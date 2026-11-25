2026-11-25 08:22 女子漾／編輯張念慈
2026年5部「期待越高、失望越大」陸劇！《難哄》姐妹作《折月亮》翻車 這部等9年更慘
原本以為是下一部爆款陸劇，沒想到追著追著，竟然連打開下一集的動力都沒有了！由林一、盧昱曉主演的《折月亮》近日迎來大結局，身為《偷偷藏不住》、《難哄》的姊妹作，開播前備受期待，收官後豆瓣開分卻僅有4.7分，劇情節奏、原著改編及男女主角CP感都成為網友熱議的焦點。
其實2026年有不少陸劇坐擁人氣演員、熱門小說IP，甚至光靠拍攝路透照就圈粉無數，正式播出後卻讓觀眾大失所望。以下整理5部開播前呼聲極高，播出後卻陷入口碑爭議的陸劇，究竟是哪個環節出了問題？
文章目錄
1.《折月亮》林一、盧昱曉：雙向暗戀少了心動感
未播先紅原因：竹已人氣小說改編、《難哄》姊妹作
繼《偷偷藏不住》、《難哄》掀起現偶陸劇熱潮後，同為竹已筆下「南蕪三部曲」的《折月亮》，自然成為原著粉絲的必追清單。加上林一自帶校園男神氣質，盧昱曉則憑藉《雲之羽》、《五福臨門》累積不少人氣，兩人搭檔演繹社恐少女與理工天才的愛情故事，開播前就被看好有望成為新一代甜寵劇代表作。
播出後負評原因：感情線拖沓、原著改編引發不滿
原著最讓書迷心動的地方，就是兩人藏在細節裡的暗戀心思，劇版卻被部分書迷認為過度強調女主角的單向追求，削弱了原本的雙向奔赴感。全劇27集，前10集的感情進展又相當緩慢，讓不少觀眾逐漸失去耐心。
此外，林一在《折月亮》收官之際發文分享拍攝心得，坦言自己「一開始不喜歡盧昱曉」，意外引發網友熱議。他解釋，因為兩人個性都比較慢熱、不擅長社交，讓他彷彿在盧昱曉身上看見自己不喜歡的一面，直到拍攝期間逐漸熟悉，才慢慢改變對她的印象。
不過，這番言論仍被部分網友批評情商太低，認為公開談論合作女演員時應顧及對方感受，也讓原本就飽受劇情與改編爭議的《折月亮》，在收官之際再度掀起負面討論，豆瓣開分僅獲4.7分。
2.《這一秒過火》張凌赫、王楚然：路透比正片還好嗑？
未播先紅原因：高顏值CP、民國禁忌虐戀
張凌赫與王楚然這對高顏值組合，在拍攝《這一秒過火》期間就屢屢因路透照登上熱搜。軍閥少爺搭配民國美人，加上昔日戀人重逢後竟成為自己大嫂的禁忌設定，光是人物關係就讓人忍不住想追。
該劇改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，坐擁虐戀小說的粉絲基礎，也讓不少觀眾期待能重現經典民國愛情劇的魅力。
播出後負評原因：拍攝質感不如預期、狗血劇情缺乏張力
沒想到正式播出後，部分觀眾反而覺得路透照更有氛圍感！劇中的打光、拍攝角度及鏡頭呈現受到批評，原本極具戲劇張力的禁忌虐戀，也因劇情安排瑣碎，未能充分展現人物之間的情感拉扯。
儘管劇集仍有亮眼的商業表現，豆瓣評分卻落在5分左右，成為高人氣與口碑不成正比的代表作品。
3.《白日提燈》迪麗熱巴、陳飛宇：674萬人預約，CP感卻遭質疑
未播先紅原因：人氣仙俠IP、女強男強的人鬼戀設定
迪麗熱巴與陳飛宇主演的《白日提燈》，改編自黎青燃同名小說，講述活了400年的鬼王賀思慕，遇見年輕將軍段胥，因五感契約而展開一段跨越生死的愛情故事。
不同於常見的仙俠劇設定，女主角擁有強大的實力，男主角則是心思縝密的少年將軍，加上華麗服裝、東方奇幻美學，開播前預約人數更突破674萬，一度被視為《逐玉》之後的下一部熱門古裝劇。
播出後負評原因：男女主角CP感兩極、演技引發爭議
原本最令人期待的人鬼禁忌戀，卻成為開播後最大的討論焦點。部分觀眾認為迪麗熱巴與陳飛宇之間缺乏曖昧感，陳飛宇的角色詮釋也未能完全展現原著少年將軍的魅力。
不過，《白日提燈》並非一面倒的負評，奇幻世界觀、特效及原著還原度仍獲得部分劇迷肯定，豆瓣評分曾達6.7分，較適合歸類為期待值與實際口碑存在落差的作品。
4.《翹楚》陳都靈、周翊然：說好的大女主復仇劇呢？
未播先紅原因：陳都靈《雁回時》爆紅後再戰重生復仇劇
陳都靈憑藉《雁回時》成功打開大女主戲路，這次搭檔《當我飛奔向你》人氣男星周翊然，演出改編自希行小說《楚后》的古裝權謀劇《翹楚》，主打重生復仇、女性成長及強強聯手的愛情故事，光是題材就相當符合近年陸劇迷的口味。
《翹楚》開播後更一舉登上Netflix台灣節目排行榜冠軍，優酷站內熱度迅速突破8500，原本被看好有機會成為年度古裝爆款。
播出後負評原因：大女主光環遭削弱、權謀劇情漏洞百出
原著最吸引人的地方，就是女主角憑藉智慧與膽識扭轉命運，在朝堂上與各方勢力鬥智。然而劇版被部分書迷批評，將原本屬於女主角的精彩橋段轉移給男主角，削弱了大女主劇的特色。
此外，朝堂鬥爭缺乏說服力、人物行為不合邏輯、部分情節推進過於草率，也讓原本期待高智商權謀戲的觀眾大失所望。即使陳都靈的古裝扮相與演技仍獲得肯定，也難以挽救整體口碑，豆瓣評分最終僅有4.9分。
5.《冰湖重生》李昀銳、黃楊鈿甜：等了9年的《楚喬傳》續作讓人失望
未播先紅原因：《楚喬傳》經典IP、冰湖結局終於有下文
還記得2017年《楚喬傳》大結局，林更新飾演的宇文玥沉入冰湖，讓無數劇迷至今念念不忘嗎？這一沉，竟然讓觀眾足足等了9年！
作為延續《楚喬傳》故事的作品，《冰湖重生》找來憑藉《九重紫》走紅的李昀銳，搭檔新生代女星黃楊鈿甜，不少觀眾抱著彌補當年追劇遺憾的心情，期待終於能看到故事後續發展。
播出後負評原因：換角難以超越經典、劇情與製作品質受到批評
經典作品最難跨越的一道門檻，就是觀眾心中早已有了無可取代的角色形象。趙麗穎、林更新當年塑造的角色太過深入人心，新版演員自然免不了被拿來比較。
除了選角與CP感受到質疑，劇情敘事、人物塑造及整體製作品質也未能滿足老劇迷的期待。最終《冰湖重生》豆瓣評分僅2.9分，讓不少等待多年的觀眾感嘆，原本想彌補遺憾，沒想到又多了一個遺憾。