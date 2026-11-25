2026-11-25 11:09 Elvis Lin
【100 則拉丁文人生哲言或諺語，我最喜歡第 1 、第 21 跟第 30 句】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：本文整理 100 則拉丁文人生哲言，分為 5 大主題。
- 重點二：內容涵蓋命運、學習、愛情、德行與存在沉思。
- 重點三：作者特別點名最喜歡第 1、第 21 與第 30 句。
早起晨讀系列二，讀讀拉丁文，學習幾千年前的人如何理解宇宙、安身立命💪💪💪
一、人生與命運（1–20）
1. Carpe diem.
把握當下。
2. Memento mori.
記住你終將一死。
3. Amor fati.
熱愛命運。
4. Fortuna caeca est.
命運是盲目的。
5. Faber est suae quisque fortunae.
每個人都是自己命運的工匠。
6. Alea iacta est.
賭注已下，覆水難收。
7. Tempus fugit.
時光飛逝。
8. Vita brevis, ars longa.
人生短暫，藝術長存。
9. Post tenebras lux.
黑暗之後，光明到來。
10. Dum spiro, spero.
我呼吸，我希望。
11. In vino veritas.
酒後吐真言。
12. Veni, vidi, vici.
我來，我見，我征服。
13. Acta, non verba.
行動，而非空談。
14. Fiat voluntas tua.
願你的旨意成就。
15. Omnia vincit amor.
愛征服一切。
16. Ars est celare artem.
藝術即在於隱藏其技巧。
17. Sic transit gloria mundi.
世間榮耀終將消逝。
18. Per aspera ad astra.
經歷艱難，直達繁星。
19. Gaudeamus igitur.
讓我們歡樂吧。
20. Ubi sunt qui ante nos fuerunt?
那些在我們之前的人如今在哪？
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二、智慧與學習（21–40）
21. Sapere aude.
敢於求知。
22. Scientia potentia est.
知識就是力量。
23. Caveat emptor.
買者自慎。
24. Veritas liberabit vos.
真理將使你自由。
25. Dubito, ergo cogito.
我懷疑，所以我思考。
26. Errare humanum est.
犯錯是人之常情。
27. Repetitio est mater studiorum.
重複是學習之母。
28. Discere faciendo.
透過實作學習。
29. Cogito, ergo sum.
我思故我在。
30. Nulla dies sine linea.
不讓一天空過。
31. Aut disce, aut discede.
要麼學習，要麼離開。
32. Docendo discimus.
教學相長。
33. Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
能認識事物原因的人是幸福的。
34. Audi, vide, tace.
多聽、多觀察、少說話。
35. Mens sana in corpore sano.
健康的身體蘊含健康的心靈。
36. Labor omnia vincit.
努力克服一切。
37. Non scholae sed vitae discimus.
我們學習不是為了學校，而是為了生活。
38. Ignorantia non est argumentum.
無知不是論據。
39. Quidquid discis, tibi discis.
你學的知識，最終屬於你自己。
40. In dubio abstine.
有疑則止。
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三、愛與人際（41–60）
41. Amor vincit omnia.
愛能征服一切。
42. Amicitia vera rara est.
真正的友誼難得。
43. Cor ad cor loquitur.
心與心的對話。
44. Ubi amor, ibi oculus.
有愛的地方，就有目光。
45. Nemo solus satis sapit.
一個人的智慧永遠不夠。
46. Similia similibus gaudent.
相似者相互欣賞。
47. Aquila non capit muscas.
雄鷹不捕蠅。
48. Nemo sibi nascitur.
沒有人為自己而生。
49. Concordia res parvae crescunt.
和諧使微小事物成長。
50. Divide et impera.
分而治之。
51. Amor est vitae essentia.
愛是生命的本質。
52. Omne ignotum pro magnifico.
未知總讓人敬畏。
53. Fortes fortuna adiuvat.
幸運眷顧勇者。
54. Vita sine amicitia mors est.
沒有友誼的人生如死一般。
55. Malum consilium consultori pessimum est.
壞建議最終害到建議者自己。
56. Amor caecus est.
愛是盲目的。
57. Verba volant, scripta manent.
口說無憑，文字為證。
58. Noli me tangere.
勿碰我。
59. Auctoritas non veritas facit legem.
法律依權威而非真理制定。
60. Humanum amare est.
愛人，是人之本性。
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四、德行與美德（61–80）
61. Virtus in media stat.
美德居於中庸。
62. Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.
誠實生活，不傷他人，各得其所。
63. Fiat lux.
要有光。
64. Nil volentibus arduum.
對願意之人而言，無事艱難。
65. Justitia est fundamentum regnorum.
正義是國家的基石。
66. Pacta sunt servanda.
契約必須遵守。
67. Virtus sola nobilitat.
唯有美德使人高貴。
68. Dura lex, sed lex.
法律雖嚴，仍是法律。
69. Audaces fortuna iuvat.
命運偏愛勇敢者。
70. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
必要時求一致，疑義時求自由，萬事求博愛。
71. Mens regnum bona possidet.
智慧能擁有真正的王國。
72. Exempla trahunt.
榜樣具有感召力。
73. Lex dura, sed lex.
法律雖嚴，仍需遵守。
74. Civis Romanus sum.
我是羅馬公民（象徵公民尊嚴）。
75. Fiat iustitia, ruat caelum.
即使天崩地裂，也要伸張正義。
76. In virtute veritas.
真理在於美德。
77. Ne quid nimis.
凡事勿過度。
78. Virtus tentamine gaudet.
美德因試煉而喜悅。
79. Lex iniusta non est lex.
不公的法律不是法律。
80. Bonum commune communitatis.
公共利益高於個人。
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五、沉思與存在（81–100）
81. De gustibus non est disputandum.
品味無需爭辯。
82. Quo vadis?
你將往何處去？
83. Nil desperandum.
切勿絕望。
84. Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
虛空的虛空，一切皆虛空。
85. Natura nihil frustra facit.
自然無所徒然。
86. Ex nihilo nihil fit.
無中不能生有。
87. In principio erat Verbum.
太初有道。
88. Cogitationis poenam nemo patitur.
思想不應受罰。
89. Omnia tempus habent.
萬事皆有時。
90. Fortuna mutabilis.
命運無常。
91. Nihil sub sole novum.
日光之下無新事。
92. Silentium est aureum.
沉默是金。
93. Felix culpa.
幸運的罪（指錯誤帶來的正向結果）。
94. Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur.
愛由心生，無法隨意收回。
95. Non ducor, duco.
我不是被領導者，我是領導者。
96. Si vis amari, ama
.
若欲被愛，先學去愛。
97. Solvitur ambulando.
邊走邊解答（行動中會找到答案）。
98. Ubi bene, ibi patria.
安身之處即故鄉。
99. Omnia mea mecum porto.
我所有的隨我同行（指智慧與美德）。
100. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.
時代變遷，我們也隨之改變。
精華 FAQ
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文章整理的是 100 則拉丁文人生哲言與諺語，並附上中文解釋，方便讀者從命運、學習、愛情、德行到存在思辨等面向，快速理解其核心意涵。
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全文分成 5 類：人生與命運、智慧與學習、愛與人際、德行與美德、沉思與存在。這種編排讓讀者能按主題閱讀，也更容易掌握各句子的精神。
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標題指出作者最喜歡第 1、第 21 與第 30 句，也就是把握當下、敢於求知、不要虛度光陰。這顯示作者偏好積極行動、持續學習與珍惜時間的價值觀。
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