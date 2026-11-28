AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣海纜若大規模中斷，對外通訊與金融雲端服務將受衝擊。

台灣海纜若大規模中斷，對外通訊與金融雲端服務將受衝擊。 重點二： 現有衛星備援可支撐關鍵通訊，但容量遠不及海底光纜。

現有衛星備援可支撐關鍵通訊，但容量遠不及海底光纜。 重點三：Starlink直連手機與法規鬆綁，為未來備援帶來新可能。

115/3/21那天，我在《馬一峰》的YT 頻道看到他在3/19發布的「台灣15條海底電纜一夜全斷網路癱瘓金融停擺軍事斷聯；你的手機變磚頭全島撐不過72小時」這部影片。

老實說，有點震驚，也有點不安。

我們生活的這座島嶼，其實一直被放在很敏感的位置上。

如果那樣的情境真的發生，我們能怎麼應對？

後來，在臉書上看見李博祥的貼文「【手機沒有訊號的地方，人類已經在用衛星打電話】—— SpaceX 用 650 顆衛星，正在重寫通訊基礎設施」後，更加驚訝了：原來並不是沒有解決的辦法，好像可以稍微放心一點？

於是我又找到這則貼文的源頭：《Farzad》的YT 頻道「SpaceX Unveils Insane New Product」。

整理之後寫下這篇文章，當作自己的學習紀錄，也分享給你。

不過，從3月看到影片到11月重新整理及查核這篇文章，這段期間，衛星通訊技術及台灣的相關法規都有了新的進展。

▋凌晨兩點，世界還在睡，戰場已經開始

想像一個極端的情境。

凌晨兩點，整座島嶼沉在黑夜裡。

假設台灣所有的國際海底電纜在短時間內相繼中斷，對外通訊受到嚴重影響。

沒有聲音，沒有火光。

早上七點，你起床。

手機訊號滿格。

你點開平常使用的通訊軟體，卡住；重新整理，還是卡住。

部分銀行 App 無法使用，跨境交易受到影響，依賴境外伺服器的雲端文件也可能無法同步。

你站在原地，什麼都沒變。

但許多原本暢通的對外通道，突然關上了。

那種感覺有點不真實。

世界還在運作，但你與世界的聯繫受到了限制。

當然，國際海纜全面中斷，並不等於全台灣的網路及電話都會失效。

只要國內的通訊骨幹、基地台及相關系統仍然正常運作，國內電話、簡訊、部分網站及金融服務，仍有可能繼續使用。

真正受到嚴重影響的，是那些高度依賴境外伺服器、雲端服務及跨境資料傳輸的系統。

▋我們以為的「無線世界」，其實重得驚人

很多人以為，網路是飄在空中的。

Wi-Fi、5G、雲端，好像一切都很輕。

但現實剛好相反。

全球絕大多數的洲際及跨境數據流量，都是透過海底光纜傳輸的。那些你每天用來傳訊息、看影片、做交易的跨境資料，有很大一部分是在幾千公尺深的海底，用光纖在跑。

根據數位發展部公布的資料，目前台灣共有15條國際通訊海纜與10條國內通訊海纜，這些就是我們連接世界及維持離島通訊的數位氧氣管。

問題在於，它們比我們想像中的還要細。

部分深海光纜的直徑可以細到約17公釐，差不多就是一根家用水管。不過，靠近陸地的海纜通常會增加鎧裝及其他保護措施，直徑也會比較大。

就這麼一條看似不起眼的電纜，整個海纜系統的設計傳輸容量卻可以達到每秒數十 Tbps（太比特），甚至更高。

然而，船錨、漁撈活動、地震及其他因素，都可能造成海纜受損。

根據數位發展部2025年9月2日的說明，當時台灣14條國際海纜中，有3條發生障礙等待修復，10條國內海纜則均正常運作。

所幸，受影響的通訊服務仍可透過替代路由維持運作。

海纜障礙可能來自自然災害、設備劣化或人為因素，至於是否涉及蓄意破壞，仍須依個別事件的調查結果判斷。

但無論是意外還是蓄意破壞，海底電纜受到損害的風險確實存在。

有些風險，平常未必會反映在價格上；但一旦發生，就可能影響資產價值。

站在不動產的角度來看，我認為這類基礎設施的穩定性，值得納入未來的區位評估。

過去我們談生活機能、交通便利。

接下來，或許還會多一個問題：這個區域，在極端情況下，能不能維持基本連線能力。

