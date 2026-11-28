AI重點 文章重點整理： 重點一： 童兆勤以當事人視角回顧台灣核武研發始末。

童兆勤以當事人視角回顧台灣核武研發始末。 重點二： 張憲義事件背後其實牽涉權鬥、私利與管理失序。

張憲義事件背後其實牽涉權鬥、私利與管理失序。 重點三：台灣核彈幻夢終結後，台美中角力仍持續影響台灣。

坊間每隔一段時間，總會有關於我國核子武器發展的故事登上報章雜誌，當然也難免提到張憲義事件。因此我常在想，為什麼是我接了最後這一棒？只有我知道這段期間的許多細微末節。我該去澄清嗎？我該為那無數位付出心力的研究人員伸冤嗎？我會因此得罪人嗎？

說到曾經的台灣「核彈幻夢」，老一輩的台灣人大概都印象深刻，除了惋惜於國家曾一度有機會獲得的軍事力量，更經常把「張憲義」這個名字當成唾棄的對象與叛國代名詞。然而，這中間到底發生了什麼事？為何一位受到政府栽培的高級官員會選擇背叛？又是在怎樣的背景之下，讓當時的國民黨政府不顧美國反對，執意要冒險創造出屬於自己的強大象徵？更重要的是，這難道真的只是我們想的一起單純的間諜案嗎？

當初負責收拾殘局的當事人 回顧自己看到的核武幻夢

《台灣核彈：一場幻滅的核武與人性掙扎》作者童兆勤曾任行政院原子能委員會處長，不只可以說是在搖滾區看著歷史在眼前發生，更因緣際會成為風波過後，負責善後的當事人。儘管在1997年就已經完成初稿，卻因為各種顧慮而未出版，一直到30年後、他本人已經高齡八十歲，才在眾人的鼓勵下決定說出自己看到的內幕與真相。透過他的視角，讀者將了解這並不是單純的間諜滲透，而是在一連串權力鬥爭與私利彼此糾纏後產生的必然結果，甚至在這場「沒有前線的戰爭」裡，該被咎責的絕對不只有最後成為關鍵的張憲義而已。

為什麼台灣需要核武？在那個戰雲依舊瀰漫在台灣海峽周圍的年代，蔣經國已經年老力衰，郝柏村獲寵幸已久又手握軍權，本土派則尚在權力的外圍；另一方面，美國則時時刻刻緊盯著國民黨，希望避免美中關係正常化過程出現亂子，並確保手中的台灣牌依舊能維持穩定且被牢牢掌握。不論是國際間或國民政府內部，各種算計與角力同時在進行，而核彈正是可能打破這一切平衡的關鍵。

更全面地呈現「張憲義叛逃」是如何成為定局

對於台灣的核彈幻滅，最常聽到的版本大概都是：張憲義赴美洩漏國民政府正在發展核武的證據，最後導致美國派人來調查，最後把關鍵設施以水泥封存，完全摧毀發展核武的可能性，但實際的情況遠比這還複雜。從一開始，製造核彈的核能研究部門就存在管轄問題，表面上的主管機關是國家原子能科技研究院，實際上卻是由軍方主導，這樣複雜的關係不只導致監管上的困難，更衍生出一連串人事與管理上的困難；而在郝柏村授意下莽撞地研發核武，也給了當時想給國民黨政府下馬威的美國完美的機會。

從軍方主導研發的中山研究院開始，一路談到核彈藉由「揣摩上意」而成為必須執行的計畫，並且在組織裡派系鬥爭與用人不慎的化學效應下導致「張憲義事件」爆發，最後變成作者本人被指派執行美國人的後續要求。藉由第三人稱的書寫，《台灣核彈》呈現了間諜表象底下，當時官僚與當權者的顢頇與私慾，儘管更像是筆記、在一些前因後果的組織上有點流水帳，卻依舊讓原本平面的「張憲義叛逃」，有了更立體的事態樣貌。

始終不變的桌上籌碼 台灣該如何自處？

經過快40年，中國依舊對台灣虎視眈眈，而美國也還是把我們當成是牌桌上的籌碼，儘管沒有了可能出現的核彈，因為AI浪潮而崛起的台積電，反倒用另一種方式增加了這塊島嶼所能代表的份量。此與同時，近期的黃仁勳事件與川普關稅重啟似乎又再度印證了國際政治與角力的暗潮洶湧，而這次台灣是否能夠安全下庄，也考驗著當權者的能力與智慧。