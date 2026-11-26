AI重點 文章重點整理： 重點一： 屏東女子獨自照顧母親6年，支出醫療看護費逾877萬元。

屏東女子獨自照顧母親6年，支出醫療看護費逾877萬元。 重點二： 法院認定母親遺留602萬元遺產，子女支出屬無償孝親費。

法院認定母親遺留602萬元遺產，子女支出屬無償孝親費。 重點三：民法擬增繼承人特別貢獻制度，保障床前照顧者權益。

屏東一名女子獨自照顧臥床母親6年，醫療與看護費高達877萬多元。母親過世後，她向沒出面的姊姊要求分攤一半費用，沒想到官司打到法院，最後卻全遭駁回。

為什麼？法官調查發現，母親名下有土地與投資，過世時還留下約602萬元遺產。在母親自身財產足以維生的情況下，子女的支出在法律上屬於「出於親情的無償給付」，因此敗訴。

看到這裡，你會不會也想問：難道誰比較孝順，最後就要吃虧？

陳樹村律師曾示警，如果父母名下本身就坐擁不動產或有充裕存款，子女自掏腰包支付的各項費用，在法庭上極可能全被認定為自願贈與的「孝親費」，一毛錢都討不回來。

▍這次民法修法，終於看見「床前孝子」的付出！

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過去，長期照顧父母、出錢出力的子女，即使付出多年，遺產依然只能跟不聞不問的手足均分。

👉2026年11月19日，行政院會通過《民法》繼承編修正草案，正式建立「繼承人特別貢獻」制度。未來只要對長輩有以下貢獻，遺產分割時就有機會先扣除貢獻價額、再分遺產：

1️⃣長期提供療養、看護（親自照護的勞務也算）。

2️⃣提供財產上的給付（如代墊醫藥費、生活費）。

2️⃣維持或增加父母的財產。

這目前只是行政院通過的草案，還須經過立法院三讀；且未來就算上路，仍得靠繼承人協議或法院酌定。

許多法律界與傳承實務專家擔憂，上路後很可能會引發「另一種型態的遺產訴訟潮」。

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▍太多家庭的無奈：

父母生病時，常常是同一個最可靠的孩子在醫院奔波、付錢、請假；其他手足偶爾探望，甚至多年不見，但到了分遺產時，每個人都記得自己是繼承人。

更殘酷的真相是，很多父母根本沒有意識到誰付出比較多。他們只知道「有事找誰就能搞定」，久而久之把你的能幹當成理所當然；轉過頭，卻因為心疼某個經濟較差、還沒成家的孩子，心裡想著：「你能力好，弱勢的那個我得多留一點給他靠。」

父母用「愛與補償」在分配，但對每天守在床邊的子女來說，心裡只有滿滿的委屈與不爽——「為什麼有事找我，有好處卻想到別人？」

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法律就算通過，也只是死後上法院的事後補救。父母還在時，就該把照顧責任與財產分配安排好：想照顧弱勢孩子，可以用信託或保險給他細水長流的生活保障；對床前付出的孩子，更該透過遺囑或生前贈與給予實質肯定。

別讓父母無心的偏心，變成手足一輩子的心結。讓愛不傷人，這才是傳承真正應該做的事。

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