AI重點 文章重點整理： 重點一： 廚餘博士 Pro 採櫥下無線智能設計，廚餘可直接從水槽投入處理。

廚餘博士 Pro 採櫥下無線智能設計，廚餘可直接從水槽投入處理。 重點二： 搭載 1 HP 馬達與每分鐘超過 2,800 轉高速研磨，強化處理效率。

搭載 1 HP 馬達與每分鐘超過 2,800 轉高速研磨，強化處理效率。 重點三：主打 Aqua Boost 防堵導流與終身 0 耗材，降低清潔與維護成本。

說真的，廚房裡有些事情，看起來都是小事，但每天重複做下來，其實還蠻消耗耐心的。

尤其是煮完一頓飯，洗碗、整理流理台都還不算什麼，最讓人頭痛的往往是最後那一袋廚餘。

吃剩的菜渣、果皮、魚骨、蛋殼，通通得先收集起來，天氣熱的時候還得留意廚餘的氣味，偶爾忘記處理，還可能引來果蠅。偏偏垃圾車又不是隨時都在樓下等你，光想到還要另外安排時間處理，就覺得有點麻煩。

所以，當我開始留意廚餘機這類廚房家電時，最在意的其實不是外型有多科技，而是能不能真正融入每天的生活，讓廚餘處理變得簡單一點。

廚餘博士 Pro｜無線智能櫥下廚餘機

這次要分享的是 廚餘博士 Pro｜無線智能櫥下廚餘機

主打廚餘直接從水槽投入，搭配高速研磨與強力導流設計，讓廚餘處理不再需要另外收集、暫存，對於希望讓廚房維持清爽俐落的人來說，是一款值得認識的廚房設備。

為什麼廚餘機現在很流行？每天煮飯最麻煩的其實是收尾

我一直覺得，廚房好不好用，不只是看檯面漂不漂亮、收納做得夠不夠多，更重要的是使用過程順不順手。

尤其台灣家庭的飲食習慣很豐富，平常煮飯可能有蔬菜、魚肉、湯品、水果，吃完之後自然會產生各種食物殘渣。

傳統處理方式就是先把廚餘集中，再另外裝袋、分類及等待清運，尤其是遇到天氣比較熱的時候，廚餘暫放也會讓人多一份顧慮。

廚餘機的存在，並不是單純把廚餘換個地方存放，而是希望能減少廚房清潔過程中的多餘步驟。

廚餘博士 Pro 無線智能櫥下廚餘機是什麼？廚餘直接從水槽處理

廚餘博士 Pro 最大的特色，就是將廚餘處理設備安裝在水槽下方，讓日常產生的食物殘渣可以直接透過水槽排水口進行研磨處理。

不同於需要將廚餘放進機器內烘乾、等待處理完成，再把乾燥殘渣倒出來的桌上型廚餘機，櫥下型設計更著重於廚房當下的處理動線。

簡單來說，就是把廚餘倒進水槽，依照正確操作方式啟動機器，透過研磨系統處理，再利用水流將殘渣帶走。

少了另外準備廚餘桶、搬動廚餘袋的步驟，對於希望簡化廚房收尾工作的人來說，確實是很有吸引力的設計。

而且主機藏在水槽下方，不需要額外占用料理檯面，能保留原本的廚房工作空間。

高效馬達，每分鐘超過2,800轉高速研磨

我認為挑選廚餘機，馬達與研磨能力是很重要的規格。

廚餘博士 Pro 搭載高效 1 HP 馬達，並具備每分鐘超過2,800轉的高速研磨能力，讓日常食物殘渣可以透過機器進行快速處理。

產品主打的高速研磨設計，也能應對果核、小骨頭等較硬食材，減少不同廚餘需要分別處理的麻煩。

另外，研磨系統採用2mm研磨規格，搭配強勁馬達動力，讓食物殘渣能夠經過細緻處理。

對我來說，這類設備最重要的不是規格數字看起來有多厲害，而是能不能解決日常使用時真正遇到的問題。

畢竟廚房每天都會產生不同種類的廚餘，處理效率與操作便利性，才是長期使用時值得關注的地方。

Aqua Boost 防堵排水技術，讓廚餘處理不只重視研磨

除了研磨能力，我也很在意廚餘處理之後的排水問題。

畢竟廚餘機不是只有把食物殘渣打碎就好，後續能不能順利透過水流排出，同樣重要。

廚餘博士 Pro 採用 Aqua Boost 強力導流設計，透過排水導流技術，協助將研磨後的食物殘渣帶離排水系統，降低殘渣堆積及排水不順的風險。

這個設計我覺得很值得注意。

因為如果只是把廚餘打碎，卻沒有考慮後續排水，使用者還是可能需要面對清理管線的困擾。

