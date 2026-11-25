2026-11-25 16:19 女子漾／編輯王廷羽
蔡依林2027演唱會懶人包！大巨蛋霸氣連開6場 票價、實名制、搶票時間一次看
上次沒搶到票的歌迷，機會來了！天后蔡依林Jolin宣布2027年1月重返台北大巨蛋，帶著《PLEASURE》世界巡迴演唱會回歸，這次更將場次翻倍，連續兩個週末開唱6場，預計與24萬名歌迷一起狂歡迎新年！演唱會票價990元起，全面採實名制售票，12月14日正式開搶。這篇女子漾整理演唱會時間、票價及4大優先購票資訊，帶你一次掌握搶票重點！
蔡依林2027重返台北大巨蛋！農曆年前連唱6場
蔡依林2027重返台北大巨蛋！農曆年前連唱6場
「愉悅之母」回來了！繼去年底《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北首站3場門票秒殺完售，蔡依林宣布將於2027年1月22日至24日、29日至31日重返台北大巨蛋，場次直接翻倍！上次演唱會耗資9億元，集結3座大型舞台、近30項巨型裝置藝術及36位舞者，這次更預告將帶來全新的視覺特效、舞台道具與華麗造型，讓看過的歌迷也能期待新驚喜。
蔡依林也同步公開全新宣傳照，以銀白髮搭配雪白羽毛戰袍，化身霸氣又夢幻的「白羽愉悅女王」，胸前的心臟設計更象徵著「愉悅初心」。日前才結束土耳其、義大利生日旅行的她，目前已正式投入演唱會籌備工作，準備在農曆年前與24萬名歌迷同歡！
蔡依林2027台北大巨蛋演唱會資訊一次看
蔡依林2027台北大巨蛋演唱會資訊一次看
《凱基銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》演出日期：
2027年1月22日（五）19:30
2027年1月23日（六）18:00
2027年1月24日（日）18:00
2027年1月29日（五）19:30
2027年1月30日（六）18:00
2027年1月31日（日）18:00
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：NT$6,990／5,990／4,990／3,990／2,990／990
蔡依林2027演唱會售票時間一次看
蔡依林2027演唱會售票時間一次看
1. 凱基尊榮貴賓優先購票
購票時間：12月10日（四）11:00
須輸入凱基集團提供的購票序號，每組購票序號限購2張，限區限量，售完為止。
2. 凱基銀行信用卡卡友優先購票
購票時間：12月10日（四）18:00
透過凱基銀行信用卡卡號驗證購票資格，每人每筆訂單限購2張，限區限量，售完為止。
3. 台灣大哥大專屬序號優先購票
購票時間：12月11日（五）12:00
須輸入台灣大哥大提供的專屬購票序號，每組購票序號限購2張，限區限量，售完為止。
4. JOLIN官網會員限量優先購票
購票時間：待公布
相關購票資訊將另行透過JOLIN官網會員電子報公告，會員記得留意電子郵件通知。
5. 全面開賣
開賣時間：12月14日（一）12:00
售票平台：Ticket Plus遠大售票系統
本次6場演唱會全面採實名制售票，詳細購票及入場規定以官方售票平台公告為準。
蔡依林演唱會必聽經典歌曲推薦
蔡依林演唱會必聽經典歌曲推薦
〈PLEASURE〉
〈日不落〉
〈倒帶〉
〈大藝術家〉
〈怪美的〉
〈玫瑰少年〉
〈我呸〉
〈看我72變〉
精華 FAQ
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演唱會安排在2027年1月22日至24日，以及1月29日至31日，共連續兩個週末舉辦6場，地點是台北大巨蛋，預計與24萬名歌迷一起迎接新年。
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票價分為NT,990、5,990、4,990、3,990、2,990與990元，6場演出全面採實名制售票，購票與入場規定以Ticket Plus遠大售票系統公告為準。
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優先購票包含12月10日11:00凱基尊榮貴賓、12月10日18:00凱基銀行信用卡卡友、12月11日12:00台灣大哥大專屬序號，全面開賣則是12月14日12:00。
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