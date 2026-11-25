2026-11-25 15:30 睿忒
戀愛使人愉悅！Rita Ora 為《盲婚試愛》創作的〈Joy〉使人上癮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Rita Ora 為《盲婚試愛：英國篇》第二季創作單曲〈Joy〉
- 重點二：歌曲以福音感流行舞曲呈現，強調愛情帶來的喜悅。
- 重點三：雖作品不斷發行，但近年商業成績平平，新專輯仍未有消息。
Hi there，今天想來說說Rita Ora在去年發行的單曲〈Joy〉(2025)，原先想要等看看這首歌會不會拍攝 MV，結果一等就過去了好久的時間，最終也沒有 MV 的計畫，從頭到尾就只有一首單曲，並且在視覺上也只是丟出了一張照片而已，但我真的太喜歡這首歌了，所以還是想來分享一下。首先要知道〈Joy〉這首歌，是 Rita 和英國電視與廣播公司CPL Productions及Netflix推出的節目《Love Is Blind: UK (盲婚試愛：英國篇)》第二季合作而產生，因此歌曲中充滿了對於愛的喜悅。
據說這齣《盲婚試愛：英國篇》在規劃第二季、找上 Rita 商談合作時，Rita 很爽快地就答應了這次合作，因為他本身就是這齣實境節目的忠實觀眾，所以他當然很樂意地位節目創作歌曲。因為節目的性質是在促使節目的來賓產生戀愛氛圍，進而獲得墜入愛河的機會，所以在〈Joy〉也特別往這個方向去描繪，Rita 運用了帶有福音元素的流行舞曲去呈現，效果也確實非常不錯。
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如果是第一次聽完這首歌，或許會直接被不斷出現的「bring me joy.」給洗腦，而這正好也是 Rita 想要強調的重點，在愛情當中能夠帶給自己什麼？當然是無窮無盡的快樂了，這點也緊緊地貼合著所合作的節目主旨，並且我想這對於 Rita 來說也是很輕鬆就能完成的描寫，畢竟他也曾寫出了像是〈Your Song〉(2017) 這樣纏綿的曲子，所以描繪愛情來說他應該能夠輕鬆勝任，何況是這樣促進愛情發展的主題。
而在這首歌當中 Rita 的聲音沒有特別做出什麼改變，或許因為是和實境節目合作，秉著是衝著歌手身份才提出的邀約，所以他運用了最舒適、最為人熟悉的唱法，在這樣一首直接又淺白的流行舞曲中他可謂是如魚得水，因他本就很擅長演繹這類歌曲，再加上他富有厚度的獨特嗓音，詮釋起來特別真的有感覺。
除了這首和《盲婚試愛：英國篇》合作的〈Joy〉，Rita Ora 這六年其實一直有發行新作品，但在商業成績上似乎都普普通通、沒有太好；距離上一張專輯《You & I》(2023) 已經是近三年前的事情了，本來謠傳他今年將推出新專輯《HEADRUSH》，但今年都快過完了也還沒有消息。希望在沉寂了一陣子之後的打磨，Rita 可以再藉著獨特的聲線獲得關注！像〈Joy〉這樣充滿活力的歌曲，由他來詮釋真的很不錯啊！
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🎧〈Joy〉官方收聽連結：ritaora.lnk.to/Joy
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精華 FAQ
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〈Joy〉是 Rita Ora 與 Netflix 及 CPL Productions 合作，為《Love Is Blind: UK（盲婚試愛：英國篇）》第二季打造的單曲，主題聚焦在節目所強調的戀愛氛圍與愛情喜悅。
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歌曲採用帶有福音元素的流行舞曲風格，副歌反覆強調「bring me joy」，直接傳達愛情能帶來快樂的概念，和實境節目促成戀愛的主旨相當契合。
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文章認為 Rita Ora 近 6 年持續發歌，但商業成績普通，距離《You & I》(2023) 已近 3 年，新專輯《HEADRUSH》也仍未見消息，因此期待她未來能再以獨特嗓音回到焦點。
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