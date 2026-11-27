2026-11-27 07:30 廖嘉紅
沒立遺囑，4,200萬遺產弟弟竟能分走2,100萬？刪除兄弟姊妹特留分後，行政院再提配套：配偶應繼分提高至2/3！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：立法院三讀刪除兄弟姊妹特留分，2027年2月17日生效。
- 重點二：有遺囑時，配偶可依新法完整繼承全部遺產。
- 重點三：沒立遺囑仍會讓兄弟姊妹依法分到一半遺產。
【最新修法動態：行政院再提配套】 陳先生與太太是恩愛的頂客族，膝下無子，雙方父母也已離世，陳先生唯一的親人是多年未聯絡的弟弟。
陳先生名下有市價 3,000 萬元自住房與 1,200 萬元存款，總資產 4,200 萬元。為讓太太安穩養老，他在 2026 年 10 月立下合法遺囑，載明：「百年後全部遺產由太太單獨繼承。」
這份遺囑的保護力，取決於《民法》重大修法。立法院已三讀通過刪除「兄弟姊妹特留分」，將於 2027 年 2 月 17 日正式實施，打破過去兄弟姊妹仍可強行分走應繼分 1/3 的限制。
法律認定新舊法看的是「過世當天」，而非立遺囑日，這讓太太面臨三種截然不同的命運：
▍ 第一種情況：2027 年 2 月 17 日「之前」離世（適用舊法）
雖然有遺囑，但因新法尚未實施，依舊法「配偶先拿 1/2、剩下 1/2 歸兄弟姊妹」計算，弟弟的法定應繼分為 2,100 萬，享有其三分之一、也就是 700 萬元的特留分。幸好陳先生留有 1,200 萬元存款，太太付完這筆現金後，總算保住了 3,000 萬元的房子，身邊剩下 500 萬元養老金。
▍ 第二種情況：2027 年 2 月 17 日「當日或之後」離世（適用新法）
即便遺囑早在 2026 年就立好了，只要繼承發生在新法實施後，弟弟的特留分直接歸零！遺囑 100% 發揮效力，太太可以完整繼承 3,000 萬元自住房與 1,200 萬元存款，一毛錢都不必分給多年失聯的弟弟。
▍ 第三種情況：根本「沒立遺囑」（無論何時離世）
這是實務上最令人心痛的陷阱！刪除「特留分」不等於喪失「繼承權」。只要沒立遺囑，兄弟姊妹依然具備第三順位繼承權，依現行規定與配偶各分一半遺產。
以 4,200 萬元總資產計算，弟弟可合法分走一半、也就是 2,100 萬元。但陳先生存款只有 1,200 萬元，全給弟弟還差了 900 萬元現金缺口。太太若拿不出錢貼補，最後不是被迫與小叔共同持有房產，就是得含淚賣掉自住房變現分產！
【最新修法動態：有無遺囑落差大，行政院再提配套】
為因應「刪除兄弟姊妹特留分」新制上路後，有無遺囑的分配落差過大。
法務部於 2026 年 11 月 19 日通過配套修法草案，擬將兄弟姊妹與配偶共同繼承時的法定應繼分，由原本的 1/2 調降為 1/3（配偶提高至 2/3）。
行政院指出，先前修正僅刪除特留分卻缺乏配套，對未立遺囑的家庭仍不夠周全，盼透過此次修法更貼近現代家庭結構，強化對生存配偶的保障。
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
= = = = = = = = =
🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到R姐
#兄弟姊妹特留分 #特留分修法 #民法繼承編 #配偶繼承權 #法定應繼分 #遺囑規劃 #頂客族 #無子女家庭 #兄弟姊妹繼承 #遺產分配 #配偶保障 #遺產繼承 #繼承順位 #生前規劃
精華 FAQ
-
在新法生效後，只要遺囑是在合法程序下立成，兄弟姊妹就不再有特留分保障，遺囑指定的配偶可完整取得全部遺產，不必再分給多年失聯的兄弟姊妹。
-
可以。刪除特留分不等於取消繼承權，若被繼承人沒立遺囑，兄弟姊妹仍屬第三順位繼承人，通常會和配偶各分一半遺產，可能造成配偶必須籌錢補差額。
-
配套草案打算把兄弟姊妹與配偶共同繼承時的法定應繼分，從原本的1/2調降為1/3，讓配偶提高到2/3，以縮小有無遺囑時的分配落差。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數