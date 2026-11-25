2026-11-25 13:06 女子漾／編輯黃冠婷
週末約會別再只吃飯！12種閨密、情侶必試體驗課，手拉坯、調香、雙人舞超浪漫
週末約會又不知道去哪裡？每次和閨密見面，行程總是吃飯、逛街、喝下午茶，想換點新花樣嗎？最近社群上掀起一波「體驗課程口袋名單」討論，有網友分享，自己每個月都會和朋友挑戰不同活動，抱石、射箭、玻璃手作、陶藝通通嘗試過，留言區更出現雙人舞、香氛課程等有趣推薦！女子漾整理12種適合閨密、情侶共同參加的體驗課程，趁著年底安排一場特別約會，替生活增加新鮮感！
文章目錄
- 約會體驗課推薦1：手拉坯陶藝，親手做一對專屬杯子
- 約會體驗課推薦2：雙人調香，調出彼此的專屬香氣
- 約會體驗課推薦3：抱石攀岩，一起挑戰新高度
- 約會體驗課推薦4：金工戒指，打造情侶對戒、閨密戒
- 約會體驗課推薦5：射箭體驗，挑戰電影主角般的帥氣
- 約會體驗課推薦6：玻璃手作，親手設計夢幻玻璃杯
- 約會體驗課推薦7：Hustle雙人舞，挑戰默契與節奏感
- 約會體驗課推薦8：香氛蠟燭，打造療癒系週末
- 約會體驗課推薦9：DIY烘焙，兩人一起做蛋糕
- 約會體驗課推薦10：流動畫、肌理畫，創作專屬藝術品
- 約會體驗課推薦11：苔蘚生態瓶，一起做迷你森林
- 約會體驗課推薦12：雙人錄音室體驗，留下專屬歌曲
- 週末體驗課怎麼選？依照約會風格找到最適合的活動
約會體驗課推薦1：手拉坯陶藝，親手做一對專屬杯子
想安排浪漫又有紀念價值的約會，手拉坯陶藝很適合！兩人可以一起將陶土放上旋轉的拉坯機，跟著老師學習塑形，製作馬克杯、飯碗或小花器。
推薦店家：野市
看似簡單的動作，實際操作卻很考驗耐心，做歪了也可能成為彼此笑不停的回憶。
情侶可以製作一對專屬杯子，閨密則能交換作品當作紀念，甚至也適合帶著孩子一起體驗。不過陶藝通常需要後續燒製，報名前記得確認取件時間。
約會體驗課推薦2：雙人調香，調出彼此的專屬香氣
比起直接送香水，一起調製專屬香氣更有儀式感！調香體驗通常會介紹香調、香材及調配方式，讓參加者依照喜好選擇花香、木質、果香等元素，完成獨一無二的香水。
推薦店家：下班隨手作
有些工作室還提供雙人調香課程，可以互相猜測對方喜歡的味道，甚至替彼此調製香水，當作紀念日禮物也很有心意。
約會體驗課推薦3：抱石攀岩，一起挑戰新高度
想安排比較有活力的約會，可以挑戰室內抱石！透過不同顏色的岩點規劃路線，運用手腳協調與身體重心完成挑戰。第一次接觸的人，也能從簡單路線開始。
兩人可以互相幫忙觀察路線、在旁邊加油，成功爬上終點時特別有成就感。初學者應先了解安全規範，並依場館指導練習。
約會體驗課推薦4：金工戒指，打造情侶對戒、閨密戒
想留下可以天天佩戴的紀念品，金工戒指體驗很值得收藏！在老師指導下，學習金屬敲紋、打磨與拋光，將金屬材料製作成戒指或其他飾品。
推薦店家：Lunar studio金工體驗/手工藝活動
情侶可以製作對戒，閨密也能挑選相同款式、不同紋理的戒指，當作友情紀念。每次戴上飾品，都能想起那天一起完成作品的過程。
約會體驗課推薦5：射箭體驗，挑戰電影主角般的帥氣
如果不想整天坐著聊天，可以試試射箭！從站姿、拉弓到瞄準靶心，每個動作都需要專注與協調。兩個人可以一起學習技巧，也能比比看誰更接近靶心。
第一次接觸射箭，建議選擇有專業教練指導的體驗課，先熟悉安全規範，再享受挑戰樂趣。
