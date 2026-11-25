2026-11-25 17:17 推坑人妻
【綜藝】 以為神東民穩贏了？Netflix《魔鬼的計謀3：死亡重啟》差點棄劇卻迎來史詩級大逆轉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《魔鬼的計謀3》集結前兩季冠軍與多位生存戰強者，堪稱韓國腦力綜藝復仇者聯盟。
- 重點二：本季新增流配地與文科博弈設計，皮斯歸零不淘汰，讓賽局更具變數與翻盤空間。
- 重點三：決賽張東民意外算錯0次方概念，玄京烈逆轉奪下2億韓元冠軍獎金。
韓國燒腦生存實境秀《魔鬼的計謀3：死亡重啟》（데블스 플랜: 데드 어게인）的冠軍出爐啦！大家是不是也跟人妻一樣一路追到最後一刻？這季打著「歷代冠軍與生存戰傳奇大集結」的旗號，開播前就把期待值拉到最滿。一起來看看這部前半段讓人熱血沸騰、中段一度讓人想棄坑、最後卻靠驚天大爆冷挽回一切的話題綜藝！
《魔鬼的計謀: 死亡重啟》預告：
神仙打架的夢幻陣容：鄭鐘然 PD 操刀，前兩季冠軍與「大魔王」齊聚一堂
說到韓國燒腦生存綜藝，由曾打造《The Genius》、《大逃出》等神作的鄭鐘然 PD 領軍的《魔鬼的計謀》系列絕對是天花板等級！回顧前兩季，第一季高材生演員河錫辰從監獄一路逆襲封王，展現了純粹智力的極致魅力；第二季《死亡密室》則由鄭泫揆奪冠，並在網路上掀起關於賽制與人性博弈的熱烈討論。
2025 年底官方宣布製作第三季《魔鬼的計謀：死亡重啟》時，鄭鐘然 PD 就曾霸氣放話「絕對不會讓觀眾有看到一半想棄劇的感覺」。2026 年 11 月 10 日開播前，16 位豪華名單一公開更是直接引爆全網——不僅找回前兩季冠軍河錫辰、鄭泫揆重返戰場，連五度稱霸生存節目的「大魔王」張東民、洪榛浩、吳炫旻，以及首爾大博士兼 Google 軟體工程師玄京烈、主持人 JAE JAE 等人都齊聚一堂，這陣容完全就是韓國腦力綜藝的「復仇者聯盟」！
皮斯歸零不會死？全新「流配地」賽制與遊戲關卡大解析
第三季同樣維持 7 天 6 夜的合宿對決，白天進行全體「主賽」，晚上則由皮斯（遊戲幣）較少的後段班進入監獄館進行「牢獄賽」。不過本季在規則與關卡設計上，跟前兩季有著極大的突破：
第一，過去皮斯歸零就會直接淘汰，但這季改為「皮斯歸零不會死」，只要在晚上的牢獄賽活下來就能繼續拼，而且白天主賽就會直接淘汰人！
第二，鄭 PD 刻意減少了過去偏重純數理計算的題型，加入更多「文科」與心理博弈元素（像是〈藏詞中作戰〉、〈寶石黑市〉），讓賽局更加難以預測。最讓觀眾眼睛一亮的，則是新增了充滿神秘色彩的「流配地」機制——玩家在主賽或牢獄賽被淘汰後，可以選擇前往流配地，只要在嚴苛環境中破解象形文字規則並通過「神的考驗」，就有機會像 JAE JAE 一樣奇蹟復活、重返主賽場，為整場戰局埋下了巨大的翻盤變數。
2 億韓元獎金驚天大逆轉！最終決賽「算式紅綠燈」爆冷門
（以下涉及大結局嚴重劇透，還沒追完的朋友請先避雷！）
經歷整整一週的結盟、背叛與腦力耗竭，最終站上冠軍決賽舞台的，是開播以來一場主賽都沒輸過的「生存之神」張東民，對決從監獄館一路苦撐上來的 Google 軟體工程師玄京烈。決賽採三盤兩勝制，第一關〈卡牌將棋〉張東民毫無懸念先下一城，眼看就要寫下生存戰六連霸的紀錄；沒想到第二關〈Color Link〉玄京烈冷靜扳回一城，將戰局逼入 1 比 1 決勝局。
最後一關〈算式紅綠燈〉考驗邏輯推理與數字敏感度，所有人本來都以為勝券在握的張東民，竟然在最後關頭算錯了「9 的 0 次方等於 1」這個基礎數學概念，導致算式卡關！玄京烈則精準鎖定答案，以 2 比 1 演出了《魔鬼的計謀》史上最戲劇化的大逆轉，抱走 2 億韓元冠軍獎金。
人妻私心評：前兩季冠軍退場後一度想棄劇，卻被最終爆冷結局狠狠打臉！
平心而論，人妻追完這 14 集的心情，真的是坐了一趟雲霄飛車！
前半段看到各路神仙過招、節奏緊湊，原本追得超過癮，但當我最期待的第一季冠軍河錫辰早早出局，第二季冠軍鄭泫揆又因為恐慌症發作在牢獄賽中途退賽後，老實講我一度覺得「沒那麼好看了」，甚至差點棄劇！加上整個賽程中，張東民簡直像開了外掛，五場主賽全部拿第一、從來沒進過監獄，雖然很佩服他真的聰明絕頂，但看久了難免覺得勝負太沒有懸念，心想「反正所有比賽都是他拿第一、最後冠軍一定也是張東民吧，這樣還有什麼好看的？」
結果！人生就是這麼充滿驚喜，看到最後決賽他居然因為一個基礎的 0 次方算錯而爆冷門落敗，讓一路低調苦撐的玄京烈逆襲成功，我只能說，這結局真的太神了！也多虧有 JAE JAE 在流配地大開殺戒、尊朴成為「監獄之王」撐起中後段看點，如果你之前也因為前任冠軍離開而棄劇，拜託一定要把最後幾集補完，這反轉絕對值得！
💡 推坑人妻最終評分：8.0 / 10
《魔鬼的計謀3：死亡重啟》完美驗證了什麼叫「不到最後一刻不知道誰是贏家」。雖然中段因為強者接連退場與賽果一面倒而略顯疲軟，但最終決賽的史詩級爆冷門，依然讓這季成為話題度滿點的必看韓綜！
賽制創新：8.2/10（「流配地」與文科博弈元素讓戰局多了不少意外變數）
中段張力：6.8/10（前兩季冠軍太早退場加上張東民前期一面倒，一度讓人失去追劇動力）
結局反轉：9.5/10（張東民決賽失誤大爆冷門，戲劇效果與後座力直接拉滿）
聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論
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精華 FAQ
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本季將皮斯歸零改為不直接淘汰，並加入流配地與更多文科、心理博弈關卡，讓玩家即使落後也可能靠特殊機制重返戰局。
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張東民在最後的算式紅綠燈關卡中，竟算錯9的0次方等於1這個基礎概念，導致關鍵失誤，讓玄京烈把握機會完成2比1逆轉。
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評論認為前半段陣容強、節奏快，但中段因冠軍退場與張東民一路領先而略顯單調；不過結局爆冷精彩，整體仍值得追完。
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