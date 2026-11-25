2026-11-25 08:58 女子漾／編輯張念慈
9部好看到不用快轉的陸劇！《逐玉》、《九重紫》一追淪陷 、《成何體統》笑翻
追陸劇最怕遇到明明只有20集的故事，硬是拖成40集，男女主角一個誤會還能吵上好幾集！真正好看的陸劇，總能讓人不知不覺追到凌晨，甚至連片頭片尾都捨不得跳過。
這次整理2024年至2026年9部兼具劇情、口碑與追劇爽度的陸劇，無論是女主角智商在線的復仇爽劇、反套路古裝愛情劇，還是讓人猜不到下一步的燒腦懸疑劇，都值得加入追劇收藏清單！
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好看到不用快轉的陸劇推薦1：《成何體統》
主演：王楚然、丞磊
豆瓣評分：7.3分
如果已經看膩女主角穿越古代、靠現代知識征服霸道男主角的故事，那一定要看看《成何體統》！王楚然飾演的現代上班族意外穿進小說，成為下場淒慘的妖妃庾晚音，沒想到當朝暴君夏侯澹（丞磊 飾）居然也是穿越者！兩人為了活命決定組隊，聯手對抗原本的小說劇情。
這部最有趣的地方，就是男女主角第一集便認出彼此的穿越者身分，完全不用浪費時間猜來猜去。上一秒還在宮廷鬥智，下一秒就冒出現代人的搞笑對話，反套路的劇情兼具笑點、權謀與愛情，讓人很難猜到接下來會發生什麼事。
好看到不用快轉的陸劇推薦2：《今天是太陽雨》
主演：楊超越、董思成
豆瓣評分：8.0分
誰說青春校園劇只能靠撒糖吸引觀眾？《今天是太陽雨》由擅長拍攝青春愛情劇的導演貓的樹執導，講述為了籌措母親醫藥費而努力打工的鄭雨（楊超越 飾），遇上因哥哥離世而封閉內心的生物系學霸陳硯周（董思成 飾），兩人因競爭獎學金產生交集，逐漸走進彼此的世界。
全劇24集，除了令人心動的曖昧情節，也描繪原生家庭、失去親人的傷痛與人生困境。男女主角的感情建立在日常相處與互相理解之上，沒有過度浮誇的霸總橋段，細膩的情感刻畫反而更容易讓人代入，是近期值得收藏的高口碑現偶陸劇。
好看到不用快轉的陸劇推薦3：《逐玉》
主演：田曦薇、張凌赫
《逐玉》絕對是2026年不能錯過的古裝愛情劇！改編自團子來襲的同名小說，講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在父母雙亡後，為了保住家產、照顧年幼妹妹，意外救下身負重傷、隱瞞真實身分的武安侯謝征（張凌赫 飾），兩人各有所求，索性假結婚，沒想到這段交易婚姻竟逐漸變成真感情。
《逐玉》最讓人上癮的地方，就是男女主角的人設足夠有魅力。樊長玉力氣大、性格直爽，遇到麻煩直接拿起殺豬刀解決；謝征明明是戰功赫赫的侯爺，卻在妻子面前上演反差感十足的「柔弱贅婿」。兩人的日常互動自然又好笑，隨著身世之謎、朝堂權謀及戰場情節逐漸展開，故事也愈來愈有張力，既有市井生活的煙火氣，又有亂世愛情的宿命感，讓人一集接著一集追！
好看到不用快轉的陸劇推薦4：《書卷一夢》
主演：李一桐、劉宇寧
豆瓣評分：7.1分
第一集女主角就反覆死了好幾次，這到底是什麼奇葩劇情？《書卷一夢》講述十八線女演員宋小魚（李一桐 飾）意外穿進古裝劇本，成為注定被男主角利用、最終下場悲慘的宋一夢。為了保住小命，她想盡辦法遠離皇子南珩（劉宇寧 飾），偏偏每次試圖改變命運，都會被劇本強制拉回原來的故事線。
