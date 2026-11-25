2026-11-25 11:01 女子漾／編輯ANDREA
劇情封神、後勁超強！讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP7，《嫁金釵》雙女角反轉超上癮，這部熱血無冷場！
追古裝陸劇最怕遇到「虎頭蛇尾」或劇情注水，但真正神級的好劇，往往能憑藉紮實劇本與鮮活人設，讓人看完久久出不了坑！綜合網友熱議與口碑評價，以下精選7部「故事劇情超受喜愛、讓人難以忘懷」的古裝陸劇，無論是高能宅鬥、熱血武俠還是宿命虐戀，每一部都值得你反覆重刷！
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP7：《嫁金釵》
田曦薇、閆桉主演的話題古裝劇《嫁金釵》，田曦薇在劇中一人分飾兩角，演繹替嫁逆襲與雙女角對抗的高能戲碼！全劇節奏明快、衝突密集不憋屈，加上反轉不斷的復仇與豪門宅鬥情節，爽感拉滿讓人一追就徹底上癮！
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP6：《暗河傳》
龔俊、彭小苒主演的暗黑系武俠劇《暗河傳》，延續《少年歌行》江湖世界觀，聚焦刺客組織「暗河」的生死奪權風暴。劇中武打場面俐落震撼，蘇暮雨與好友在權力與信念間的掙扎極具張力，鮮活的江湖群像與開放式結局讓劇迷直呼從頭好看到底！
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP5：《九重紫》
孟子義、李昀銳主演的重生宅鬥劇《九重紫》，劇本古韻十足、節奏緊湊不拖沓。經歷家庭變故的竇昭重生歸來，憑藉智慧智鬥繼母、保全家產，並與背負家族謎團的宋墨結為盟友，兩人從試探到並肩化解朝堂危機，爽感與細膩情感兼具。
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP4：《長相思》
改編自桐華經典小說，由楊紫領銜主演的《長相思》，深刻描繪王姬小夭與瑲玹、塗山璟、相柳之間關於親情、愛情與家國大義的虐心糾葛。每個角色都立體飽滿卻又充滿遺憾，極致虐戀與龐大世界觀讓無數劇迷追完仍深陷其中、走不出來！
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP3：《國色芳華》
楊紫、李現二搭主演的唐風大女主劇《國色芳華》，講述商戶女何惟芳憑藉培育牡丹的技藝與過人膽識，和離後一步步闖出商業版圖的故事。劇組從唐代服化道到生活風貌皆細緻考究，男女主角雙強聯手、互相成就的愛情線更是好評爆棚！
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP2：《蘭香如故》
譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》口碑超驚豔！名門千金沈嘉蘭在家族蒙冤後化身丫鬟潛伏府中逆襲，全劇不靠無腦金手指，而是以紮實劇本刻畫大宅人物群像與高智商宅鬥，越追越讓人深陷其中。
讓人難以忘懷的古裝陸劇TOP1：《逐玉》
冠軍就是由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》！屠戶女樊長玉與隱姓埋名的落難侯爺謝征在風雪中展開「先婚後愛」，從市井煙火到戰場並肩作戰，雙向奔赴的情感與家國情懷張力拉滿，餘韻極深被網友大讚是今年最難出坑的古裝佳作！
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