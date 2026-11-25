2026-11-25 10:51 女子漾／編輯張念慈
7部「連曖昧戲都捨不得快轉」現偶陸劇！《驕陽似我》甜翻 林一這部才是必追
追現偶陸劇最怕遇到男女主角明明互相喜歡，卻因為一個誤會拖上好幾集，讓人忍不住打開2倍速！真正好看的愛情劇，除了男女主角CP感夠強，劇情也要有足夠的吸引力，就連曖昧期的日常互動都讓人捨不得跳過。
以下整理2024年至2026年7部豆瓣7分以上的高口碑現偶陸劇，從近期爆紅的《今天是太陽雨》，到讓無數劇迷少女心大爆發的《驕陽似我》，不論喜歡雙向救贖、年下男直球追愛，還是成年人的浪漫愛情，都能找到值得熬夜追的好劇！
文章目錄
好看到不用快轉的現偶陸劇1：《今天是太陽雨》（2026）
主演：楊超越、董思成
豆瓣評分：8.0分
2026年現偶陸劇口碑黑馬《今天是太陽雨》，由曾執導《當我飛奔向你》的導演貓的樹操刀，講述為生活努力奔波的鄭雨（楊超越 飾），遇見因哥哥離世而封閉內心的生物系學霸陳硯周（董思成 飾），原本互為獎學金競爭對手的兩人，卻在不知不覺間成為彼此最重要的依靠。
全劇24集，男女主角的感情發展自然，光是不經意的眼神交流就讓人心動。導演也相當擅長透過光影、場景及生活細節營造戀愛氛圍，讓觀眾彷彿親身經歷一場青春暗戀。除了甜蜜愛情，兩人如何走出原生家庭及失去親人的傷痛，同樣令人動容，豆瓣更開出8.0分的亮眼成績。
好看到不用快轉的現偶陸劇2：《驕陽似我》（2025）
主演：宋威龍、趙今麥、賴偉明
豆瓣評分：7.4分
由《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》作者顧漫的同名小說改編，《驕陽似我》講述個性開朗的聶曦光（趙今麥 飾），大學時期曾暗戀學霸莊序（賴偉明 飾），卻始終未能如願。踏入職場後，她遇見曾是外科醫師的林嶼森（宋威龍 飾），才逐漸體會到被堅定選擇的幸福。
林嶼森堪稱現偶劇男友天花板，喜歡就大方表達，遇到問題也願意主動溝通，完全不用觀眾替男女主角乾著急。宋威龍將成熟男人的溫柔與分寸感拿捏得恰到好處，加上莊序令人又愛又恨的感情線，讓劇情甜蜜之餘又多了幾分酸澀。播出期間更穩居Netflix收視排行榜前段班。
好看到不用快轉的現偶陸劇3：《狙擊蝴蝶》（2025）
主演：陳妍希、周柯宇
豆瓣評分：7.0分
誰能想到戲外相差19歲的陳妍希與周柯宇，居然能碰撞出這麼強烈的CP火花！《狙擊蝴蝶》講述遭遇婚姻變故的岑矜（陳妍希 飾），收到昔日資助過的貧困少年李霧（周柯宇 飾）的求助，兩人在相處過程中產生難以言喻的情愫，多年後重逢，昔日少年早已成為能夠獨當一面的男人。
最令人上癮的就是李霧藏不住的愛意，以及岑矜面對年齡差距時的理智與掙扎。由台灣導演黃天仁執導，將姐弟戀的曖昧、試探與情感拉扯拍得相當有張力，每一次靠近都讓人心跳加速。劇中女性走出失敗婚姻、重新相信愛情的過程，也讓故事更加耐看。
好看到不用快轉的現偶陸劇4：《濾鏡》（2025）
主演：檀健次、李蘭迪
豆瓣評分：7.3分
男主角愛上一個又一個女人，結果竟然都是同一個人！《濾鏡》講述外貌平凡的蘇橙橙（李蘭迪 飾），意外獲得一只可以改變外貌的神奇手鐲，不僅能變身氣質美女、帥氣男子，甚至還能變成羊駝，讓毫不知情的唐奇（檀健次 飾）陷入一場荒謬又浪漫的愛情。
由《步步驚心》、《長相思》原著作者桐華擔任總編劇，《濾鏡》跳脫傳統現偶劇的套路，每次變身都能帶來意想不到的笑點。尤其檀健次一本正經地演出各種荒唐情節，真的讓人笑到停不下來！劇中更探討容貌焦慮、外貌歧視及自我認同等議題，讓觀眾重新思考，究竟是什麼讓一個人值得被愛？
好看到不用快轉的現偶陸劇5：《玫瑰的故事》（2024）
主演：劉亦菲、佟大為、林更新、彭冠英、霍建華、林一
豆瓣評分：7.4分
一部戲集結四大男神，劉亦菲到底要選誰？《玫瑰的故事》改編自亦舒同名小說，講述擁有藝術天分的黃亦玫（劉亦菲 飾），在人生不同階段遇見四個截然不同的男人，經歷轟轟烈烈的初戀、令人窒息的婚姻、刻骨銘心的靈魂伴侶，以及充滿新鮮感的姐弟戀，逐漸找回自己真正想要的人生。
每段感情都有不同的看點，尤其林更新飾演的方協文，婚前婚後判若兩人的模樣，更讓不少女性觀眾看得拳頭都硬了！劇中關於婚姻、控制慾、女性獨立的議題也引發許多討論。加上劉亦菲每次出場都美得令人移不開視線，讓人一邊欣賞造型，一邊重新審視自己的愛情觀。
好看到不用快轉的現偶陸劇6：《謝謝你溫暖我》（2024）
主演：林一、李蘭迪
豆瓣評分：7.8分
還沒走出《折月亮》的劇迷，不妨回頭看看林一這部高口碑代表作！《謝謝你溫暖我》翻拍自日本電視劇《我存在的時間》，講述大學生林拓（林一 飾）與安知雀（李蘭迪 飾）在畢業求職期間相識相戀，正當兩人滿懷期待地規劃未來時，林拓卻被診斷出罹患漸凍症，一場突如其來的疾病，徹底打亂原本幸福的人生。
全劇僅24集，沒有刻意安排第三者或狗血的感情糾葛，將故事重心放在疾病、陪伴與生命價值上。林一也突破以往校園男神的形象，挑戰身體機能逐漸退化的角色，與李蘭迪真摯的情感互動，看得人又甜又心疼。尤其當曾經可以輕易做到的事情，逐漸變成難以完成的心願，更讓人感受到平凡日常有多珍貴。
好看到不用快轉的現偶陸劇7：《春色寄情人》（2024）
主演：李現、周雨彤
豆瓣評分：7.9分
成年人的戀愛真的太好嗑了！《春色寄情人》改編自舍目斯的小說《情人》，講述年少時因車禍而失去右小腿的莊潔（周雨彤 飾），憑藉努力成為獨立自主的職場女性，回到家鄉後，意外與高中同學、如今擔任遺體整容師的陳麥冬（李現 飾）重逢，兩個在人生中各自經歷過傷痛的人，逐漸成為彼此的依靠。
李現與周雨彤將成年男女之間的試探、曖昧與慾望演繹得相當自然，尤其女主角勇敢追愛的模樣，更讓人忍不住露出姨母笑。全劇僅21集，除了令人心動的愛情戲，也透過小鎮生活探討生死、親情與人生選擇，故事雖然走療癒路線，情感卻十分飽滿，屬於看完大結局還會想念劇中人物的作品。