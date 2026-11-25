2026-11-25 18:03 女子漾／編輯黃冠婷
2026秋冬防水鞋推薦！Nike、PALLADIUM雨天神鞋登場，奶茶色軍靴美翻
秋冬天氣陰晴不定，最怕出門才遇到大雨，鞋子濕透、精心搭配的造型也跟著泡湯！今年Nike、PALLADIUM接連推出秋冬防水系列，除了經典GORE-TEX球鞋，還有奶茶色、霧粉色軍靴，以及兼具防水機能與街頭感的厚底鞋。女子漾整理兩大品牌11款防水鞋與秋冬機能外套，無論日常通勤、週末約會或戶外旅行，都能找到適合自己的雨天穿搭。
PALLADIUM橘標防水系列：奶茶色軍靴、波浪厚底鞋
法國軍靴品牌PALLADIUM推出4款WATERPROOF PLUS橘標防水鞋，其中OFF_BOUND COVER WP+潮流漸層防水波浪鞋3,680元，以流線型波浪大底、異材質拼接鞋面及快速綁帶設計打造街頭風格，共有曜石黑、城市灰、星光白、大地金及叢林綠5色
PAMPA LITE+ ZIP WP+質感皮革拉鍊防水靴4,280元，則以輕量皮革鞋身搭配側邊防水拉鍊，推出奶茶色、霧粉色、暖棕色等秋冬暖調配色，搭配長裙或牛仔褲都很適合。
PAMPA LITE + VAPOR WP+抗撕裂輕量橘標防水鞋3,580元，保留經典高筒軍靴輪廓，結合抗撕裂鞋面、輕量鞋底及霧粉色、奶油白等低飽和配色
PAMPA RCYCL LT+ WP+ ZIP經典橘標防水拉鍊鞋3,780元，則採用回收寶特瓶再生材質製作鞋面、鞋帶及織帶，每雙鞋相當於再利用約9.8個500ml寶特瓶，推出冰河灰、大象灰、琥珀棕及橄欖綠4色，兼顧率性穿搭與環保概念。
Nike GORE-TEX防水休閒鞋：Air Force 1、Air Max 95升級
Nike將經典球鞋加入防水機能，讓雨天也能穿出街頭潮流感！Nike Air Force 1 MID '07 GORE-TEX Vibram售價6,300元，結合GORE-TEX防水材質、真皮鞋面及Vibram鞋底，提升濕滑地面的抓地表現
Nike Air Max 95 GORE-TEX同樣售價6,300元，延續經典Big Bubble設計，以層層波紋狀鞋面搭配防水機能，適合喜歡復古運動風格的女生。
Nike GORE-TEX防水跑鞋：3款雨天運動選擇
喜歡跑步的女生，Nike也準備了3款防水跑鞋！Nike Pegasus 42 GORE-TEX售價4,900元，搭載全掌式Air Zoom氣墊與ReactX泡棉中底，提供緩震及推進回饋
Nike Vomero 18 GORE-TEX售價5,600元，結合ZoomX與ReactX雙泡棉，主打柔軟舒適的跑步腳感
Nike Winflo 12 GORE-TEX售價4,300元，採用Nike Air氣墊、Cushlon 3.0泡棉與ATC橡膠外底，兼顧緩震及乾濕地面抓地力，3款皆加入GORE-TEX防水鞋面，適合秋冬多雨季節穿著。
Nike ACG戶外防水鞋：登山、健行也能穿
如果週末喜歡安排登山、健行或戶外旅行，可以留意Nike ACG系列。Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX售價6,700元，以加寬鞋頭、輕量緩震及抓地設計，應對崎嶇越野地形
Nike ACG Pegasus Trail GORE-TEX售價5,400元，則結合緩震腳感、濕滑地形抓地力及GORE-TEX防水材質，適合喜歡戶外跑步與山林活動的人。
Nike秋冬機能外套：防潑水、羽絨保暖一次看
除了防水鞋，Nike也推出多款秋冬機能服飾。日常穿搭可選擇Nike Sportswear Windpuffer背心4,480元、Windpuffer外套7,580元，以及Swoosh Series羽絨外套7,580元，結合防潑水、防風科技與保暖設計
Nike Tech外套11,180元則採用Storm-FIT ADV科技、防水材質與密合接縫，適合需要更完整雨天防護的人。
跑步系列包括NikeLab Running外套、NikeLab WMN Running女款外套，售價皆為7,580元，以及Nike Therma-FIT ADV AeroLoft 6,680元，提供輕量防潑水與保暖選擇。
戶外ACG系列則有「Skull Peak」防水外套7,580元、Cloud Trekker外套6,680元、Lava Flow羽絨外套13,480元，以及PrimaLoft「Skull Peak」外套8,080元，讓秋冬戶外穿搭也能依照氣溫與活動需求靈活搭配。
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