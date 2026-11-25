2026-11-25 15:30 廖嘉紅
麥可傑克森過世17年，女兒竟為198億遺產告上法院？立了遺囑、設了信託，為何財產還是卡關？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：麥可傑克森離世17年，女兒仍為遺產向法院聲請撥款。
- 重點二：雖立遺囑與信託，資產因稅務與管理程序仍卡在凍結中。
- 重點三：信託要到位需完成過戶交付，並預留稅源與生活現金流。
一代流行樂天王麥可傑克森，2009年離世。
沒想到，17年後，他的28歲女兒佩莉絲，竟然為了父親留下的遺產，向法院提出聲請。
她要求法院，將高達6億美元、約新台幣198億元的部分遺產，撥入父親早已規劃的家族信託。
你或許也很好奇，「麥可傑克森不是早就立好遺囑、設立信託了嗎？」
「為什麼過了17年，孩子還拿不到原本規劃的信託資產？」
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這件事真正值得我們思考的，不是麥可留下多少錢，而是為什麼生前做好了規劃，身後愛卻依然卡關？
1️⃣規劃很完美，為什麼錢還沒到位？ 麥可生前透過遺囑信託，設定子女21歲領收益，30、35、40歲分批領本金，避免年輕時一次拿巨款而流失資產，初衷非常完善。
但遺囑信託必須等身後走完債務與稅務程序，才能撥款。因稅務官司纏訟多年，資產至今仍卡在管理階段，逼得女兒佩莉絲告上法院要求先撥付遺產。
2️⃣關鍵真相：設立信託，不代表財產已經進入信託！ 信託不是只有一紙契約。現金、不動產、股票或公司股權，各自有不同的移轉與過戶程序；如果生前只簽約、卻沒完成「實質交付」，資產依然留在原處，身後一樣面臨凍結卡關。
3️⃣連鎖危機：資產卡關時，家人有足夠的現金流嗎？ 如果父母留下的是高價值的房產、地或公司股權，卻缺乏流動現金；一旦龐大的遺產稅、管理費與生活費接踵而來，繼承將立刻陷入資金調度困境。有資產，不等於有現金；有信託，也不等於家人馬上能用錢。
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R姐專業提醒：信託要真正發揮功能，台灣家庭必須在生前同時完成「通路」與「水源」兩大關鍵配置：
✅第一：讓資產「實質到位」
別讓信託只停留在簽約階段！生前務必確認信託類型、移轉程序與管理權限，讓財產完成實質過戶與交付，才能避開身後漫長的凍結期。
✅第二：預留「完稅與生活現金流」
麥可傑克森的子女等待１７年，提醒我們：面對不動產、股權等不易變現的資產，提前備妥獨立的稅源與流動資金，確保家人有錢繳稅、生活無虞，不用在資產卡關時苦等。
真正完整的傳承，不是留下多少財富，而是孩子能否按你的心意順利接手、守住這份愛。
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精華 FAQ
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因父親遺產雖已有規劃，部分資產卻仍卡在管理與稅務程序中，尚未撥入家族信託。佩莉絲因此向法院聲請，希望先將約6億美元遺產撥付到信託中。
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因為信託不等於資產已完成移轉。現金、不動產、股票或股權都要經過實際過戶與交付，若只簽約未到位，身後仍可能因債務、稅務與管理程序而被凍結。
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提醒家族傳承不能只看資產總額，還要先完成資產實質到位，並預留完稅與生活現金流。否則即使有高價值資產，繼承人也可能面臨有財產卻沒現金可用的困境。
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