AI重點 文章重點整理： 重點一： 免費版可用 Canva AI 做開幕貼文、文案與主視覺草稿。

免費版可用 Canva AI 做開幕貼文、文案與主視覺草稿。 重點二： 背景移除、魔法編輯、改尺寸等功能多屬付費項目。

背景移除、魔法編輯、改尺寸等功能多屬付費項目。 重點三：中文作品建議用文字框重打，Logo 先當草稿別急著註冊。

開一間小店、做手作品牌，或開始接案，最急的通常不是「會不會設計」，而是這週就要有 IG 開幕圖、一段說得出口的文案，還有一個能先用的 Logo。Canva 現在有很多 AI 按鈕，但按下去常跳出皇冠，或被引導去開 30 天試用。

這篇先講清楚：沒付錢、也不開試用時，哪些真的能用、哪些最好先別按。功能和額度會改，以下以 Canva 官方說明為準（2026 年 11 月 26 日查閱）。官方目前沒有公布免費版確切次數。寫作時，我也參考了 YouTube 頻道 Kaito Ai 在 11 月 19 日上傳的實測影片（https://www.youtube.com/watch?v=uAWzc6M0Ztg）。影片以虛構咖啡店、純免費帳號測試開幕貼文、文案、圖片和 Logo。下面是我用「日曬咖啡」重做的結果。

示意圖（AI生成）









實測做出的開幕貼文（AI生成）

我用虛構的高雄手作咖啡店「日曬咖啡」實測，提示詞是：「請做一張 IG 正方形貼文，給高雄的手作咖啡店『日曬咖啡』本週六開幕。風格溫暖簡潔，主色用咖啡色和橙色，重點文字寫『本週六開幕』和營業時間，使用繁體中文、台灣用語。」做了 2 次。第一次中文都對，也補上「11月28日（六）」；但做成 1080×1350 直式。第二次把尺寸寫死成 1080×1080，才得到正方形，「本週六開幕」「日曬咖啡」都沒有簡體或亂碼。兩次營業時間不一樣（10:00 和 08:00），提示詞沒寫死，AI 會自己編，發出前一定要自己改。整個過程我沒有開試用，也沒有付費。

動手之前，先做 2 件事，才不會測錯。第一，不要開 30 天 Pro 試用。官方寫明，試用額度和免費版同一級：只能有限使用「標準」和「進階」AI，也無法使用 Ultra；試用期間有些皇冠功能可能暫時解開，會讓你誤以為免費版也能一鍵去背、改尺寸。第二，先看按鈕上的「皇冠」，再走進「個人檔案圖示 → 設定 → 付款週期 → AI 使用量」。

多數 AI 工具共用一份每月額度，並按月重設。免費版只能有限使用「標準」和「進階」AI，無法使用 Ultra（官方舉例包括用 Canva AI 2.0 做對話式設計，以及用 Canva AI 創作影片片段）。提示愈複雜、愈反覆重生，通常愈耗額度。達上限後，兩次生成之間會短暫暫停，不是立刻完全不能用。「生成設計」「生成影像」屬進階 AI，會扣額度。

第 1 招：用 Canva AI，一次做出開幕貼文初稿

在首頁左側點進「Canva AI」，用一句話說完尺寸、店名、場合、顏色和風格。愈具體，愈少重做，也比較省額度。例如：「請做一張 IG 正方形貼文，給高雄的手作咖啡店『＿＿＿』本週六開幕。風格溫暖簡潔，主色用咖啡色和橘色，重點文字寫『本週六開幕』和營業時間，使用繁體中文、台灣用語。」產出後選「編輯設計」，標題、顏色、圖片都可以再改。記得把尺寸寫清楚，不然有可能做出直式，而不是正方形。

第 2 招：請 AI 寫 3 則中文文案，再改成自己的口氣

同一個對話裡可接著說：「請用繁體中文寫 3 則短的 IG 貼文，語氣像店主在跟客人說話，不要翻譯腔，附上 hashtag，並避免誇大。」官方把「魔法文案工具（Magic Write）」寫成不計入每月額度，寫文案可以放心多試幾次。但要注意，同樣出現在選單裡的「翻譯」是付費功能，免費版按下去只會看到「免費試用 30 天」。文案一定要自己改過再貼，時間、價格、地址和口氣，只有你能確認。

