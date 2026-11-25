2026-11-25 11:45 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】合婚算出男命星、女歲星是什麼？真的會多病多災嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：男命星、女歲星源自傳統合婚，並非真正的凶星。
- 重點二：古書化解法要求泥土加酒塗門床，現代實用性極低。
- 重點三：命理說法不可只看出生年，健康仍以作息與保健為主。
傳統八字合婚中，除了婚姻和合，長輩最關心的就是小倆口的身體健康，一旦算命師點出男命星或女歲星，看到古書寫著男命「多病少樂」、女命「多憂產厄病思」，往往讓人心驚膽跳，擔心婚後是不是會多病多災？
翻開舊時雜書記載，這二煞是單憑出生年份搭配特定月份查出來的，古人甚至留下一套奇特的化解法，鎮用逐年大歲土一斗，用酒和泥，泥在堂門自免災咎，又按泥在臥房中床後吉。
用現代生活與定洋堂整理傳統婚俗文獻的觀點來看，這套古法實在令人哭笑不得，且不說現代都市要去哪裡找「逐年大歲土」，還要把酒和泥巴塗在客廳門和臥室床後面，潮濕發酵後不只散發濃濃異味，更會引發嚴重霉斑與壁癌，住在裡面恐怕還沒招來福氣，呼吸道就先抗議了。
明代正統命理名家張楠生前最痛恨這種只憑年上一字，丟下日時不論的斷章取義論法，這就好比醫生不把脈、不問診，只因為你姓「陳」，就直接斷定你一定患有「陳年舊疾」，在邏輯上完全站不住腳。
回歸命理本義，「男命星」的「星」並非凶星，而是星辰、氣質之意，往往代表個人思慮較細膩，在身心狀態上需要特別關注與調養，在現代醫學框架下，健康取決於遺傳、生活作息與定期保健，只要夫妻互相督促、養成規律運動與健康飲食的好習慣，這份特質就能昇華為星光引路、照亮彼此的溫暖力量。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】 如果合婚時遇到長輩擔心男命星、女歲星，妳會用哪一招輕鬆破局？
- 選 1：科學衛生派，直接跟爸媽分析床後塗酒泥會長壁癌，健康靠作息才實在
- 選 2：神比喻吐槽派，搬出姓陳就有陳年舊疾的幽默比喻一秒點醒長輩
- 選 3：健康行動派，陪另一半一起規律運動、做婚前健檢，用實際報告讓長輩安心
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精華 FAQ
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文章指出，這兩者來自傳統合婚與舊書記載，並不是現代所說的凶星，而是依出生年份與月份推演出的命理概念，主要反映性格與身心傾向。
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古法要求找逐年大歲土，混酒成泥塗在門與床後，但現代都市難取得材料，也容易造成潮濕、異味、霉斑與壁癌，反而傷害居住健康。
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可用科學衛生、幽默比喻或實際行動回應，例如說明命理不能只看出生年，再以婚前健檢、規律運動和健康飲食證明，通常更能讓長輩安心。
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