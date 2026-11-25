2026-11-25 16:04 女子漾／編輯黃冠婷
桃園情侶露營雙亡！冬天露營7大禁忌，帳篷裡這件事千萬別做 保暖方式錯了恐出事
天氣越冷，越多人喜歡往山上跑，和另一半、好友一起露營，享受圍爐聊天、看星星的浪漫時光。不過，冬天露營可不能只顧著保暖！
桃園復興區近日傳出一對29歲情侶露營期間不幸身亡，初步研判疑似一氧化碳中毒，再次引發外界對帳篷取暖安全的關注。
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桃園29歲情侶露營雙亡！疑吸入過量廢氣釀憾事
桃園市復興區一處露營區11月22日發生死亡意外。29歲林姓男子與同齡藍姓女友和友人相約露營，當天上午同行友人發現兩人遲遲沒有起床，多次呼喊都未獲回應，進入帳篷查看後，才驚覺兩人已沒有呼吸心跳。
友人立即實施心肺復甦術（CPR）、使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），並通報警消。兩人分別送醫搶救，最終仍宣告不治。檢方23日相驗後，初步研判可能因吸入過量廢氣導致一氧化碳中毒，詳細事發情況仍須以調查結果為準。
部分媒體報導，兩人當晚疑似使用瓦斯暖爐取暖。這起事件也再次提醒大家，冬天露營最容易忽略的危險，可能就藏在看似溫暖舒適的帳篷裡。
冬天露營注意事項1：瓦斯暖爐、炭火別放進帳篷
冬天露營最怕半夜冷到睡不著，不少人會準備瓦斯暖爐、炭火盆或卡式爐取暖，但這些燃燒設備千萬不能帶進帳篷使用！燃燒過程可能產生一氧化碳，一旦空氣流通不足，就可能在不知不覺中造成中毒。
更需要注意的是，即使帳篷有開窗、留通風口，也無法保證安全。無論是睡眠帳、客廳帳或車內，都應避免使用燃燒式取暖設備，煮食也應在遠離帳篷的戶外安全位置進行。
冬天露營注意事項2：睡袋別只看厚度，舒適溫度才是關鍵
想睡得暖，選對睡袋非常重要！購買或租借睡袋時，記得確認產品標示的「舒適溫度」，並依照營地夜間預估低溫挑選，最好保留一些保暖餘裕。
特別注意，睡袋標示的「極限溫度」不代表能在該溫度下舒服睡一整晚。怕冷的女生可以另外準備保暖內搭、乾爽襪子與睡袋內襯，減少半夜冷醒的機會。
冬天露營注意事項3：地墊沒選好，穿再多也可能覺得冷
明明穿著厚衣服、鑽進睡袋，卻還是冷得發抖？問題可能出在地面！冬天的地面容易帶走身體熱量，若只鋪薄薄的野餐墊，保暖效果可能有限。
建議選擇具隔熱功能的睡墊，留意產品R值，數值越高通常代表隔熱能力越好。搭配適合低溫的睡袋，才能減少地面寒氣帶來的不適。
冬天露營注意事項4：睡前換掉濕衣服，別讓汗水偷走體溫
白天忙著搭帳篷、搬裝備，難免流汗，到了晚上如果直接穿著潮濕衣服睡覺，反而容易讓身體失去熱量。
冬季露營建議採用洋蔥式穿搭，內層選排汗材質，中層加強保暖，外層準備防風、防水外套。睡前換上乾爽衣物，並避免穿太多導致悶汗，才能維持舒適體溫。
冬天露營注意事項5：頭痛、想吐別當成太累，小心一氧化碳中毒
一氧化碳最危險的地方，就是無色、無味，難以靠感官察覺。初期症狀又很像疲勞或感冒，包括頭痛、頭暈、噁心、想吐、全身無力及嗜睡，嚴重時甚至可能失去意識。
如果露營時出現不明原因的不適，尤其附近正在使用燃燒設備，應立即提高警覺。懷疑一氧化碳中毒時，必須儘速離開危險環境、前往新鮮空氣處並撥打119，千萬不要硬撐著繼續睡。
冬天露營注意事項6：出發前查天氣，別忽略山區低溫與強風
山區天氣變化快，白天可能還有陽光，入夜後卻突然降溫，甚至遇到強風、下雨或濃霧。出發前除了查看氣溫，也要留意降雨機率、風勢及低溫特報。
搭帳篷時應選擇平坦、排水良好的合法營位，避開低窪積水處、危險邊坡及可能有落石的區域。如果天氣明顯不適合露營，寧可延期，也不要勉強上山。
冬天露營注意事項7：睡前多檢查一次，別忘了緊急求救準備
露營前記得準備頭燈、備用電池、行動電源及基本急救用品，並確認營區手機訊號、緊急聯絡方式與最近的求救地點。
如果使用電熱毯等電器保暖，也要確認設備適合戶外環境、電源供應安全，避免電線受潮或過載。睡前再檢查爐具是否熄火、燃料是否收好，並和同行朋友約定隔天集合時間。
精華 FAQ
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不行。即使帳篷有通風口，也不能保證一氧化碳不會累積。不要在帳篷內使用瓦斯暖爐、炭火盆等燃燒式取暖設備。
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不會。一氧化碳本身無色、無味，不能靠聞到異味來判斷是否安全。
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先確保自身安全，避免貿然進入可能充滿有毒氣體的空間，立即撥打119，並在安全情況下協助患者移至新鮮空氣處。若患者沒有正常呼吸，依119派遣員指示實施CPR及使用AED。
冬天露營可以很浪漫，安全才是最重要的準備
冬天露營最幸福的時刻，可能是和喜歡的人一起看星星、喝熱飲，在山林裡享受慢下來的生活。但比起準備漂亮的露營裝備，更重要的是讓每個人都能平安回家。
下次安排冬季露營時，別忘了提前確認保暖用品、營地天氣與緊急應變方式，尤其要記住：帳篷內絕對不要使用燃燒式設備取暖。做好準備，才能安心享受冬天限定的浪漫。
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