約會體驗課推薦6：玻璃手作，親手設計夢幻玻璃杯
推薦店家：COZU Lab. 客製玻璃杯實驗室
喜歡漂亮杯子、飾品或居家擺設的女生，可以試試玻璃手作！依照工作室課程內容，可能包含玻璃彩繪、玻璃飾品製作或熱玻璃工藝等，能完成不同風格的作品。
情侶可以一起設計杯子，閨密則能挑選喜歡的顏色，製作專屬紀念品。部分玻璃工藝需要高溫操作，務必選擇有專業人員指導的課程。
約會體驗課推薦7：Hustle雙人舞，挑戰默契與節奏感
推薦團隊：Hustle Hustle Taiwan
想讓約會多一點心動感，可以試試Hustle雙人舞！這種舞蹈結合音樂節奏、旋轉與雙人互動，練習時需要觀察舞伴的動作，慢慢培養默契。
不會跳舞也沒關係，新手體驗課通常會先從基本步伐教起。情侶能一起練習，閨密也可以互相搭檔，享受跟著音樂移動的樂趣。
約會體驗課推薦8：香氛蠟燭，打造療癒系週末
推薦店家：WISH TREE
如果想找一堂可以輕鬆聊天的手作課，香氛蠟燭是很適合的選擇。課程通常可以挑選香味、容器與裝飾素材，製作符合個人喜好的蠟燭。
有些工作室還提供甜點造型、花藝風格或調酒造型蠟燭，成品漂亮又實用。和閨密一起做兩款不同香味，回家後還能交換使用。
約會體驗課推薦9：DIY烘焙，兩人一起做蛋糕
推薦店家：自己做烘焙聚樂部
與其每次都去咖啡廳吃甜點，不如親手做一次！從餅乾、蛋糕、塔類到馬卡龍，不同烘焙教室都有適合初學者的體驗課。
兩人可以分工秤材料、攪拌麵糊、裝飾甜點，完成後一起品嚐或帶回家。就算成品沒有想像中完美，也能留下特別的回憶。單身的朋友還有機會透過不定期活動認識新朋友！
約會體驗課推薦10：流動畫、肌理畫，創作專屬藝術品
推薦店家：Unlimited Art Studio 無限藝術工作室
沒有繪畫基礎，也能體驗當藝術家的樂趣！流動畫透過顏料自然流動形成圖案，肌理畫則運用不同材料與工具，創造具有立體質感的畫面。
兩人可以選擇相同色系、創作不同構圖，最後把作品放在家裡當擺飾。想安排不必一直說話、又能自在相處的約會，這類藝術體驗很值得考慮。
約會體驗課推薦11：苔蘚生態瓶，一起做迷你森林
推薦店家：種下
植物控可以試試苔蘚生態瓶！在玻璃容器中安排苔蘚、石頭與其他適合的植物素材，打造一座迷你森林，製作過程需要觀察構圖與空間配置。
情侶可以設計兩座風格相呼應的小森林，閨密則能交換擺設靈感。完成後還能擺在書桌或房間，替生活增加一點綠意。
約會體驗課推薦12：雙人錄音室體驗，留下專屬歌曲
推薦單位：SV科學歌唱
想安排真正與眾不同的約會，可以挑戰錄音室體驗！部分音樂工作室提供歌曲錄製服務，讓參加者在專業設備中練習演唱、錄音，並依方案製作音檔。
情侶可以錄一首彼此喜歡的歌，閨密也能合唱青春回憶中的經典歌曲。即使唱得不完美，幾年後再聽一次，說不定比任何禮物都更有紀念價值。
週末體驗課怎麼選？依照約會風格找到最適合的活動
想浪漫一點，可以選雙人調香、金工戒指或陶藝手拉坯；喜歡運動與挑戰，抱石、射箭及雙人舞更有互動感；如果想邊聊天邊放鬆，香氛蠟燭、流動畫、苔蘚生態瓶都很適合。
約會可以優先考慮時間較短、互動自然的課程；交往多年的情侶，則能挑戰平常不會一起做的活動。閨密聚會也不必每次都安排吃飯，偶爾共同完成一件作品，還能留下有形的紀念品。
趁過年前，不妨和重要的人約定每個月嘗試一件新事物。也許最值得收藏的，並非最後做出來的作品，而是兩個人一起學習、出糗、大笑，還有發現彼此不同一面的過程。
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