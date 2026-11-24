2026-11-24 20:19 女子漾／編輯周意軒
蔡瑞雪閃婚！4對明星浪漫愛情故事，賈靜雯一次約跑牽起一家五口
「北一女神」蔡瑞雪11月24日無預警宣布結婚，曬出與大7歲醫師老公的甜蜜合照。原本以為是閃婚，沒想到兩人的故事早在10年前就埋下伏筆，牽線的還是現在的婆婆！回顧演藝圈幾段讓人印象深刻的愛情，大S與具俊曄靠一通電話重逢，季芹和王仁甫帶著一雙兒女辦婚禮，賈靜雯與修杰楷則把第一次相約跑步的甜蜜，寫進一家五口的日常。
蔡瑞雪與醫師老公｜婆婆傳來一則新聞，十年後真的成了一家人
蔡瑞雪與老公的緣分，竟然是婆婆先發現的！她透露，10年前，男方媽媽看見蔡瑞雪的新聞，特地轉傳給兒子，鼓勵他去認識這個女生。他起初覺得「不可能」，後來還是透過臉書主動聯繫。直到近期兩人聊得更深入，才發現彼此有好多話題接得上，也越來越確定想一起過日子。
蔡瑞雪形容老公真誠、善良又體貼，也分享他主動取消追蹤原先關注的女性IG帳號，並把社群帳號密碼告訴她，這份坦白讓她感到安心。兩人已於10月登記，預計2027年辦婚禮，今年12月則會先飛芬蘭度蜜月、過聖誕。當初只是媽媽轉傳來的一則新聞，如今兩人已經在安排婚後的第一個聖誕節。
大S與具俊曄｜20多年前的電話號碼，竟然還打得通
有些人換了手機，連幾年前的聯絡人都找不到。具俊曄卻在得知大S離婚後，翻出20多年前留下的電話號碼，試著打過去。大S沒有換號碼，久違的兩人第一次通話就從半夜聊到天亮，之後又開始視訊。那通本來沒抱多少期待的電話，就這樣讓兩人重新走進彼此的生活。
當時正值疫情，兩人想見面卻碰上邊境管制，具俊曄索性開口求婚。2022年2月8日，兩人在韓國登記結婚，3月公開喜訊，同月也完成台灣的結婚登記。回頭看這段緣分，最像偶像劇的一幕，還是他按下撥出鍵後，電話那頭真的傳來了熟悉的聲音。
王仁甫與季芹｜低調相戀多年，終於牽著一雙兒女走進婚禮
5566走紅時，王仁甫和季芹連談戀愛都得小心翼翼。當時經紀公司顧慮王仁甫的偶像形象，兩人的戀情低調了好幾年。直到2006年，季芹懷孕的消息傳開，王仁甫才在女兒即將出生前公開證實自己要當爸爸了。當年反對公開孕事的經紀人孫德榮，後來談起這段往事，也已大方祝福兩人。
女兒樂樂出生後，兩人登記結婚，等到補辦婚禮時，家裡已經多了一個兒子。夫妻倆先在關島舉辦婚禮，後來又選在情人節於台北宴客，取兩人名字的諧音，把這一天叫作「芹仁節」。曾經連交往都得低調的兩個人，這回終於能大方牽手，還有一雙兒女在場，看著爸媽接受親友祝福。
賈靜雯與修杰楷｜一次約跑記了好多年，婚禮有三個女兒作伴
修杰楷曾分享，第一次約賈靜雯跑步的情景，過了多年還記得很清楚。他覺得兩個人能一起跑步，本身就是一件很美好的事。兩人2015年登記結婚，等到2018年才在峇里島補辦婚禮。這時咘咘、波妞都已出生，也能和姊姊梧桐妹一起出席。
婚禮當天，賈靜雯與修杰楷在親友和三個女兒的見證下交換戒指。等待三年才拍下的婚禮合照裡，剛好有了全家五口。多年後，修杰楷記得的依然是第一次一起跑步的光景，婚禮上的白紗和海景很美，那段兩個人並肩跑過的路，也有自己的浪漫。