第 3 招：用 Magic Media 或 Dream Lab 做主視覺草稿

若還缺主視覺，可在編輯器左側打開「魔法媒體工具（Magic Media）」，切到圖片再描述場景，例如：「溫暖早晨的手作咖啡店吧台，有可頌和手沖壺，自然光，不要出現清晰人臉。」也可以到首頁的 Dream Lab，用類似描述一次產出多張圖。官方說明：Dream Lab 每次最多 4 張；加上參考圖，或使用 Boost resolution，都會消耗額度。它從首頁進入，不在編輯器裡。

產出來的是 AI 圖，不是真實店面或店員。若畫面裡「好像某個人」，或接近知名商標，不要直接當官方照。Canva 說明：在遵守使用條款的前提下，你擁有自己生成的內容，但各國對 AI 作品的著作權規定不同，產出也不保證獨一無二；圖中若有可辨識的人物、角色或品牌，需取得權利人同意。

第 4 招：Logo 可先打草稿，中文字請用字型重打

Dream Lab 也適合做 Logo 草稿，例如：「為手作咖啡店『＿＿＿』做平面 Logo，咖啡杯和簡單陽光圖案，配色用橘色和咖啡色，可做成徽章。」英文店名有時能拼對，中文卻常出現簡體、缺筆或亂碼。比較穩妥的做法是：AI 只負責圖形，店名和標語改用 Canva 文字框，並選沒有皇冠的字型重打。Canva 官方確認免費版也有繁體中文字型可用，在字型選單裡挑沒有皇冠的那幾款就好。

我用這段提示詞生成 Logo：「為手作咖啡店『日曬咖啡』做平面 Logo，咖啡杯和簡單陽光圖案，配色用橙色和咖啡色，可做成徽章。店名使用繁體中文。」第一次「日曬咖啡」就是正確繁體，「曬」沒有寫成簡體「晒」，也沒有亂碼。我仍另做一版，用 Canva 文字框重打店名，文字同樣正確。這次雖沒出錯，但不保證每次都這樣，中文還是建議用字型重打；下載前也要看字型有沒有皇冠。

AI 生成的 Logo 草稿

店名改用 Canva 文字框重打的版本

法律上也要保守。Canva 說明：許多地方（包括美國）目前不為純粹由 AI 生成的作品提供著作權保護；你仍可使用，但未必能禁止別人使用或複製類似作品。若 Logo 要長期用在招牌、包裝或註冊，建議只當草稿，定稿再重繪或請設計師處理，並先做商標檢索。

這些功能別按

免費版最容易按錯的，不是「完全沒有 AI」，而是這幾個看起來很方便、實際會卡住的按鈕。

背景移除工具先別按，官方寫明「僅限付費方案」。想讓主體更乾淨，可改用免費素材或純色背景。魔法編輯、魔法橡皮擦、背景產生器也一樣，Canva 官方說明都需要付費方案，按鈕上會有皇冠。

不要指望一鍵把貼文改成限動或 Reels 尺寸。「調整大小」（Magic Resize）是付費功能，免費版按下去會看到「免費試用 30 天」。免費版可先開一個正確尺寸的新設計，再把內容複製過去。也不要把短影片當成免費版主力：Canva 官方說明，用 Magic Media 文字生影片、圖片轉影片，都需要付費方案。

用中文時再多注意，並先看這份清單

提示詞請直接寫繁體中文，並加上「使用繁體中文、台灣用語」。產出後檢查有沒有簡體或翻譯腔，以及日期、價格、地址是否正確。AI 圖裡的中文不要直接當正式文字用，改成文字框。下載前再看一次皇冠，模板和字型也可能是 Pro 素材。

沒有開 Pro 試用；先看皇冠，再看「設定 → 付款週期 → AI 使用量」

開幕貼文用 Canva AI 一次寫清；文案只當草稿、自己改

主視覺和 Logo：AI 負責圖像，中文用字型重打

先別按背景移除、魔法編輯、魔法橡皮擦、背景產生器、翻譯、一鍵改尺寸，AI 生影片也是付費功能

下載前再檢查素材；註明來源，並用自己的品牌實測。Logo 若要長期當品牌識別，先當草稿，不要直接拿去註冊或做招牌

免費版很適合先做出能發出的第一週素材；若皇冠按鈕已經擋住你每週都在做的事，再考慮是否付費。功能和額度都可能調整，動手前仍以你的帳號畫面和 [官方說明](https://www.canva.com/zh_tw/help/ai-access/) 為準。

作者介紹：路老闆，工程師出身的個人品牌顧問，Compassio 網站系統創辦人。協助講師、教練、醫師與專業工作者打造能報名、收款、經營名單的個人品牌網站，也開設 AI 52 週內容寫作營，教創作者用 AI 穩定產出內容。