2026-11-25 12:05 Elvis Lin
黃仁勳：「混亂是創造的開始。」熵增與反熵：從物理定律看個人與組織的成長
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：熵代表系統混亂度，熵增是自然走向無序的趨勢。
- 重點二：負熵與反熵強調輸入能量，維持生命、秩序與成長。
- 重點三：黃仁勳以混亂為創造起點，提醒人們在變動中建立新秩序。
一、「熵」（Entropy）為何物？
定義：
首先，「熵」的發音同「商」，而不讀「迪」。「熵」這個概念來自物理學第二定律（熱力學第二定律），由德國物理學家克勞修斯（Rudolf Clausius）於 1865 年提出。
「熵」，用來衡量系統的混亂程度或無序程度。
簡單說：
熵高 → 系統越混亂、能量越分散、效率越低。
熵低 → 系統越有秩序、能量集中、效率高。
舉例：
一間長期沒打掃的房間，東西越來越亂 → 熵增加。
你打掃整理後 → 熵降低。
在物理上：
自然界中所有孤立系統的熵會隨時間自然增加。
也就是說，「混亂」會自然發生，「秩序」需要能量維持。
這就是所謂的：「熵增定律（Law of Entropy Increase）」。
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二、熵增（Entropy Increase）
定義：
熵增就是「無序度上升」，代表系統走向雜亂、衰退、耗散的過程。
宇宙整體在演化上就是一個熵增的過程。
生活或組織層面的比喻：
一個沒有制度的團隊會越來越混亂。
一段關係若沒維護，默默就會冷淡。
一個人若不學習、不反思，就會陷入慣性與衰退。
👉 熵增是「自然趨勢」，它不需要努力就會發生。
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三、反熵、負熵、對抗熵增（Negentropy / Anti-Entropy）
這幾個詞在不同語境中略有差異，但本質一致——都指對抗混亂、創造秩序、輸入能量的行為或狀態。
1. 負熵（Negentropy）
由薛丁格（Erwin Schrödinger）在《What Is Life?》一書中提出。
他指出：「生命是靠吸收負熵維持秩序的存在。」
也就是說：
生物要活著，就必須不斷攝取能量、維持體內秩序，例如：
吃飯、呼吸、睡眠 → 維持能量平衡。
思考、學習、創造 → 維持心理秩序。
2. 反熵（Anti-Entropy） / 對抗熵增（Against Entropy）
常用在哲學、心理學、組織管理與人生思考上。
指人類主動「輸入秩序、創造價值、對抗自然衰退」的力量。
舉例：
一個領導者讓團隊重新聚焦願景、制定流程 → 對抗組織熵增。
一個人重整生活節奏、學新技能 → 對抗個人熵增。
一個社會建立制度、教育、文化 → 是人類文明的「反熵力量」。
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四、名人與思想家觀點
薛丁格（Erwin Schrödinger）：「生命以負熵為生。」
→ 生物體藉由攝取能量來延緩混亂與死亡。
尼采（Nietzsche）：「你必須仍有混沌，才能孕育出一顆跳舞的星星。」
→ 反熵不是完全排除混亂，而是從混亂中創造秩序。
彼得．德魯克（Peter Drucker）：「組織若不持續創新，最終將被熵增吞噬。」
→ 管理的本質，就是與熵對抗。
黃仁勳（Jensen Huang）：「混亂是創造的開始。」
→ 熵增不是壞事，關鍵在於我們能否主動在混亂中建立新秩序。
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五、總結：熵思維的啟示
1. 熵增是自然，反熵是選擇。
任何穩定都需要主動維護。
2. 秩序來自能量輸入。
不論是學習、管理或人際，都需要投入心力才能維持。
3. 反熵不是抗拒變化，而是駕馭變化。
智慧的反熵，是能在混亂中建立新的秩序與價值。
精華 FAQ
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文中所說的熵，主要是衡量系統的混亂程度或無序程度；熵越高，代表越混亂、能量越分散、效率越低，反之則越有秩序。
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熵增指系統無序度上升、逐漸走向雜亂與耗散。文章指出，孤立系統的熵會隨時間自然增加，因此混亂不必刻意維持也會發生。
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這句話呼應全文的反熵觀點：混亂本身不是終點，而是重建秩序的起點。關鍵在於能否主動投入能量，從變動中創造新價值。
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