《書卷一夢》堪稱古裝偶像劇的吐槽大會，平常讓觀眾忍不住翻白眼的老套橋段，在這部劇裡通通變成笑點。除了搞笑的穿書設定，後續還加入人物覺醒、權謀爭鬥等情節，讓觀眾在嗑糖之餘，也忍不住好奇男女主角究竟能不能擺脫劇本安排的命運。
好看到不用快轉的陸劇推薦5：《藏海傳》
主演：肖戰、張婧儀
豆瓣評分：7.1分（開分）
喜歡復仇、權謀、燒腦劇情的觀眾，千萬別錯過肖戰主演的《藏海傳》！故事講述幼年目睹家族慘遭滅門的稚奴，經過十年苦學，化名藏海重返京城，憑藉堪輿、營造等專業知識接近仇人，一步步查出當年滅門慘案背後的真相。
《藏海傳》最精彩的就是看男主角如何在危機四伏的環境中佈局，每個人物都可能另有盤算，每一個看似不起眼的細節，也可能是後續揭開真相的關鍵。肖戰一改過往的偶像劇形象，演出心思深沉、善於隱忍的復仇者，喜歡看角色鬥智的劇迷，很容易一頭栽進去。
好看到不用快轉的陸劇推薦6：《折腰》
主演：宋祖兒、劉宇寧
先婚後愛的古裝劇這麼多，《折腰》依然有它令人上癮的魅力！故事講述肩負家族使命的小喬（宋祖兒 飾），為了維繫家族利益，嫁給與自己家族有著血海深仇的亂世梟雄魏劭（劉宇寧 飾），兩人明明是夫妻，卻必須時時防備對方。
比起動不動就靠第三者製造誤會的愛情劇，《折腰》的情感拉扯來自家族仇恨與政治立場。小喬有勇有謀，魏劭則一邊提醒自己不能愛上仇家之女，一邊又忍不住為妻子心動，看著原本冷酷的男人逐漸變成寵妻狂魔，實在太有反差萌。
好看到不用快轉的陸劇推薦7：《九重紫》
主演：孟子義、李昀銳
豆瓣評分：7.8分
《九重紫》絕對是近年重生復仇陸劇中值得推薦的一部！孟子義飾演的竇昭，上一世歷經婚姻背叛與家族算計，重活一世後，她決心改寫自己的命運，並與身負家族秘密的少年將軍宋墨（李昀銳 飾）相識，兩人在各自的困境中攜手破局。
女主角不會明知是陷阱還傻傻往裡跳，男主角也有自己的事業與人生目標，兩人的感情建立在互相信任與欣賞之上。加上導演曾慶杰擅長營造唯美畫面，讓宅鬥、權謀與愛情戲都有各自的魅力，難怪播出後成功讓孟子義、李昀銳的人氣再創高峰。
好看到不用快轉的陸劇推薦8：《永夜星河》
主演：虞書欣、丁禹兮
豆瓣評分：7.5分
如果想找一部可以放鬆心情、又不會覺得劇情太無聊的陸劇，《永夜星河》絕對值得收藏！虞書欣飾演的凌妙妙意外穿進小說《捉妖》，成為原本人人討厭的惡毒女配角林虞，為了回到現實世界，她必須完成系統任務，其中最困難的挑戰，竟然是攻略性格陰晴不定的黑蓮花少年慕聲（丁禹兮 飾）。
劇情結合穿書、遊戲任務、捉妖冒險與愛情元素，男女主角的互動又甜又好笑。隨著冒險展開，角色背後的故事也逐漸揭曉，原本看似輕鬆搞笑的設定，竟然藏著不少令人鼻酸的情感伏筆。
好看到不用快轉的陸劇推薦9：《蘭香如故》
主演：譚松韻、劉學義
豆瓣評分：7.5分
喜歡《九重紫》、《墨雨雲間》這類大女主逆襲劇的觀眾，千萬別錯過《蘭香如故》！譚松韻飾演的沈嘉蘭原本是出身顯赫的世家千金，卻因家族蒙冤慘遭滅門，死裡逃生的她頂替亡故少女「許蘭香」的身分，進入前未婚夫林錦岐（劉學義 飾）的家中成為三等丫鬟，憑藉智慧與膽識，在危機四伏的深宅大院中一步步翻身。
《蘭香如故》最令人上癮的地方，就是女主角幾乎每集都在面臨新的生存危機，上一集才逃過算計，下一集又掉進新的陷阱，讓觀眾忍不住替她捏一把冷汗。除了精彩的宅鬥情節，劇中的女性群像也相當有看頭，尤其李夢飾演的趙星棠，瘋狂又充滿矛盾的性格，意外圈粉不少觀眾。就連配角的故事線都讓人捨不得快轉，古裝質感、演技與劇情張力兼具，堪稱2026年值得二刷的古裝陸劇！