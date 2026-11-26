AI重點 文章重點整理： 重點一： 決定離職不等於立刻改變，生活與責任仍要繼續。

決定離職不等於立刻改變，生活與責任仍要繼續。 重點二： 下班後保留時間給自己，重新找回生活的主導權。

下班後保留時間給自己，重新找回生活的主導權。 重點三：在原本人生中慢慢累積，替第二人生做好準備。

有沒有那麼一個晚上，你終於承認自己不喜歡現在的生活，隔天早上卻還是關掉鬧鐘，整理好自己，準時出門上班？

我們總以為，當一個人下定決心改變人生，就會開始一段全新的生活。可是成年人的世界裡，還有房租、帳單、工作責任，以及那些不能說放下就放下的事情。

最近的我，也正在經歷這樣的階段。心裡已經開始想像另一種生活，身體卻還是每天走在熟悉的上班路上。後來我才發現，原來決定改變，和真正完成改變，中間還有一段需要耐心走過的日子。

說出口的那天，我以為自己會比較輕鬆???

以前的我，總覺得很多事情只要做出決定，就能停止糾結。

所以當我終於願意承認，自己可能不想再繼續過現在的生活時，我以為那些長期累積的疲憊，也會跟著消失。

結果並沒有。

隔天走進辦公室，還是有很多事情等著我。上課、處理學生的問題、回覆訊息，偶爾還要面對一些不知道為什麼會出現在自己身上的工作。

有時候忙到一半，我還是會問自己：

「欸，我不是已經決定要改變了嗎？怎麼還在這裡？」

後來想想，這其實就是成年人的生活吧。

我們沒有辦法像電影一樣，在某個充滿情緒的晚上做出決定，隔天醒來就換了一個全新的人生。

很多時候，心已經準備出發了，生活卻還需要一點時間，才能慢慢跟上。

我開始不再把所有力氣，都留給工作

如果是以前的我，可能會很努力證明自己可以把所有事情做好。

即使下班了，腦袋還在想工作；即使休假了，也會擔心下個星期有什麼事情沒有完成。

我曾經以為，這就是所謂的責任感。

可是最近我開始思考，如果一份工作需要我長期犧牲自己的生活，那我努力工作的意義，到底是什麼？

現在的我，還是會認真完成該做的事情。

只是下班之後，我開始希望自己能夠真正下班。

去運動、買一杯喜歡的咖啡、坐在桌前寫一點文字，或是研究一下自己感興趣的投資。

這些事情看起來都很普通，卻讓我重新感覺到，原來一天裡還有一些時間，是真的屬於自己的。

第二人生，不是離職之後才開始

以前我總覺得，第二人生應該要等到某個時間點。

等存款多一點、等投資收入穩定一點、等工作告一段落，或者等自己真的有勇氣離開。

可是如果每一件想做的事情，都要等到準備好了才開始，那我可能還要等很久。

所以最近的我，開始試著在原本的生活裡，慢慢建立下一段人生。

每天寫一點文字，累積自己的作品；持續學習與投資，讓未來多一些選擇；偶爾錄一集 Podcast，把那些生活裡的想法留下來。

我不知道這些事情最後會帶我去哪裡。

但至少現在的我，不再只是等待某一天的到來。

我還在過原本的人生，卻也正在慢慢建立自己想要的下一個人生。

明天，我可能還是會照常去上班

寫到這裡的時候，我看了一下時間。

明天還是要上班，還是有課程要準備，也還是有很多事情沒有處理完。

生活沒有因為我寫完這篇文章，就突然變得比較容易。

但我好像沒有以前那麼著急了。

因為我開始知道，現在的自己並不是停在原地。

只是正在一個需要慢慢過渡的階段。

如果你最近也有一種很想改變生活，卻暫時還沒有辦法離開的感覺，我想跟你說，不一定要急著證明自己已經改變了。

你可以一邊工作，一邊準備自己的未來。

一邊照顧現在的生活，一邊累積下一段人生需要的能力。

有些改變，本來就不是突然發生的。

說出口之後，我還是照常去上班了。

只是這一次，我知道自己不會永遠停在這裡。

也許我們不需要在三十歲、四十歲，或者人生的某個階段，就把所有事情想得很清楚。

只要開始替自己保留一些時間，慢慢累積離開不適合的生活、走向理想生活的能力，就已經是一種改變。

願我們努力工作的同時，也沒有忘記，人生還有很多值得期待的事情。

我是羽昊，一個正在練習第二人生的普通人。

如果你也正在思考職涯轉換、生活自由，以及工作之外的人生可能，歡迎閱讀我的《第二人生使用說明書》系列。

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