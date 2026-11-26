AI重點 文章重點整理： 重點一： 成功不是成為最優秀的人，而是持續追求更好的自己。

成功不是成為最優秀的人，而是持續追求更好的自己。 重點二： 職涯是長期旅程，需累積可帶得走的人脈、技能與成就。

職涯是長期旅程，需累積可帶得走的人脈、技能與成就。 重點三：避免落入平均值，要以使命與祈望宣言驅動每日行動。

1. 成功並不表示要成為最優秀的人，而是不斷追求最優秀的自己的過程（《不被工作困住的100個方法》，頁11）。

2. 每個人都在尋找成功的捷徑，但是，成功根本沒有捷徑。卓越絕非輕而易舉的事，有時甚至一點也不有趣。但是，對職場野心家來說，卓越是唯一值得他們追求的事物（頁33）。

3. 以下三項簡單方法，可以幫你提升長期價值、市場價值及個人價值：

(1) 成為更精明的雇員。在你的部門或公司裡，尋找未被開發且可發揮所長的工作。

(2) 在公司內外建立更廣的人脈，獲得更多支持。

(3) 著手進行尚未被發覺的好計畫，獲得有價值的曝光機會（頁38）。

4. 「工作」不等於「職涯」。工作指的是你的工作職責、同事和辦公室，是達成目標的方法、邁向夢想的工具。職涯，則是一段長期旅程。你可能有好幾個工作，職涯則是你所有工作的組合。職涯是你整體的專業之路，它是你每個理念、行動和願景的總合（頁58）。

5. 衝勁＝目標＋態度＋技能＋行動＋人脈（頁75）

6. 早知道我會當上教宗，我就會更用功唸書。

～教宗 若望保祿二世（頁80）

7. 當你不想工作寧可回家，或覺得自己已經夠好而感到滿足時，平均值正在偷偷靠近你。

你可以選擇速成之道，可以選擇見風轉舵，可以選擇便宜的夜間航班，可以選擇靠邊走，但是，永遠要拒絕成為平均值（頁81）。

8. 有一則古老的故事：

三個瓦匠正在工作，有人問：「你們在做什麼？」第一個瓦匠說：「我在砌磚塊。」第二個說：「我在砌一面直挺的牆。」第三個瓦匠卻說：「我在為上帝蓋一幢教堂。」

直挺的牆＝使命宣言 (mission statement)；為上帝蓋的教堂＝祈望宣言 (mantra statement)

使命宣言存在你的腦中，祈望宣言卻同時存在你的靈魂裡（頁84）。

9. 在公司裡，無論從事什麼工作，你都會創造兩種資產：帶得走，和帶不走的。帶得走的資產，像是：你得到的名聲、人脈、技能和成就。帶不走的資產，例如：你在公司壘球隊的平均打擊率、你花在修理公司印表機的時間，以及你帶到辦公室請大家吃的貝果等等。

帶得走的資產，你能帶到下一個工作；帶不走的資產，只能留在原來公司。當你準備辭掉工作時，有沒有帶得走的資產是最重要的事情（頁94）。

10. 每天都挑一件令你害怕的事做。

～美國小羅斯福總統夫人 Eleanor Roosevelt（頁148）