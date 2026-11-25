2026-11-25 11:40 享民頭條
冷天吃生菜好生冷？6道時髦溫沙拉食譜讓妳冬天也能蔬食多
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：冬天想吃蔬食又怕生冷，溫沙拉成為兼顧暖胃與控重的熱門選擇。
- 重點二：文章整理6道零失敗溫沙拉，做法多以煎烤、川燙與簡單醬汁完成。
- 重點三：食譜涵蓋蝦、雞、南瓜、菇菜、鮭魚與牛肉，適合家常快速上桌。
編輯/鄭欣宜撰文
一到冬天，想到要啃冰冷的生菜沙拉就覺得全身發抖，但天天吃麻辣鍋和薑母鴨，體重計上的數字又會讓妳原地崩潰！誰說冬天只能委屈自己的胃？近年在歐美和日韓圈超火紅的「溫沙拉」，正是拯救冬季食慾與身材的神級料理。把新鮮時蔬、優質蛋白質稍微煎烤或溫熱川燙，再淋上靈魂醬汁，不僅保留了蔬菜的爽脆，吃下去更是暖心又暖胃。
今天就為妳整理六道零失敗、顏值爆表的溫沙拉食譜，讓妳在家也能輕鬆端出早午餐店的質感大餐！
香煎檸香鮮蝦酪梨溫沙拉
準備大白蝦6隻、熟成酪梨半顆、綜合生菜少許。醬汁以初榨橄欖油10毫升、新鮮檸檬汁15毫升、海鹽與黑胡椒少許調勻。做法先將蝦仁開背去腸泥，用少許鹽與黑胡椒抓醃後乾煎至金黃捲曲。酪梨挖出果肉備用。把調味後的熟蝦仁放入酪梨盅，放上酪梨果肉和生菜，最後淋上檸香油醋醬即可享用。
炙燒嫩煎雞腿排彩蔬溫沙拉
準備去骨雞腿排1片、紅蘿蔔1/4條、綠色花椰菜1/4顆。醬汁選用日式沙拉醬。做法先將雞腿排雞皮朝下乾煎出油脂，煎至兩面金黃焦香後切塊；接著利用鍋底餘油，將紅蘿蔔片和綠花椰菜炒熟。全部盛盤後淋上日式沙拉醬，肉汁與蔬菜甜味交融，飽足感直接拉滿！
烘烤焦糖南瓜堅果藜麥溫沙拉
準備栗子南瓜150克、煮熟紅藜麥80克、綜合堅果15克、芝蔴葉50克。醬汁用巴薩米克醋1大匙、初榨橄欖油2大匙與蜂蜜半小匙拌勻。做法將南瓜帶皮切小塊，噴上少許橄欖油與黑胡椒，放進烤箱或氣炸鍋以180度烘烤15分鐘至鬆軟微焦。將溫熱的南瓜與藜麥拌入芝蔴葉中，撒上堅果並淋醬，甜鹹交織的層次感讓人一口接一口。
蒜香炒綜合野菇花椰菜溫沙拉
準備青花菜半顆、白花椰菜半顆、鴻喜菇與鮮香菇共100克、蒜末2瓣。醬汁只需海鹽、黑胡椒粒與初榨橄欖油1大匙。做法先將大小花椰菜切小朵，放入加了少許鹽的滾水中川燙1分半鐘撈起瀝乾，不需要泡冰水以保留溫度。平底鍋爆香蒜末後放入菇類乾煎至出水微焦，最後倒入花椰菜快速翻炒均勻並調味，整盤熱呼呼上桌。
香煎鮭魚蘆筍溫泉蛋沙拉
準備生食級鮭魚菲力120克、綠蘆筍6根、蘿蔓生菜80克、溫泉蛋1顆。醬汁以醬油1大匙、味霖1小匙與現磨山葵少許調成和風醬。做法將鮭魚擦乾水分後下鍋煎至表面酥脆、內部軟嫩，起鍋前1分鐘放入蘆筍一同煎熟。生菜鋪底，依序擺上鮭魚塊與蘆筍，中間放上溫泉蛋並淋醬，戳破蛋黃拌著吃簡直是人間美味！
牛小排溫沙拉
準備牛小排120克、小蕃茄少許、生菜和小菠菜少許。醬汁使用無糖希臘優格2大匙、檸檬汁1小匙與義式香料少許。做法先熱鍋大火快煎牛肉至五分熟鎖住肉汁。將熱食與生菜拌勻，搭配清爽的優格醬，吃肉也能大口吃！
只要稍微花點心思把冷冰冰的食材變得溫熱可口，每一餐都能吃得既營養又充滿儀式感。今晚下班就挑一道喜歡的食譜動手試試看吧，讓暖呼呼的美味陪妳優雅度過這個冬天，越吃越漂亮！
【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】
精華 FAQ
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溫沙拉是把蔬菜與蛋白質稍微煎烤或川燙後再組合成沙拉，能保留爽脆口感又不會太冰冷，特別適合冬天想吃蔬食又怕胃寒的人。
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文章共介紹6道食譜，包含香煎檸香鮮蝦酪梨、炙燒嫩煎雞腿排、烘烤焦糖南瓜堅果、蒜香炒綜合野菇花椰菜、香煎鮭魚蘆筍溫泉蛋，以及牛小排溫沙拉。
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重點在於食材只需簡單加熱即可，像是煎、烤、川燙或快炒，再搭配油醋、和風、巴薩米克或優格醬，讓整體口感更有層次也更清爽。
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