當研磨與排水兩個環節一起考量，才更符合廚房日常使用的需求。

當然，任何廚餘機都需要遵守產品說明書的使用規範，也不能把大量油脂、非食物異物或不適合處理的食材任意倒入，平時仍應維持正確的排水與清潔習慣。

無線智能操作設計，廚餘處理更符合日常動線

我自己挑選生活家電時，很在意操作是不是直覺。

有些產品功能很多，但如果每次使用都要研究半天，最後反而容易變成家裡的裝飾品。

廚餘博士 Pro 採用無線智能操作設計，搭配110V非插座接線式電源配置，讓廚餘處理的啟動方式更符合櫥下設備的使用情境。

這裡也特別提醒，非插座接線式並不是一般插頭直接插入插座的設計，安裝時應由合格專業人員確認電源配置及施工條件。

對於正在規劃廚房設備，或準備重新整理廚房動線的人來說，這些安裝細節都值得事先確認。

廚餘到水槽，開水10秒清理，少一道廚房收尾工作

這次最吸引我的，就是產品主打的使用概念：廚餘到水槽，開水10秒沖走。

想像一下，平常切完菜、處理完食材，或是用餐結束後，不需要再把廚餘集中到另一個桶子裡，只要依照機器的正確操作方式，將適用的食物殘渣投入水槽，完成研磨後再以水流沖洗。

整個過程少了額外收集、搬運及清洗廚餘桶的步驟。

我覺得這才是櫥下廚餘機最有價值的地方。

不是讓生活多了一台需要照顧的機器，而是希望透過設備整合，讓原本繁瑣的廚房收尾工作變得更有效率。

尤其對於平常有煮飯習慣、經常處理生鮮食材，或是不喜歡廚餘暫放在家中的人來說，這種直接從水槽處理的方式，確實很值得列入廚房設備清單。

終身0耗材，長期使用也能少一份耗材支出考量

買家電除了看購買價格，我也會考慮後續使用成本。

畢竟有些設備剛買回家很方便，但如果日後需要定期更換濾網、刀片或其他耗材，長期下來也是一筆支出。

廚餘博士 Pro 主打終身0耗材設計，不需要定期購買指定耗材，對於希望降低長期維護成本的人來說，是另一個值得留意的特色。

不過，0耗材並不代表完全不需要清潔保養，日常仍應依照原廠建議維護機器與排水管線，才能維持正常使用。

廚餘博士 Pro 適合哪些家庭？購買前有哪些事情要注意？

如果你也正在搜尋廚餘機推薦，我會建議先想想自己家裡的使用習慣。

以下幾種情況，可以優先了解櫥下型廚餘機：

平常經常自己煮飯，蔬菜、魚肉及水果廚餘比較多。 不喜歡廚餘暫放在家中，希望減少收集與搬運步驟。 廚房檯面空間有限，不想再增加一台桌上型家電。 正在裝修廚房，希望一次規劃好水槽與廚下設備。 重視操作便利性，希望簡化每天清理廚房的流程。

購買前也別忘了確認水槽尺寸、櫥下空間、排水管線及110V電源施工條件，並詢問原廠安裝需求與售後保固。

另外，不是所有食材都適合投入廚餘機，尤其大量高纖維食材、油脂及非食物異物，都應依照產品說明書確認是否適用。

Karen的廚餘機選購心得：讓廚房好用，比多一台家電更重要

我一直認為，真正實用的生活家電，不一定要有多麼華麗的功能，而是它能不能在每天重複的生活裡，幫我們省下一點時間與力氣。

以前想到廚餘處理，腦中就是收集、裝袋、清潔，再等待垃圾車的整套流程。

而廚餘博士 Pro 無線智能櫥下廚餘機，最吸引我的就是把處理流程整合在水槽旁，透過1馬力高效馬達、每分鐘超過2,800轉的高速研磨，以及Aqua Boost強力導流設計，讓廚餘處理多了一種更便利的選擇。

加上櫥下隱藏式設計，不必額外占用料理檯面，對重視廚房整潔與生活效率的人來說，確實很有吸引力。

如果你最近也正在找好用的廚餘機，或是準備規劃新廚房，不妨把廚餘博士 Pro 列入評估名單。

畢竟，生活的質感不只是把家裡整理得漂亮，更是讓每天使用的空間，都能真正符合自己的生活習慣。

我是Karen，喜歡把生活過得有質感，也相信好的家電，應該讓日常變得更輕鬆。