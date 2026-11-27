擁有的時候不懂珍惜，等到對方心灰意冷、轉身離開，才發現自己早已愛得無法自拔！陸劇中最讓人看得又氣又爽的情節，莫過於「追妻火葬場」，尤其是曾經高高在上的男主角，最後放下身段、卑微求復合的反差，更讓觀眾直呼過癮。

女子漾整理9部「遲來的愛」陸劇推薦，除了井柏然《早春晴朗》、趙露思《許我耀眼》，還有古裝宅鬥、前任重逢、婚姻背叛等不同題材，有人成功追回摯愛，有人卻再也等不到原諒！

「遲來的愛」陸劇推薦1：《早春晴朗》

《早春晴朗》。圖／微博@早春晴朗官博

主演：井柏然、孫千

北漂女孩尚之桃（孫千 飾）進入廣告公司工作，遇見才華洋溢卻毒舌難搞的創意總監欒念（井柏然 飾），兩人逐漸發展出一段長達數年的地下戀情。然而，欒念習慣掌握感情的主導權，加上兩人在職場上的身分差距，讓尚之桃在這段關係中累積了不少委屈，最終決定離開。

直到多年後重逢，曾經驕傲得不可一世的欒念，終於願意低頭面對自己的感情。看著昔日毒舌上司主動追愛的模樣，實在讓人忍不住想說：「早知如此，何必當初！」

「遲來的愛」陸劇推薦2：《許我耀眼》

圖／《許我耀眼》@官方微博

主演：趙露思、陳偉霆

女主播許妍（趙露思 飾）為了跨越階級，精心包裝自己的家庭背景，成功嫁給豪門精英沈皓明（陳偉霆 飾）。然而，這場看似令人稱羨的婚姻，背後卻藏著各自的算計與謊言。當真相逐漸揭開，許妍也終於受夠了委曲求全的生活，決心離婚。

沒想到，一向自信滿滿的沈皓明竟然成了婚姻中最放不下的那個人，開始使出裝病、吃醋、拖延離婚等各種招數，只為了追回老婆。尤其是許妍離開婚姻後專心搞事業，反觀霸總逐漸失去從容的模樣，堪稱追妻火葬場的教科書級示範！

《許我耀眼》劇照。圖片來源：官方微博

《許我耀眼》劇照。圖片來源：官方微博

「遲來的愛」陸劇推薦3：《蘭香如故》

《蘭香如故》劇照。圖片來源：官方微博

主演：譚松韻、劉學義

原本出身名門的沈嘉蘭（譚松韻 飾），與林家長孫林錦岐（劉學義 飾）早有婚約，卻因家族遭逢變故，慘遭林家退婚。一夕之間失去所有的她，為了生存隱姓埋名，以丫鬟的身分進入林府。

曾經的未婚夫妻，如今卻有著天差地遠的身分，而林錦岐竟在不知情的情況下，再度被沈嘉蘭吸引。《蘭香如故》最令人揪心的地方，在於當初那段被家族利益犧牲的感情，即便重新燃起愛意，也難以抹去女主角曾經承受的傷害。

「遲來的愛」陸劇推薦4：《柳舟記》

主演：張晚意、王楚然

淮陽王崔行舟（張晚意 飾）意外救下身受重傷的女寨主柳眠棠（王楚然 飾），沒想到失憶後的柳眠棠竟將他誤認為自己的丈夫。為了達成剿匪目的，崔行舟索性將錯就錯，陪她演起假夫妻，殊不知演著演著，自己反倒先動了真心！

當柳眠棠逐漸恢復記憶，發現枕邊人竟然一直在欺騙自己，便決然離開。這下換崔行舟急了，平日威風凜凜的王爺，為了哄回心愛的女人，連面子都可以不要。前期騙老婆騙得多開心，後期追妻就有多狼狽，反差感相當有趣。

