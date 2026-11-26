台灣ELF又見到圭賢啦！Super Junior成員圭賢今（26）日現身台北MOONDOG，出席旅遊電信品牌DJB活動，下午更與200名幸運粉絲近距離交流。經常在YouTube分享旅行Vlog的圭賢，這次公開自己的出國習慣，原來他是個行程安排得明明白白的「大J人」，甚至為了吃美食還有一套自己的原則。談起最近在台灣工作的隊友始源，他也藏不住羨慕之情，許願未來能再次來台長住！

圭賢來台寵粉！和200名粉絲測試旅行默契

圭賢一登場就親切地用中文向大家打招呼，這次更難得與台灣粉絲聊起私下的旅行日常。透過旅行二選一及趣味問答，大家一起分享出國時的各種習慣，看看自己的答案是否和圭賢一樣。平時在韓綜裡幽默風趣的他，原來私底下是個相當有計畫的人，尤其是安排行程和尋找美食，還有不少自己的小堅持。

圭賢竟是超級「大J人」！出國前兩個月就開始排行程

原來圭賢是個不折不扣的「大J人」！每次出國前，他大約會提前一至兩個月開始做功課，不只研究住宿地點，就連飯店附近有哪些好吃的餐廳也會事先查好，行程更是改了又改，直到滿意為止。

雖然圭賢也覺得旅行中偶爾來點冒險很有趣，但比起隨興探索，他還是更喜歡按照計畫走，萬一迷路也會馬上打開手機導航。被問到出國沒有網路可以撐多久，他更毫不猶豫地表示，一天都不行！

圖片來源：IG ＠gyuram88

美食清單比購物清單重要！圭賢竟然也有吃貨煩惱

出國買東西和吃美食，圭賢顯然更偏愛後者！他透露自己旅行時不太熱衷購物，反倒經常拿著手機研究下一餐要吃什麼。不過，明明喜歡美食，食量卻跟不上想吃的清單，成了他旅行時的小煩惱。

即使路過讓人心動的餐廳，圭賢也會為了保留胃的空間，忍住臨時加餐的衝動，畢竟後面還有事先選好的美食等著他。他也透露最近經常觀看吃播影片，很羨慕那些能夠一口氣享用各種料理的人。這種什麼都想吃、偏偏胃不夠大的心情，相信不少吃貨女孩都懂！

圖片來源：DJB提供

看始源在台灣玩得開心，圭賢也想再來Long Stay

最近始源在台灣工作，除了四處走走，還經常在Threads上與網友互動，讓同團的圭賢也忍不住羨慕起來。

其實圭賢早在Super Junior-M時期就有過在台灣長住的經驗，只是當時經常與其他成員一起生活，練習中文的機會相對有限。如今的他仍有想把中文學好的願望，希望未來能更自在地用中文和大家聊天，也期待再次擁有在台灣工作、生活的機會。

圖片來源：DJB提供

台灣旅遊版圖再解鎖？圭賢許願下一站去花蓮

經常來台的圭賢，已經到過台灣不少地方旅遊，甚至連澎湖都去過！被問到下一趟台灣行最想去哪裡，他毫不猶豫地選了花蓮，透露自己一直很想親眼看看當地的美景，如果有機會成行，也想拍成旅遊Vlog分享到自己的YouTube頻道。看來台灣ELF可以先幫圭賢推薦花蓮的私房景點和美食了！