與低沉聲線具有辨識度，尤其適合詮釋帶有江湖氣息、性格強勢的角色。

圖片來源：劉宇寧工作室@官方微博

2025年《折腰》播出後，劉宇寧飾演的魏劭再次引發討論。角色背負家族仇恨，起初冷酷強硬，卻在與小喬相處的過程中逐漸改變。劉宇寧將魏劭的霸氣與情感轉折結合，讓人物展現更多面貌。雖然從歌手跨足演員的過程中，他的表演仍有進步空間，但《一念關山》與《折腰》已經成為他相當具有代表性的戲劇作品。

圖片來源：劉宇寧 微博

陸劇演技派男神TOP4：檀健次｜《長相思》一人分飾兩種魅力，眼神戲堪稱一絕

圖片來源：陸劇《長相思》官方微博

檀健次是近年演技討論度相當高的陸劇男星之一，早期透過《獵罪圖鑑》中的沈翊受到關注，劇中角色沉穩、敏銳，擅長透過觀察推敲案件真相。檀健次以克制的語氣與細微表情，呈現人物冷靜又帶有神祕感的氣質。

圖/新晉男神檀健次拍《四方館》不計形象搞笑探案。「愛奇藝國際站提供」

真正讓不少劇迷深陷其中的，則是《長相思》中的相柳與防風邶。兩種身分有著截然不同的性格，相柳冷酷寡言，防風邶則瀟灑風流，檀健次透過眼神、姿態與說話方式，讓觀眾清楚感受到人物差異。尤其是相柳明明深愛小夭，卻選擇將感情藏在心裡的橋段，讓角色充滿悲劇色彩，也成為他最具代表性的演出之一。

檀健次。圖片來源：微博

陸劇演技派男神TOP3：成毅｜《蓮花樓》演技封神，虐心哭戲感染力驚人

成毅憑藉《琉璃》中的禹司鳳打開知名度，劇中角色經歷多次情感考驗，讓他有機會展現大量虐心戲。無論是壓抑悲傷、隱忍痛苦，或是面對心愛之人時的溫柔，成毅都擅長透過眼神與肢體細節傳達人物情緒。

圖片來源：成毅 微博

而《蓮花樓》中的李蓮花，更是成毅演藝生涯的重要代表角色。他將曾經意氣風發的李相夷，與多年後淡然隨性的李蓮花做出區別，人物表面看似放下過去，實際上卻背負許多遺憾。成毅在武打場面與情感戲中的投入，讓角色具有鮮明層次。比起單純依靠俊秀外型，他在古裝武俠題材中累積的演出經驗，也是劇迷持續關注他的原因。

《蓮花樓》。圖片來源：微博

成毅在劇中飾演肖明明。圖片來源：愛奇藝提供

陸劇演技派男神TOP2：肖戰｜《藏海傳》演技突破，從魏無羨到復仇謀士越演越有層次

《陳情令》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

肖戰2019年憑藉《陳情令》中的魏無羨迅速走紅，劇中角色從瀟灑不羈的少年，逐漸走向背負誤解與傷痛的人生轉折，讓他展現不同階段的情緒變化。之後肖戰陸續主演《王牌部隊》、《夢中的那片海》、《玉骨遙》等作品，持續拓展戲路。

《玉骨遙》，圖片來源：官方微博

《藏海傳》則是肖戰近年相當具有代表性的作品。他飾演的藏海背負家族血仇，必須隱藏真實情緒，在複雜的權力鬥爭中步步布局。相較於魏無羨外放鮮明的性格，藏海更需要透過克制的神情與語氣，傳達人物內心的算計與掙扎。肖戰在不同題材中的持續嘗試，加上長期累積的高人氣，讓他成為兼具市場號召力與角色討論度的男演員。

《藏海傳》劇照。圖片來源：Disney+

陸劇演技派男神TOP1：張若昀｜《慶餘年》成經典代表，演什麼都能讓觀眾入戲

這次女子漾編輯推薦的冠軍，由張若昀拿下！他憑藉《法醫秦明》、《慶餘年》、《雪中悍刀行》、《警察榮譽》等作品累積觀眾好感，無論古裝權謀、懸疑推理或現代職人劇，都能展現鮮明的角色特色。

圖片來源：陸劇《慶餘年》官方微博

《慶餘年》中的范閑，是張若昀最具代表性的角色之一。范閑表面上幽默風趣，經常用玩笑化解緊張氣氛，實際上卻有敏銳的觀察力與複雜心思。張若昀能夠在輕鬆搞笑與嚴肅權謀之間自然切換，尤其當角色面對背叛、親情與生死抉擇時，情緒轉變更能凸顯人物的成長。

圖片來源：《慶餘年》微博

而《警察榮譽》則展現他完全不同的一面。劇中飾演的李大為是一名活潑、話多又有些衝動的基層警察，與范閑的機智沉穩形成鮮明對比。張若昀透過生活化的表演方式，讓角色充滿真實感，也證明自己即使沒有華麗造型，依然能靠人物塑造吸引觀眾。

《無心法師》張若昀。圖片來源：微博

張若昀最值得欣賞的地方，就是能讓不同角色擁有獨特的個性與生活感。即使同樣是聰明、反應敏捷的人物，也能透過語氣、眼神與行為細節做出區別。從古裝權謀到現代職人劇，他持續累積不同類型的代表作，因此成為這次榜單中的第一名。