如果用更實際的方式來看，未來在評估一個地點時，可能可以多想幾個問題：這個區域的網路來源是否單一？是否有替代連線方式？商業活動對外依賴程度高不高？

尤其對於高度依賴網路的企業而言，這些條件都有可能影響營運成本及區位選擇。

▋備援？你以為是備胎，現實更像單線小路

我們平常其實很依賴網路。

但很少有人真的想過：如果它整個消失，會發生什麼事。

有人會說：我們有衛星。

聽起來很安心。

目前台灣確實已經建置衛星通訊備援系統。

數位發展部原先規劃了773個衛星通訊備援點位，其中700個為國內非同步軌道衛星終端設備站點，另外還包括70個基地台衛星後傳鏈路站點及3個國外站點。

根據數位發展部2026年的公開資料，目前政府維運的非同步衛星應變網路包含196個關鍵站點，採用的系統包括SES中軌衛星及OneWeb低軌衛星，主要用於政府指揮體系的緊急通訊備援。

不過，有了衛星備援，究竟能承接多少通訊需求？

把海纜想像成八線道高速公路，當它突然中斷，原本透過這條高速公路傳輸的資料，有多少能夠轉往衛星？

相較於海纜龐大的傳輸容量，現階段的衛星備援更像是一條鄉間小路。

車一擠上去，很快就可能塞滿。

而且，在緊急情況下，有限的通訊資源還必須考量政府指揮、救災及關鍵基礎設施的運作需求。

這很合理。

那一般人呢？

即使有衛星備援，也未必能夠維持平常的網路使用習慣。

想像一個畫面：你在餐廳結帳，刷卡三次都失敗；後面的人開始不耐煩；店員看著你，也不知道該怎麼辦。

如果問題出在交易所依賴的網路服務中斷，即使換一台刷卡機，也未必能夠解決問題。

當然，國內金融服務能否繼續運作，還要視各家金融機構的系統架構及備援能力而定，不能直接認定所有銀行及支付服務都會停擺。

對多數人來說，這可能只是一次結帳卡住。

但如果時間拉長，影響會開始往更深的地方滲透。

辦公室無法連接境外系統，遠端工作中斷，部分企業的營運受到影響。

如果只是單純的訊號不良，我們可以換個訊號好的地方再作業，就像電梯或地下室的手機收訊不好，我們可以站到馬路邊上接聽電話；但如果是系統層級的問題，換個地方也未必有用。

對於高度依賴網路的企業來說，這就可能影響到一個地點的使用價值。

時間一拉長，問題也可能開始擴散。

金融交易延遲、跨境支付受阻、供應鏈資訊中斷、企業營運受到影響。

至於影片中提到的「全島撐不過72小時」，目前並沒有找到足以支持這個明確時限的官方評估或研究資料，因此仍應視為一種極端情境的推演。

網路平常看不見。出問題的時候，才知道它有多重。

對一般人來說，網路品質可能只是網速快慢、使用方便與否的差別。

但對企業客戶、投資人來說，還涉及營運能不能持續。

一旦出現長時間的通訊中斷，也可能進一步影響市場信心與資產配置。

▋有一條路存在，門也開始打開了

如果你有關注國際局勢，應該聽過 SpaceX。

還有它的衛星網路系統 Starlink。

這套系統在烏克蘭戰場及多起天然災害的應變過程中，都曾被用來提供通訊服務。

在具備電力、終端設備及相關網路服務條件的情況下，即使部分地面通訊設施受損，仍有機會透過衛星維持基本通訊。

更關鍵的是一項正在發展的技術：Direct to Cell。

意思是，符合相容條件的一般手機，不用改裝，也不需要額外加裝專用硬體，就可以直接連上衛星。

SpaceX公布的第一代Starlink Mobile衛星星座，已部署650顆具備手機直連功能的衛星。

這650顆衛星，指的是提供手機直連服務的衛星，並非整個Starlink衛星星座的總數。

根據SpaceX公布的資料，目前相關服務已涵蓋訊息、語音、視訊及數據傳輸等功能，但實際能使用哪些服務，仍取決於手機型號、頻段、合作電信業者、服務地區及使用環境。

即使附近沒有可用的地面基地台，手機也有機會透過衛星維持通訊。

不過，手機直連衛星仍然涉及地面閘道站、電信核心網路、用戶認證及其他基礎設施，能否在國際海纜全面中斷的情況下維持服務，還要視整套通訊系統的配置而定。

至於台灣呢？

今年3月時，台灣電信業的外資持股限制，仍是Starlink進入台灣市場的重要障礙之一。

不過，在重新整理這篇文章時，相關法規已經有了新的進展。

2026年7月21日，立法院三讀通過《電信管理法》修正案，允許以衛星通信技術設置公眾電信網路的業者，在經過主管機關審查及核准後，不受原有的外資持股比例及董事長國籍限制。

