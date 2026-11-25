2026-11-25 11:36 女子漾／編輯黃冠婷
2026台北喜劇節11/26登場！黃豪平、涵冷娜封箱加演，115場笑翻台北
年底工作壓力大，想找個地方好好笑一場？「2026台北喜劇節」將於11月26日至12月6日登場，今年以「腦內啡自由」為主題，集結超過80檔節目、115場以上演出，連續11天讓台北充滿笑聲！除了黃豪平、涵冷娜帶來專場最終加演，還有Podcaster阿該挑戰18禁限制級喜劇，以及來自日本、波蘭等國的國際演出。更特別的是，今年連公車、遊艇都變成喜劇舞台，想和朋友安排一場不一樣的年底約會，這份台北喜劇節攻略可以先收藏！
台北喜劇節11天115場！單口喜劇、漫才、親子劇一次看
今年台北喜劇節串聯七大場館，節目類型包括單口喜劇、即興表演、漫才、相聲、音樂喜劇、肢體小丑及親子故事劇，讓不同年齡層的觀眾都能找到喜歡的演出。
國內卡司集結黃豪平、涵冷娜、壯壯、品客大叔、Jimmy Stone石峻旻、巴斯及相聲失控等人，國際陣容則邀請日本、英國、波蘭、美國及馬來西亞等地的喜劇演員參與。無論喜歡辛辣的成人笑話，還是輕鬆幽默的肢體表演，都能依照自己的笑點挑選節目。
黃豪平美國巡演5城市！台北喜劇節迎來專場最終加演
單口喜劇資歷超過15年的黃豪平，今年帶著《只是喜劇演員》巡迴全台，甚至前進美國芝加哥、紐約、洛杉磯、舊金山及西雅圖五座城市。雖然不少觀眾持續敲碗加場，他卻決定在台北喜劇節替這套專場畫下句點。
談到原因，黃豪平坦言，巡演許久的笑話已經接近創作生命的尾聲，希望讓它們在舞台上最後一次發光，接著投入新作品。不過這場最終加演仍有新鮮內容，他預告將加入美國巡演期間遇到的趣事，光是在海關發生的事情，就很有機會讓全場笑翻！
涵冷娜只大柯震東6歲半竟演媽媽！《喊卡之後》封箱加演
涵冷娜也將帶著《喊卡之後》迎來封箱巡迴。演藝圈資歷超過20年的她，把工作中遇到的荒謬經歷變成喜劇素材，其中最讓人傻眼的，就是曾被安排飾演柯震東的媽媽，偏偏兩人實際只相差6歲半！
沒想到隔年她又接到媽媽角色，這次兒子換成只比自己小5歲的章廣辰，讓她忍不住自嘲：「無論是誰我都生得出來！」
她也分享，曾有觀眾花好幾個小時寫下長篇心得，仔細分析自己為什麼不喜歡她的表演，最後卻補上一句，相信她的粉絲應該會很喜歡。這些令人哭笑不得的故事，都成為她站上喜劇舞台的靈感。
阿該18禁《性愛巴士》尺度大開！性感內衣、跨國約會故事搬上台
喜歡大膽成人幽默的觀眾，可以留意Podcaster阿該帶來的18禁專場《性愛巴士》。他自述曾走訪44個國家、擁有超過300名親密對象，這次將跨國約會經驗與文化差異改編成限制級笑話。
阿該透露，曾在澳洲與一名伊朗男子約會，兩人因為對方住處有室友，改在車內親密互動，沒想到男方每次發現有人經過，就緊張地把兩人身體壓低，讓整場約會彷彿變成特務任務。
他更預告，演出時將穿上自己平常約會使用的性感內衣、絲襪與假髮登台，還開玩笑表示，最擔心被女友帶來看秀的直男，意外被自己的造型吸引。想挑戰尺度較大的喜劇演出，記得留意節目年齡限制。
波蘭小丑、日本ZENJIRO來台！不用懂外語也能笑
國際演出同樣值得期待！波蘭喜劇演員彪德西柯拉（Piotr Sikora）將帶來無語言肢體喜劇《暴風雪 Blizzard》，以及充滿荒誕龐克風格的《狂怒 Furiozo－惹是生非的男人》。
日本喜劇演員ZENJIRO則將分別以英語、日語呈現單口喜劇，讓喜歡國際喜劇文化的觀眾有不同選擇。想嘗試新類型表演的人，也可以從不依賴語言的肢體小丑秀開始。
喜劇公車、遊艇都能看表演！12/4限定水上喜劇登場
今年台北喜劇節還把舞台搬出劇場！人氣企劃《喜劇公車》邀請喜劇演員化身「台北老司機」，帶著觀眾遊覽城市，一邊欣賞台北街景、一邊聽笑話，讓平常的觀光行程多了意想不到的笑點。
12月4日限定的《最浪喜劇遊艇》更把演出搬上船，當晚安排四個航次，讓觀眾體驗邊搭船邊看喜劇的特殊行程。除此之外，每晚22時還有以親民票價呈現節目精華的《節慶秀場》，以及《大喜利王者》總冠軍賽、卡米地站立喜劇爭霸賽等活動。
2026台北喜劇節時間、節目與購票資訊活動日期：2026年11月26日至12月6日
活動主題：腦內啡自由
演出規模：超過80檔節目、115場以上演出
活動地點：台北七大場館及特別企劃場域
演出類型：單口喜劇、即興、漫才、相聲、音樂喜劇、肢體小丑、親子故事劇等
特別企劃：喜劇公車、12月4日《最浪喜劇遊艇》、每晚22時《節慶秀場》
節目及購票資訊：https://tpcomedyfestival.com/
各節目演出時間、場館、票價及年齡限制不同，建議購票前先至官方網站確認。想在年底找個機會放鬆心情，不妨約上朋友，挑一場最對自己胃口的喜劇演出，好好笑一晚！
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