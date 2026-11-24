2026-11-24 16:39 女子漾／編輯金柔葳
蔡瑞雪宣布結婚！30歲北一女神升格人妻，帥氣醫師老公身分曝光
恭喜蔡瑞雪！有著「北一女神」封號的30歲女星蔡瑞雪，今（24日）無預警在IG分享多張婚後生活照，甜蜜宣布結婚喜訊！照片中，她與老公親吻、擁抱，還抱著毛小孩一起自拍，幸福模樣讓粉絲又驚又喜。蔡瑞雪也透露，兩人早在今年10月就已低調登記結婚，而老公是一名大她7歲的醫美醫師，更令人意外的是，這段緣分竟然早在10年前就已悄悄埋下！
蔡瑞雪無預警宣布結婚，親曬婚後甜蜜日常
蔡瑞雪今日在IG以「婚後日記」為題，一口氣分享15張照片及影片，記錄與另一半的甜蜜日常，背景音樂更選用Christina Perri的經典情歌〈A Thousand Years〉，浪漫氛圍十足。
照片中，蔡瑞雪與老公在高樓露台甜蜜接吻，也曬出兩人穿著黑白情侶裝的自拍照，還有夫妻倆抱著毛小孩的溫馨畫面。由於消息來得突然，不少網友第一時間還以為是在拍攝新作品，蔡瑞雪隨後也透過IG限時動態證實自己真的結婚了，並感謝大家的祝福。
蔡瑞雪老公是誰？大7歲帥氣醫美醫師
隨著結婚喜訊曝光，蔡瑞雪老公的身分也成為網友關注焦點。男方英文名為Nick Tsai，是一名醫美醫師，擁有9年醫學美容臨床經驗，專長包含唇部美學、臥蠶及全臉精緻化等項目。男方也大方轉發蔡瑞雪的婚後日記，甜蜜寫下「往後的日子，請多指教」，夫妻倆隔空放閃，讓不少粉絲直呼太甜了！
10年前就認識！婆婆竟是兩人愛情神助攻
蔡瑞雪與老公的緣分宛如偶像劇情節！原來早在10年前，男方媽媽就曾看到蔡瑞雪的相關新聞，對她留下好印象，還鼓勵兒子主動認識她，兩人因此透過臉書取得聯繫。當時兩人並未立即發展成戀人，直到後來有了更深入相處的機會，才發現彼此相當契合，進而決定攜手步入婚姻。沒想到10年前因媽媽牽起的緣分，如今真的讓兩人成為一家人。
10月低調登記結婚，12月將飛芬蘭度蜜月
蔡瑞雪也透露，夫妻倆早在今年10月就已完成結婚登記，直到今日才正式向粉絲分享喜訊。至於外界好奇是否雙喜臨門，她也表示目前尚未懷孕，預計明年才會舉辦婚禮。此外，兩人已規劃12月前往芬蘭度蜜月，一起度過婚後第一個聖誕節，為新婚生活留下浪漫回憶。
30歲蔡瑞雪升格人妻，迎接人生新篇章
蔡瑞雪早年因清新甜美的外型獲得「北一女神」封號，曾赴韓參加偶像選秀節目《偶像學校》，後來也跨足戲劇、電影及時尚領域，累積不少粉絲。如今30歲的她迎來人生新階段，以一張張甜蜜的生活照片與大家分享結婚喜訊，貼文也瞬間湧入大批粉絲祝福。
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