這項修法為國際衛星通訊業者進入台灣市場提供了更多可能性。

當然，修法通過也不代表Starlink就一定會進入台灣。後續仍涉及國家安全、網路安全、頻譜使用、營運許可及商業合作等條件。

截至2026年11月24日，本次查核尚未取得Starlink已在台灣獲得營運許可或正式提供商用服務的官方確認。

如果未來衛星通訊服務更加普及，建築物是否具備設置衛星通訊設備的條件、是否有不同的實體網路進線路徑，以及是否具備備援電力，或許也會成為部分企業選擇營業據點時的考量。

畢竟，即使申請了兩家不同電信業者的網路服務，如果它們共用相同的實體管線，一旦管線受損，兩套服務仍有可能同時中斷。

對於有高度通訊需求的買方來說，這些都是值得了解的風險分散條件。

▋下一代系統，已經在路上

SpaceX正在推動下一代V2 Starlink Mobile衛星。

根據SpaceX公布的技術目標，相較於第一代系統，有兩個值得注意的數字：

20倍，單顆衛星的吞吐能力預計提升約20倍。

100倍，整體系統容量預計提升超過100倍。

這些是SpaceX公布的技術目標，目前還不能直接視為已經全面實現的商用效能。

如果這些技術目標能夠順利實現，未來手機直連衛星的通訊能力將有機會大幅提升。

不過，即使衛星通訊容量持續增加，能否在國際海纜全面中斷時承接大量網路流量，仍受到頻譜、地面設施、電力及使用人數等條件限制。

至少，當部分地面通訊設施受損時，我們有機會透過另一套通訊系統，維持基本聯繫及部分關鍵服務。

當這類技術逐步落地，未來房地產市場的評價方式是否也會跟著調整？

過去看地段，未來或許會多看一層：在最差的情況下，這個地方，還能不能維持基本運作。

▋問題不在未來，而在現在

回到一開始的畫面。

如果台灣周邊的海底電纜相繼發生障礙，我們能在多久內察覺？又需要多久才能恢復正常的通訊能力？

目前電信業者已有網路監測機制，可以透過訊號中斷、傳輸異常或路由異常等情況，察覺海纜可能發生的障礙，並視情況啟用替代路由。

不過，察覺海纜發生障礙，與確認海纜受損的原因、完成修復，是不同的事情。

如果涉及蓄意破壞，還可能面臨責任歸屬及行為性質難以界定的問題。

沒有硝煙。

更要命的是，海纜一旦受損，修復工作還涉及斷點定位、專業修纜船的調度、海象及其他作業條件，未必能夠在短時間內完成。

因此，除了保護現有海纜之外，如何分散通訊路由、增加衛星備援能力，以及建立緊急情況下仍可運作的通訊系統，也是台灣需要持續面對的課題。

▋當通訊變成生存條件

我們習慣把網路當成便利。

滑影片、聊天、工作、交易。

但當它消失，你會發現，它更接近水或電，已經逐漸成為現代生活的基本條件。

訂單、物流、金融、醫療、政府指令，都在不同程度上依賴連線。

一旦中斷，部分服務可能面臨停擺。

這也是我從不動產的角度思考這個議題時，特別在意的地方。

房地產除了空間買賣之外，也涉及我們能否在這個空間裡維持正常的生活及工作。

當外部環境開始變動，評估標準也需要跟著更新。

我們當然希望網路可以更快，但也應該考慮：當最壞情況出現時，有沒有第二條路？

海底的線，有可能中斷；空中的網，正在建立。

對多數人來說，這可能還很遙遠。

但如果你最近剛好在看房、評估資產，這個角度，或許可以一起納入考量。

有沒有想過一個問題：當環境出現變化時，你現在選擇的這個位置，能不能撐過去？

——萬家鄉

主要參考資料

資料查核基準日：2026年11月24日。