《柳舟記》劇照。圖片來源：微博

「愛得太晚」陸劇推薦5：《你比星光美麗》

圖片來源：你比星光美麗 劇照

主演：譚松韻、許凱

懷抱創業夢想的紀星（譚松韻 飾），在投資人韓廷（許凱 飾）的支持下成立醫療科技公司「星辰」，兩人也在並肩打拚的過程中逐漸墜入愛河。沒想到，紀星竟發現韓廷是競爭對手「瀚海」的幕後老闆，甚至早有合併兩家公司的計畫。事業與愛情同時遭受打擊，讓她心灰意冷，決定結束這段感情。

分手後的韓廷才深刻體會失去紀星的滋味，兩人在德國重逢時，他主動為自己的隱瞞道歉，回國後更拿出「原諒卡」試圖挽回感情。然而，紀星可沒有這麼容易回心轉意！曾經在商場上運籌帷幄的霸總，如今也得重新學習如何尊重另一半，慢慢修補被自己破壞的信任。

「遲來的愛」陸劇推薦6：《別對我動心》

《別對我動心》劇照。官方微博

主演：林一、周也

校花岳千靈（周也 飾）暗戀學霸顧尋（林一 飾）多年，為了討對方歡心，還刻意偽裝成溫柔乖巧的女孩，甚至鼓起勇氣在畢業時告白，卻慘遭當眾拒絕！

沒想到顧尋心儀已久的遊戲女神，竟然就是被自己親手拒絕的岳千靈。得知真相後，顧尋簡直悔不當初，偏偏此時的岳千靈已經決定放下暗戀，兩人的感情地位瞬間大逆轉。看著昔日高冷男神想方設法討女主角歡心，既好笑又甜蜜，是片單中相對輕鬆的一部。

《別對我動心》劇照。官方微博

《別對我動心》劇照。官方微博

「遲來的愛」陸劇推薦7：《春花焰》

《春花焰》劇照。官方微博

主演：劉學義、吳謹言

少女眉林（吳謹言 飾）因一場大火失去家園，為了復仇成為死士，誓言要讓被她視為仇人的皇子慕容璟和（劉學義 飾）付出代價。然而，這場復仇背後卻藏著不為人知的秘密，兩人的命運也在互相試探與算計中緊緊綁在一起。

慕容璟和起初將眉林納入自己的棋局，卻沒料到這個女人會成為自己最難以割捨的存在。當利用與欺騙逐漸被真心取代，曾經造成的傷害卻無法輕易消失。喜歡瘋批男主角、相愛相殺與虐心愛情的觀眾，絕對可以把這部加入片單。

《春花焰》劇照。圖／微博

「遲來的愛」陸劇推薦8：《玫瑰的故事》

主演：劉亦菲、林更新、彭冠英、霍建華

擁有美貌與才華的黃亦玫（劉亦菲 飾），經歷與初戀莊國棟（彭冠英 飾）分手後，選擇嫁給看似溫柔體貼的方協文（林更新 飾）。豈料婚後的方協文控制慾越來越強，讓原本自信耀眼的玫瑰逐漸失去生活的自由。

當黃亦玫終於下定決心離婚，方協文依舊放不下這個曾經深愛自己的女人，但此時的玫瑰早已有了更想追求的人生。《玫瑰的故事》最值得女性觀眾細細品味的地方，就是即使曾經深愛一個人，也不代表必須為了他的後悔，再次犧牲自己的幸福。

「遲來的愛」陸劇推薦9：《亦舞之城》

主演：鍾漢良、秦嵐

曾經相愛的芭蕾舞者譚思婷（秦嵐 飾）與馮睿（鍾漢良 飾），因誤會與命運捉弄分開了整整12年。當兩人再次相遇，彼此早已不復當年的青澀模樣，生活中也多了許多難以割捨的責任與牽絆。

不同於一般甜寵劇，《亦舞之城》更著重成年人面對昔日戀情時的克制與掙扎。明明心裡還有對方，卻又害怕重蹈覆轍，想靠近又不敢輕易交付真心。鍾漢良與秦嵐細膩的眼神戲，更將這段錯過12年的愛情演得格外令人心疼。

圖片來源：《亦舞之城》官方微博